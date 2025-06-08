Арина Соболенко — Коко Гауфф, 7 июня: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Обе спортсменки хорошие в нынешнем сезоне и по делу идут в топ-2 мирового рейтинга. Однако Соболенко всё-таки выглядит надежнее, неслучайно у Гауфф многовато невынужденных ошибок и в целом по ходу соревновательного года, и на «Ролан Гаррос». У американки есть навыки для того, чтобы держать оборону и периодически переходить в контратаки, но трудно предположить, насколько её хватит.

Если агрессивный стиль Соболенко будет работать без сбоев, белоруска наверняка победит. Если же она даст шансы соперницы, то Гауфф вполне может перехватить инициативу. В любом случае, полагаем, нас ждет интересный и интригующий матч, в котором не ждем быструю развязку.

Девять из десяти очных встреч спортсменок продлились минимум 21 гейм. Это явный тренд, и видим все основания для того, чтобы он укрепился. Играем ТБ (19,5).