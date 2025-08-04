Клара Таусон — Ига Швентек, 3 августа: прогноз на матч турнира в Монреале

Для Швёнтек это первый турнир после победного Уимблдона, но сомневаться в её форме не приходится. Полька быстро вернула соревновательный тонус и за два матча отдала соперницам лишь восемь геймов. Впрочем, у Таусон путь по сетке ещё более уверенный — шесть проигранных геймов и одна «баранка». Недооценивать датчанку точно не стоит — она стабилизировала свои результаты и явно способна навязать Швёнтек как минимум локальную борьбу.

Полагаем, разгрома от польки ждать всё-таки не стоит. Букмекеры совсем не верят в Таусон, поэтому коэффициенты на нее высоки. Хороший повод заиграть, например, плюсовую фору по геймам.