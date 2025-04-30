Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
30 апреля 10:16ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Марта Костюк, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

Украинка навяжет борьбу белоруске?
Александр Бокулёв

В среду, 30 апреля, в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся белоруска Арина Соболенко и украинка Марта Костюк. Оправдает ли первая ракетка мира статус фаворитки?

ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Дата / Время: 30.04.2025, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 28) — 3:6, 6:2, 6:1
  • 4-й круг: Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:4

Марта Костюк (22 года, 36-я ракетка мира, 24-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 2:6, 6:2
  • 3-й круг: Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 4:6, 6:4
  • 4-й круг: Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2

Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Моюка Учижима (Япония) — Элина Свитолина (Украина, 17)

Арина Соболенко

Свернуть

Победительница 19 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла два титула. В нынешнем сезоне выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 28 побед при пяти поражениях. Турнир в Мадриде выигрывала в 2021-м и 2023-м. В прошлом сезоне уступила в финале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Марта Костюк

Свернуть

Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Соперницы провели два официальных очных матча. И на харде в Дубае-2022, и на грунте на «Ролан Гаррос» в 2023 году Соболенко выиграла в двух сетах.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,22 на её победу и 4,70 на успех Костюк.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

Свернуть

Оба очных матча спортсменок продлились 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,90 на ТБ (19,5) и 1,98 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа СоболенкоПобеда КостюкТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,224,701,901,98

Прогноз и ставка

Свернуть

Костюк после сложного старта сезона вернула классную форму и убедительно выступает в Мадриде. В прошлом матче с Потаповой её не остановило даже тяжелое падение в конце одного из розыгрышей. После медицинского тайм-аута украинка довела дело до победы и вновь проявила сильный характер. При этом Костюк остается довольно эмоциональной теннисисткой, что не всегда идет ей на пользу, в том числе в принципиальных матчах с белорусками и россиянками.

Соболенко же держит собственный высокий уровень и не даёт серьёзных поводов сомневаться в своих притязаниях на третий титул в Мадриде. Да, в третьем круге она отдала первый сет Мертенс, но всё же доказала, что действует с запасом, несмотря на периодические ошибки. И если белоруска избежит физических и психологических трудностей и сыграет близко к своему максимуму, то наверняка выйдет в полуфинал. 

Впрочем, лёгкую прогулку для первой ракетки мира всё же не ждём. Костюк заметно прогрессировала в последние годы и является гораздо более высококлассной версией себя, чем в моменты поражений от Соболенко с пятью выигранными геймами. Рискнем предположить, что теперь их очный матч затянется как минимум на 19 геймов.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer609 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 20 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer609 дней 22 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных