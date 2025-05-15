Янник Синнер — Каспер Рууд, 15 мая: прогноз на четвертьфинал турнира в Риме

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Грунтовый турнир ATP 1000 в Риме стал первым для Янника Синнера после допинговой дисквалификации. Итальянец уже дошел до четвертьфинала. Сумеет ли он обыграть норвежца Каспера Рууда и продолжить борьбу за титул на домашних соревнованиях?
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Дата / Время: 15.05.2025, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Каспер Рууд (26 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Хуберт Хуркач (Польша, 30) — Томми Пол (США, 11)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл три мэйджора — два последних Australian Open и прошлый US Open. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. Выступил только на Australian Open, всего в 2025 году выиграл все десять матчей. На турнире в Риме уже повторил свой лучший результат, показанный в 2022-м. В прошлом сезоне на этих соревнованиях не выступал.
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Бывшая вторая ракетка мира. Победитель 13 турниров ATP, в том числе 12 грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титул в Мадриде, также дошел до финала в Далласе (хард), до полуфинала в Барселоне (грунт), на Australian Open вылетел во втором круге. Всего в сезоне одержал 24 победы при шести поражениях. Лучший результат в Риме показал в 2020-м, 2022-м и 2023-м, когда доходил до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
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Соперники провели три официальных очных матча, все — на харде. Каждый матч выиграл Синнер.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,28 на его победу и 4,10 на успех норвежца.
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Все очные матчи спортсменов продлились два сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (21,5) и 1,95 на ТМ (21,5).
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Синнер ожидаемо вкатывался в турнир с проблемами, но постепенно набрал хороший ход. Разумеется, его кондиции пока неидеальные, но класса итальянцу хватило для выхода в четвертьфинал. И тут против него выйдет Рууд, который в нынешнем сезоне оправдывает звание одного из лучших грунтовиков в туре. Пока на этом покрытии у него девять побед подряд. Причём у норвежца не было длительной соревновательной паузы, так что разрыв в коэффициентах кажется слишком большим.
Вероятно, букмекеров впечатлила и статистика личных встреч. Синнер выиграл все три матча с Руудом, не отдав тому ни сета. Но эти встречи прошли на харде, и только одна из них — в течение прошлых трех сезонов. В общем, есть сомнения, что выборка окажется релевантной в контексте первого матча соперников на грунте в нынешних реалиях.
Полагаем, есть все основания ждать конкурентную игру. При желании можно рассмотреть ставки на номинального андердога, но мы остановимся на тотале — ТБ (19,5).
Партнерский проект