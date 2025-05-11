Арина Соболенко — Марта Костюк, 12 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Как мы и предполагали пару недель назад, Костюк навязала Соболенко упорнейшую борьбу в Мадриде. С того момента изменилась мало — разве что белоруске исполнилось 27 лет. Похоже, что украинка по-прежнему в классных кондициях — её не смутила даже потеря статуса сеяной, и она одержала уже три уверенные победы в Риме. Соболенко же держит собственный высокий уровень, но не обходится без проблем — потеряла сет в прошлом матче с Кенин.

Понятно, что ведущим теннисисткам уже приходится держать в уме «Ролан Гаррос». И есть подозрение, что белоруска в Риме всё-таки будет чуть экономить силы, ведь они (и моральные, и физические) не безграничны. В таких обстоятельствах Костюк вполне способна вновь дать лидеру мирового рейтинга конкурентный матч. Играем плюсовую фору по геймам через украинку.