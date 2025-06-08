Арина Соболенко — Коко Гауфф, 7 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

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В субботу, 7 июня, пройдет финал Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 года в женском одиночном разряде. Кто окажется сильнее в противостоянии белоруски Арины Соболенко и американки Коко Гауфф — первого и второго номеров мирового рейтинга?
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Дата / Время: 07.06.2025, 16:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Коко Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Мадриде, также выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 40 побед при шести поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела в четвертьфинале.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе одного грунтового, а также US Open 2023 года. В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме и четвертьфинала в Штутгарте, на Australian Open вылетела в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержала 30 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2022-м. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.
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Соперницы провели десять официальных очных матчей. На грунте обе одержали по одной победе, на харде — по четыре.
Букмекеры считают белоруску фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,50 на её победу и 2,75 на успех американки.
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Последний очный матч спортсменок продлился 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 2,01 на ТМ (21,5).
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Обе спортсменки хорошие в нынешнем сезоне и по делу идут в топ-2 мирового рейтинга. Однако Соболенко всё-таки выглядит надежнее, неслучайно у Гауфф многовато невынужденных ошибок и в целом по ходу соревновательного года, и на «Ролан Гаррос». У американки есть навыки для того, чтобы держать оборону и периодически переходить в контратаки, но трудно предположить, насколько её хватит.
Если агрессивный стиль Соболенко будет работать без сбоев, белоруска наверняка победит. Если же она даст шансы соперницы, то Гауфф вполне может перехватить инициативу. В любом случае, полагаем, нас ждет интересный и интригующий матч, в котором не ждем быструю развязку.
Девять из десяти очных встреч спортсменок продлились минимум 21 гейм. Это явный тренд, и видим все основания для того, чтобы он укрепился. Играем ТБ (19,5).