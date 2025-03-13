Арина Соболенко — Людмила Самсонова, 14 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Людмила Самсонова в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе встретится с Ариной Соболенко. Сумеет ли россиянка остановить первую ракетку мира из Беларуси?
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Дата / Время: 13.03.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: «Indian Wells Tennis Garden», Stadium №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Арина Соболенко (26 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Людмила Самсонова (26 лет, 25-я ракетка мира, 24-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Мэдисон Киз (США, 5)
Победительница 18 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 16 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии выиграла трофей в Брисбене, на Australian Open дошла до финала. Всего в 2025 году одержала 15 побед при трех поражениях. В Индиан-Уэллсе лучший результат показала в 2023-м, когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела в четвертом круге.
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Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. Три титула взяла на харде. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при шести поражениях. В Индиан-Уэллсе уже показала свой лучший результат, ранее на этом турнире не пробивалась дальше четвертого круга.
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Соперницы провели четыре официальных очных матча и одержали по две победы. Все встречи прошли на харде.
Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,19 на её победу и 5,20 на успех Самсоновой.
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Три из четырех очных матчей спортсменок продлились минимум 26 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (19,5) и 1,96 на ТМ (19,5).
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Соболенко по-прежнему соответствует уровню первой ракетки мира, но нынешний сезон пока проводит в менее доминирующем стиле по сравнению с предыдущим. Оба турнира прошлых турнира после Australian Open вовсе обернулись для нее ранними вылетами. При этом в полной мере оценить нынешнюю форму белоруски непросто, так как сетка в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала у нее была настолько простой, что обошлось без сеяных соперниц.
Отдать лишь три гейма, как в последних двух матчах, в предстоящей встрече вряд ли получится. Самсонова вернула форму, близкую к оптимальной, и действует довольно уверенно, в том числе ментально. К слову, психологическим плюсом для россиянки станет и нейтральный баланс личных встреч с Соболенко, чем могут похвастаться очень немногие.
Полагаем, данный четвертьфинал может получиться довольно конкурентным и зрелищным. Обе теннисистки действуют на корте агрессивно, при этом невысокая скорость покрытия в Индиан-Уэллсе наверняка обеспечит большое количество интригующих ралли. И это вполне рабочий инструмент для Самсоновой. Если россиянка ещё и будет качественно подавать первым мячом, то с высокой вероятностью справится с плюсовой форой в 6,5 гейма.
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