Арина Соболенко — Людмила Самсонова, 14 марта: прогноз на четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко по-прежнему соответствует уровню первой ракетки мира, но нынешний сезон пока проводит в менее доминирующем стиле по сравнению с предыдущим. Оба турнира прошлых турнира после Australian Open вовсе обернулись для нее ранними вылетами. При этом в полной мере оценить нынешнюю форму белоруски непросто, так как сетка в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала у нее была настолько простой, что обошлось без сеяных соперниц.

Отдать лишь три гейма, как в последних двух матчах, в предстоящей встрече вряд ли получится. Самсонова вернула форму, близкую к оптимальной, и действует довольно уверенно, в том числе ментально. К слову, психологическим плюсом для россиянки станет и нейтральный баланс личных встреч с Соболенко, чем могут похвастаться очень немногие.

Полагаем, данный четвертьфинал может получиться довольно конкурентным и зрелищным. Обе теннисистки действуют на корте агрессивно, при этом невысокая скорость покрытия в Индиан-Уэллсе наверняка обеспечит большое количество интригующих ралли. И это вполне рабочий инструмент для Самсоновой. Если россиянка ещё и будет качественно подавать первым мячом, то с высокой вероятностью справится с плюсовой форой в 6,5 гейма.