Арина Соболенко — Марта Костюк, 12 мая: прогноз на матч турнира в Риме

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В понедельник, 12 мая, в четвертом круге грунтового турнира WTA 1000 в итальянском Риме встретятся белоруска Арина Соболенко и украинка Марта Костюк. Чем завершится их второй очный матч за две недели?
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Дата / Время: 12.05.2025, не ранее 21:30 по московскому времени
Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Марта Костюк (22 года, 27-я ракетка мира)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Бьянка Андрееску (Канада) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)
Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Мадриде, также выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 33 победы при пяти поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в прошлом сезоне, когда уступила в финале Иге Швёнтек.
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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Мадриде (грунт) и Дохе (хард), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 17 побед при десяти поражениях. На турнире в Риме уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели три официальных очных матча. И на харде в Дубае-2022, и на грунте на «Ролан Гаррос» в 2023 году и в Мадриде-2025 Соболенко выиграла в двух сетах.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,28 на её победу и 3,70 на успех Костюк.
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Недавний очный матч спортсменок продлился 26 геймов (два тай-брейка). Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (20,5) и 1,88 на ТМ (20,5).
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Как мы и предполагали пару недель назад, Костюк навязала Соболенко упорнейшую борьбу в Мадриде. С того момента изменилась мало — разве что белоруске исполнилось 27 лет. Похоже, что украинка по-прежнему в классных кондициях — её не смутила даже потеря статуса сеяной, и она одержала уже три уверенные победы в Риме. Соболенко же держит собственный высокий уровень, но не обходится без проблем — потеряла сет в прошлом матче с Кенин.
Понятно, что ведущим теннисисткам уже приходится держать в уме «Ролан Гаррос». И есть подозрение, что белоруска в Риме всё-таки будет чуть экономить силы, ведь они (и моральные, и физические) не безграничны. В таких обстоятельствах Костюк вполне способна вновь дать лидеру мирового рейтинга конкурентный матч. Играем плюсовую фору по геймам через украинку.
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