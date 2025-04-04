Тим Цзю — Джозеф Спенсер, 6 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Понятно, что два подряд поражения в титульных поединках серьезно ударили по Цзю и его положению в чемпионской гонке. Однако возраст, форма и стиль австралийца намекают на то, что списывать его со счетов рано. И соперник для возвращения на победную тропу подобран довольно интересный.

На бумаге это не мисс-матч, несмотря на котировки букмекеров. Спенсер вполне может составить конкуренцию и устроить хороший и рабочий бой для Цзю. Американец весьма умело подстраивается под соперников и умеет качественно работать вторым номером, что актуально для предстоящего поединка ввиду агрессивного и напористого стиля австралийца. И тактические, и технические навыки у Спенсера на достойном уровне.

Но всё же очевидно, что опыта у американца гораздо меньше. Пока похоже, что конкурентный поединок с боксером уровня Цзю — максимум для Спенсера. Австралиец, конечно, заставил в себе сомневаться, но всё же базово превосходит соперника.

Резюмируя, играем победу Цзю в сочетании с тоталом. Возможно, она будет очень трудовой. Вполне вероятно, что мы даже увидим всю дистанцию, хотя букмекеры ждут обратного. Но ведь и Спенсер не будет лезть на рожон, и Цзю вряд ли станет рисковать — скорее, на фоне поражений он предстанет более осторожной версией себя.