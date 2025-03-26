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26 марта 10:41ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Арина Соболенко — Жасмин Паолини, 27 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Белоруска в шаге от второго подряд финала
Александр Бокулёв

Первая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами встретится с итальянкой Жасмин Паолини. Сумеет ли белоруска продолжить борьбу за титул?

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Дата / Время: 27.03.2025, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Виктория Томова (Болгария) — 6:3, 6:0
  • 3-й круг: Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:1, отказ
  • 4-й круг: Даниэль Коллинз (США, 14) — 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Чжэн Циньвэнь (Китай, 9) — 6:2, 7:5

Жасмин Паолини (29 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:4, 6:4
  • 3-й круг: Онс Жабер (Тунис, 31) — 4:3, отказ
  • 4-й круг: Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:4, 6:4
  • 1/4 финала: Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:2

Победительница встретится в финале с сильнейшей в матче Эмма Радукану (Великобритания) / Джессика Пегула (США, 4) — Александра Эала (Филиппины) / Ига Швёнтек (Польша, 2)

Арина Соболенко

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Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 21 победу при четырех поражениях. В Майами уже показала лучший результат в карьере. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.

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Жасмин Паолини

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Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла два турнира WTA, оба — на харде. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в третьем круге, всего одержала 12 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетела в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели пять официальных очных матчей. Паолини выиграла единственную встречу на траве и одну из трех на харде. Соболенко одержала три победы на харде.

Ставки на исход

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Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,19 на её победу и 5,40 на успех итальянки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч соперниц продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (19,5) и 1,94 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа СоболенкоПобеда ПаолиниТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,195,401,911,94

Прогноз и ставка

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Соболенко и Паолини встречались на разных этапах своего спортивного пути, но все их очные матчи продлились минимум 20 геймов. Итальянка в целом отличается цепкостью и боевым характером, а к турниру в Майами ещё и наконец-то вернула качественную форму.

Безусловно, белоруска всё равно остается явной фавориткой. Кондиции позволяют ей показывать довольно вариативный теннис и выигрывать не только за счет мощи. Серьезных проблем по сетке у Соболенко не возникало, но Паолини из её соперниц наиболее похожу на ту, которая сможет навязать реальную борьбу.

Пробуем заиграть ТБ (18,5) и ждем качественный матч.

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