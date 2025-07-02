Арина Соболенко — Мари Боузкова, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

Второй соперницей Анастасии Павлюченковой на Уимблдоне станет Эшли Крюгер. Молодая американка играючи прошла первый круг и сейчас находится на максимально высоком месте в женском рейтинге в карьере. Справится с амбициозной конкуренткой Насте будет не так просто.

Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)

1-й круг: Карсон Брэнстин (Канада, 195) — 6:1, 7:5

Мари Боузкова (26 лет, 48-я ракетка мира)