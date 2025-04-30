Арина Соболенко — Марта Костюк, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

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В среду, 30 апреля, в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в испанском Мадриде встретятся белоруска Арина Соболенко и украинка Марта Костюк. Оправдает ли первая ракетка мира статус фаворитки?
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Дата / Время: 30.04.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: «Caja Magica», Корт имени Маноло Сантаны (Мадрид, Испания)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Марта Костюк (22 года, 36-я ракетка мира, 24-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Моюка Учижима (Япония) — Элина Свитолина (Украина, 17)
Победительница 19 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла два титула. В нынешнем сезоне выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 28 побед при пяти поражениях. Турнир в Мадриде выигрывала в 2021-м и 2023-м. В прошлом сезоне уступила в финале.
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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Дохе, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при девяти поражениях. На турнире в Мадриде уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Соперницы провели два официальных очных матча. И на харде в Дубае-2022, и на грунте на «Ролан Гаррос» в 2023 году Соболенко выиграла в двух сетах.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,22 на её победу и 4,70 на успех Костюк.
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Оба очных матча спортсменок продлились 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,90 на ТБ (19,5) и 1,98 на ТМ (19,5).
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Костюк после сложного старта сезона вернула классную форму и убедительно выступает в Мадриде. В прошлом матче с Потаповой её не остановило даже тяжелое падение в конце одного из розыгрышей. После медицинского тайм-аута украинка довела дело до победы и вновь проявила сильный характер. При этом Костюк остается довольно эмоциональной теннисисткой, что не всегда идет ей на пользу, в том числе в принципиальных матчах с белорусками и россиянками.
Соболенко же держит собственный высокий уровень и не даёт серьёзных поводов сомневаться в своих притязаниях на третий титул в Мадриде. Да, в третьем круге она отдала первый сет Мертенс, но всё же доказала, что действует с запасом, несмотря на периодические ошибки. И если белоруска избежит физических и психологических трудностей и сыграет близко к своему максимуму, то наверняка выйдет в полуфинал.
Впрочем, лёгкую прогулку для первой ракетки мира всё же не ждём. Костюк заметно прогрессировала в последние годы и является гораздо более высококлассной версией себя, чем в моменты поражений от Соболенко с пятью выигранными геймами. Рискнем предположить, что теперь их очный матч затянется как минимум на 19 геймов.
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