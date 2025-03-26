Арина Соболенко — Жасмин Паолини, 27 марта: прогноз на полуфинал турнира в Майами

Первая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Майами встретится с итальянкой Жасмин Паолини. Сумеет ли белоруска продолжить борьбу за титул?

Дата / Время: 27.03.2025, не ранее 20:00 по московскому времени

Арена: «Hard Rock Stadium», корт Stadium (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)