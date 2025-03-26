Арина Соболенко — Жасмин Паолини, 27 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

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Первая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами встретится с итальянкой Жасмин Паолини. Сумеет ли белоруска продолжить борьбу за титул?
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Дата / Время: 27.03.2025, не ранее 20:00 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Жасмин Паолини (29 лет, 7-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Победительница встретится в финале с сильнейшей в матче Эмма Радукану (Великобритания) / Джессика Пегула (США, 4) — Александра Эала (Филиппины) / Ига Швёнтек (Польша, 2)
Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене, на Australian Open и в Индиан-Уэллсе дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 21 победу при четырех поражениях. В Майами уже показала лучший результат в карьере. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла два турнира WTA, оба — на харде. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетела в третьем круге, всего одержала 12 побед при пяти поражениях. На турнире в Майами уже показала свой лучший результат. В прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетела в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы провели пять официальных очных матчей. Паолини выиграла единственную встречу на траве и одну из трех на харде. Соболенко одержала три победы на харде.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,19 на её победу и 5,40 на успех итальянки.
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Последний очный матч соперниц продлился 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (19,5) и 1,94 на ТМ (19,5).
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Соболенко и Паолини встречались на разных этапах своего спортивного пути, но все их очные матчи продлились минимум 20 геймов. Итальянка в целом отличается цепкостью и боевым характером, а к турниру в Майами ещё и наконец-то вернула качественную форму.
Безусловно, белоруска всё равно остается явной фавориткой. Кондиции позволяют ей показывать довольно вариативный теннис и выигрывать не только за счет мощи. Серьезных проблем по сетке у Соболенко не возникало, но Паолини из её соперниц наиболее похожу на ту, которая сможет навязать реальную борьбу.
Пробуем заиграть ТБ (18,5) и ждем качественный матч.
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