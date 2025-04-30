Арина Соболенко — Марта Костюк, 30 апреля: прогноз на четвертьфинал турнира в Мадриде

Костюк после сложного старта сезона вернула классную форму и убедительно выступает в Мадриде. В прошлом матче с Потаповой её не остановило даже тяжелое падение в конце одного из розыгрышей. После медицинского тайм-аута украинка довела дело до победы и вновь проявила сильный характер. При этом Костюк остается довольно эмоциональной теннисисткой, что не всегда идет ей на пользу, в том числе в принципиальных матчах с белорусками и россиянками.

Соболенко же держит собственный высокий уровень и не даёт серьёзных поводов сомневаться в своих притязаниях на третий титул в Мадриде. Да, в третьем круге она отдала первый сет Мертенс, но всё же доказала, что действует с запасом, несмотря на периодические ошибки. И если белоруска избежит физических и психологических трудностей и сыграет близко к своему максимуму, то наверняка выйдет в полуфинал.

Впрочем, лёгкую прогулку для первой ракетки мира всё же не ждём. Костюк заметно прогрессировала в последние годы и является гораздо более высококлассной версией себя, чем в моменты поражений от Соболенко с пятью выигранными геймами. Рискнем предположить, что теперь их очный матч затянется как минимум на 19 геймов.