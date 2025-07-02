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1 июля 11:05ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Арина Соболенко — Мари Боузкова, 2 июля: прогноз на матч 2-го круга Уимблдона

У чешской теннисистки есть опыт побед над первой ракеткой мира
Руслан Ипполитов

Второй соперницей Анастасии Павлюченковой на Уимблдоне станет Эшли Крюгер. Молодая американка играючи прошла первый круг и сейчас находится на максимально высоком месте в женском рейтинге в карьере. Справится с амбициозной конкуренткой Насте будет не так просто.

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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Карсон Брэнстин (Канада, 195) — 6:1, 7:5

Мари Боузкова (26 лет, 48-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Лулу Сун (Новая Зеландия, 45) — 6:4, 6:4

Арина Соболенко (Беларусь)

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Белорусская теннисистка побывала не первых местах и одиночного, и парного рейтингов. Первая ракетка мира. Трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница 20 турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка Кубка Федерации-2017 в составе сборной Беларуси. В текущем сезоне в 50 матчах одержала 42 победы при 8 проигрышах. Победительница турниров в Мадриде (грунт), Майами (хард) и Брисбене (хард). На «Ролан Гаррос» дошла до финала, в котором проиграла Кори Гауфф. На Australian Open играла в финале, уступив Мэдисон Киз.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мари Боузкова (Чехия)

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Чешка семь раз выходила в финалы турниров WTA в одиночном разряде, но завоевала лишь один титул в карьере. Лучшее место в мировом рейтинге - 24. В 2025 году провела 28 матчей: 15 побед и 13 поражений. Четвертьфиналистка турниров в Боготе (хард) и Брисбене (хард). На Australian Open в первом круге проиграла Мирре Андреевой. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге, уступив Кори Гауфф.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Девушки трижды встречались на корте и каждый раз на харде. Один из матчей выиграла Боузкова. Случилось это в  полуфинале турнира в Вашингтоне-2024.

Ставки на исход

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WINLINE, судя по коэффициентам в линии, не сомневается в победе первой ракетки мира. Котировка на выигрыш Соболенко - скромные 1.08. Успешная ставка на выигрыш Боузковой обещает обернуться восьмикратной выплатой.

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE установила коэффициент 1.86 на тотал больше 18.5. ТМ 18.5 предложен за 1,94.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда БоузковойТБ (18,5)ТМ (18,5)
WINLINE1.088.001.861.94

Прогноз и ставка

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Чешская спортсменка периодически преподносит приятные сюрпризы своим болельщикам, но вряд ли стоит ожидать от Мари чудес в матче с первым номером мирового рейтинга. Боузкова однажды уже обыгрывала Соболенко (Вашингтон-2024), но сейчас турнир куда более высокого статуса с соответствующей ответственностью за результат. Арина играла в финалах двух предыдущих турниров Большого шлема в этом году, но оба раза выступала. Есть все основания полагать, что и на Уимблдоне белорусская теннисистка способна добиться не меньшего успеха, хотя очередной проигранный финал вряд ли ее обрадует. В любом случае, останавливаться на стадии второго круга в планы Соболенко точно не входит.

Фаворит очевиден, а мы выбираем не просто победу Арины, а выигрыш вполне уверенный. Тотал меньше 19.5 - самое то. Пусть не самый жирный за это предложен коэффициент, но и риск соответствующий. 

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