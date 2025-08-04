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2 августа 13:42ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Клара Таусон — Ига Швентек, 3 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Недавно соперницы встречались на Уимблдоне
Александр Бокулёв

Бывший лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек в четвертом круге хардового турнира WTA 1000 в Монреале встретится с датчанкой Кларой Таусон. Сумеет ли полька подтвердить статус фаворитки?

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Дата / Время: 03.08.2025, не ранее 19:30 по московскому времени

Арена: Uniprix Stadium, Центральный корт (Монреаль, Канада)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

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Клара Таусон (22 года, 19-я ракетка мира, 16-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Юлия Стародубцева (Украина) — 6:3, 6:0

Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Ханьюй Го (Китай) — 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Ева Лис (Германия) — 6:2, 6:2

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Мэдисон Киз (США, 6) — Каролина Мухова (Чехия, 11)

Клара Таусон

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Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Выиграла три турнира WTA, все — на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Окленде, дошла до финала в Дубае, на Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 30 побед при 15 поражениях. На турнире в Монреале уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ига Швёнтек

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Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 44 победы при 11 поражениях. На турнире в Монреале лучший результат показала в 2023 году, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне эти соревнования пропустила.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки ранее провели два официальных очных матча. В 2022 году Швёнтек выиграла на харде в Индиан-Уэллсе со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, на последнем Уимблдоне одержала победу со счетом 6:4, 6:1.

Ставки на исход

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Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,15 на её победу и 5,50 на успех датчанки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,00 на ТБ (19,5) и 1,80 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ТаусонПобеда ШвёнтекТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE5,501,152,001,80

Прогноз и ставка

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Для Швёнтек это первый турнир после победного Уимблдона, но сомневаться в её форме не приходится. Полька быстро вернула соревновательный тонус и за два матча отдала соперницам лишь восемь геймов. Впрочем, у Таусон путь по сетке ещё более уверенный — шесть проигранных геймов и одна «баранка». Недооценивать датчанку точно не стоит — она стабилизировала свои результаты и явно способна навязать Швёнтек как минимум локальную борьбу.

Полагаем, разгрома от польки ждать всё-таки не стоит. Букмекеры совсем не верят в Таусон, поэтому коэффициенты на нее высоки. Хороший повод заиграть, например, плюсовую фору по геймам.

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