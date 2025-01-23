Янник Синнер — Бен Шелтон, 24 января: прогноз на полуфинал Australian Open

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24 января в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся итальянец Янник Синнер и американец Бен Шелтон. Первый и 21-й номера посева сразятся за право сыграть в финале престижного турнира с победителем пары Новак Джокович - Александр Зверев.
|Игрок 1
Время начала
Игрок 2
|Янник Синнер (Италия)
24.01.2025, Пт
11:30 МСК
Бен Шелтон (США)
|П1 - 1.06
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Дата / Время: 24.01.2025, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Янник Синнер (23 года, 1-я ракетка мира)
Бен Шелтон (22 года, 20-я ракетка мира)
Победитель этого матча сыграет в финале с сильнейшим из пары Новак Джокович - Александр Зверев.
Синнер - действующий победитель Открытого чемпионата Австралии. В минувшем сезоне итальянец побеждал и на Открытом чемпионате США, и на итоговом турнире АТР. На счету Янника уже 18 титулов в мужском одиночном разряде.
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Пока на счету американца лишь две победы в турнирах. Последний успех Шелтон праздновал в минувшем году в Хьюстоне, где в трех сетах одолел в финале соотечественника Фрэнсиса Тиафо. Сам факт попадания в полуфинал АО - уже большое достижение для Бена.
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В четырех последних очных матчах Синнер неизменно побеждал Шелтона, не отдав при этом ни единого сета. Единственная победа американца над итальянцем датируется октябрем 2023-го года. Тогда Бен был сильней в четвертом круге турнира в Шанхае (2:6, 6:3, 7:6).
Букмекеры считают Янника Синнера очевидным фаворитом матча. Так, WINLINE предлагает весьма скромный коэффициенты 1,06 на победу итальянца щедрые 11,00 на успех американца.
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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,66 на ТБ (31,5) и 1,91 на ТМ (33,5).
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Шелтон по пути к полуфиналу продемонстрировал бойцовский дух и характер, но, похоже, в Мельбурне американец уже достиг своего потолка. Шансы пройти Синнера у Бена крайне низкие.
В виду высокого номера посева итальянец пока не встречался на австралийских кортах с серьезными соперниками, отдав в предыдущих пяти матчах на АО-2025 лишь два сета. Есть все основания полагать, что и матч за выход в финал сложится для Синнера относительно просто и не займет много времени.
Партнерский проект