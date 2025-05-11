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11 мая 19:40ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Марта Костюк, 12 мая: прогноз на матч турнира в Риме

Пару недель назад их очная встреча получилась очень упорной
Александр Бокулёв

В понедельник, 12 мая, в четвертом круге грунтового турнира WTA 1000 в итальянском Риме встретятся белоруска Арина Соболенко и украинка Марта Костюк. Чем завершится их второй очный матч за две недели?

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Дата / Время: 12.05.2025, не ранее 21:30 по московскому времени

Арена: «Foro Italico», Корт Campo Centrale (Рим, Италия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:2
  • 3-й круг: София Кенин (США, 31) — 3:6, 6:3, 6:3

Марта Костюк (22 года, 27-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Александра Эала (Филиппины) — 6:0, 6:1
  • 2-й круг: Дарья Касаткина (Австралия, 14) — 6:4, 6:2
  • 3-й круг: Лейла Фернандес (Канада, 24) — 6:4, 6:2

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Бьянка Андрееску (Канада) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)

Арина Соболенко

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Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На грунте взяла три титула. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Мадриде, также выиграла трофеи на харде в Брисбене и Майами, на Australian Open, в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 33 победы при пяти поражениях. На турнире в Риме лучший результат показала в прошлом сезоне, когда уступила в финале Иге Швёнтек.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Марта Костюк

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Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Мадриде (грунт) и Дохе (хард), на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 17 побед при десяти поражениях. На турнире в Риме уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели три официальных очных матча. И на харде в Дубае-2022, и на грунте на «Ролан Гаррос» в 2023 году и в Мадриде-2025 Соболенко выиграла в двух сетах.

Ставки на исход

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Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,28 на её победу и 3,70 на успех Костюк.

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Ставки на тоталы

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Недавний очный матч спортсменок продлился 26 геймов (два тай-брейка). Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,93 на ТБ (20,5) и 1,88 на ТМ (20,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда КостюкТБ (20,5)ТМ (20,5)
WINLINE1,283,701,931,88

Прогноз и ставка

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Как мы и предполагали пару недель назад, Костюк навязала Соболенко упорнейшую борьбу в Мадриде. С того момента изменилась мало — разве что белоруске исполнилось 27 лет. Похоже, что украинка по-прежнему в классных кондициях — её не смутила даже потеря статуса сеяной, и она одержала уже три уверенные победы в Риме. Соболенко же держит собственный высокий уровень, но не обходится без проблем — потеряла сет в прошлом матче с Кенин.

Понятно, что ведущим теннисисткам уже приходится держать в уме «Ролан Гаррос». И есть подозрение, что белоруска в Риме всё-таки будет чуть экономить силы, ведь они (и моральные, и физические) не безграничны. В таких обстоятельствах Костюк вполне способна вновь дать лидеру мирового рейтинга конкурентный матч. Играем плюсовую фору по геймам через украинку.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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