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14 мая 20:18ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Янник Синнер — Каспер Рууд, 15 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

Вернувшийся лидер мирового рейтинга против топового грунтовика
Александр Бокулёв

Грунтовый турнир ATP 1000 в Риме стал первым для Янника Синнера после допинговой дисквалификации. Итальянец уже дошел до четвертьфинала. Сумеет ли он обыграть норвежца Каспера Рууда и продолжить борьбу за титул на домашних соревнованиях?

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Дата / Время: 15.05.2025, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Мариано Навоне (Аргентина) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина, 17) — 7:6 (7:2), 6:3

Каспер Рууд (26 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 4:6, 6:3
  • 3-й круг: Маттео Берреттини (Италия, 29) — 7:5, 2:0, отказ
  • 4-й круг: Хауме Мунар (Испания) — 6:3, 6:4

Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Хуберт Хуркач (Польша, 30) — Томми Пол (США, 11)

Янник Синнер

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Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Выступил только на Australian Open, всего в 2025 году выиграл все десять матчей. На турнире в Риме уже повторил свой лучший результат, показанный в 2022-м. В прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступал.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Каспер Рууд

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Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 13 турниров ATP, в том числе 12 грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Мадриде, также дошел до финала в Далласе (хард), до полуфинала в Барселоне (грунт), на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в сезоне одержал 24 победы при шести поражениях. Лучший результат в Риме показал в 2020-м, 2022-м и 2023-м, когда доходил до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели три официальных очных матча, все — на харде. Каждый матч выиграл Синнер.

Ставки на исход

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Букмекеры считают итальянца явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,28 на его победу и 4,10 на успех норвежца.

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Ставки на тоталы

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Все очные матчи спортсменов продлились два сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СиннераПобеда РуудаТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,284,101,931,95

Прогноз и ставка

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Синнер ожидаемо вкатывался в турнир с проблемами, но постепенно набрал хороший ход. Разумеется, его кондиции пока неидеальные, но класса итальянцу хватило для выхода в четвертьфинал. И тут против него выйдет Рууд, который в нынешнем сезоне оправдывает звание одного из лучших грунтовиков в туре. Пока на этом покрытии у него девять побед подряд. Причём у норвежца не было длительной соревновательной паузы, так что разрыв в коэффициентах кажется слишком большим.

Вероятно, букмекеров впечатлила и статистика личных встреч. Синнер выиграл все три матча с Руудом, не отдав тому ни сета. Но эти встречи прошли на харде, и только одна из них — в течение прошлых трех сезонов. В общем, есть сомнения, что выборка окажется релевантной в контексте первого матча соперников на грунте в нынешних реалиях.

Полагаем, есть все основания ждать конкурентную игру. При желании можно рассмотреть ставки на номинального андердога, но мы остановимся на тотале — ТБ (19,5).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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