Янник Синнер — Каспер Рууд, 15 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Синнер ожидаемо вкатывался в турнир с проблемами, но постепенно набрал хороший ход. Разумеется, его кондиции пока неидеальные, но класса итальянцу хватило для выхода в четвертьфинал. И тут против него выйдет Рууд, который в нынешнем сезоне оправдывает звание одного из лучших грунтовиков в туре. Пока на этом покрытии у него девять побед подряд. Причём у норвежца не было длительной соревновательной паузы, так что разрыв в коэффициентах кажется слишком большим.

Вероятно, букмекеров впечатлила и статистика личных встреч. Синнер выиграл все три матча с Руудом, не отдав тому ни сета. Но эти встречи прошли на харде, и только одна из них — в течение прошлых трех сезонов. В общем, есть сомнения, что выборка окажется релевантной в контексте первого матча соперников на грунте в нынешних реалиях.

Полагаем, есть все основания ждать конкурентную игру. При желании можно рассмотреть ставки на номинального андердога, но мы остановимся на тотале — ТБ (19,5).