Янник Синнер — Бен Шелтон, 24 января: прогноз на полуфинал Australian Open

24 января в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся итальянец Янник Синнер и американец Бен Шелтон. Первый и 21-й номера посева сразятся за право сыграть в финале престижного турнира с победителем пары Новак Джокович - Александр Зверев.

Игрок 1 Время начала Игрок 2 Янник Синнер (Италия) 24.01.2025, Пт 11:30 МСК Бен Шелтон (США) П1 - 1.06 П2 - 11.00

Дата / Время: 24.01.2025, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: «Мельбурн-Парк», Арена Рода Лейвера (Мельбурн, Австралия)