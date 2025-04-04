Тим Цзю — Джозеф Спенсер, 6 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В воскресенье, 6 апреля, Тим Цзю вернется на ринг и попытается закрыть серию поражений. Соперником австралийца по поединку в первом среднем весе (до 69,85) станет американец Джозеф Спенсер. Сумеет ли сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю вернуться на победную тропу?
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Цзю
Спенсер
Австралия
Страна
США
30
Возраст
25
26
Бои
20
24 (17)
Победы (нокауты)
19 (11)
2 (1)
Поражения (нокауты)
1 (1)
11 (первый средний вес)
Место в рейтинге BoxRec
39 (средний вес)
175
Рост (см)
178
179
Размах рук (см)
178
Правша
Стойка
Правша
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина (Кости) Цзю, старший брат боксера Никиты Цзю. Занимается боксом с 15 лет, на любительском уровне одержал 33 победы при одном поражении. Восстановившись после травмы руки, в 2016 году дебютировал на профессиональном ринге. Завоевал несколько региональных и континентальных титулов по версиям разных организаций, а в 2019-м стал первым обладателем пояса WBO Global в первом среднем весе. Семь раз защитил этот трофей.
В 2023-м завоевал временный пояс WBO в первом среднем весе, который защитил один раз. После этого официально стал полноправным чемпионом. Один раз защитил титул, но в прошлом марте проиграл Себастьяну Фундоре и потерял пояс. В последнем поединке в октябре уступил Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF.
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На профессиональном ринге выступает с 2018 года. Единственное поражение потерпел в 2023-м, проиграв Хесусу Алехандро Рамосу-младшему нокаутом в седьмом раунде. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем поединке в декабре решением большинства судей одолел Мигеля Анхеля Эрнандеса.
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Понятно, что два подряд поражения в титульных поединках серьезно ударили по Цзю и его положению в чемпионской гонке. Однако возраст, форма и стиль австралийца намекают на то, что списывать его со счетов рано. И соперник для возвращения на победную тропу подобран довольно интересный.
На бумаге это не мисс-матч, несмотря на котировки букмекеров. Спенсер вполне может составить конкуренцию и устроить хороший и рабочий бой для Цзю. Американец весьма умело подстраивается под соперников и умеет качественно работать вторым номером, что актуально для предстоящего поединка ввиду агрессивного и напористого стиля австралийца. И тактические, и технические навыки у Спенсера на достойном уровне.
Но всё же очевидно, что опыта у американца гораздо меньше. Пока похоже, что конкурентный поединок с боксером уровня Цзю — максимум для Спенсера. Австралиец, конечно, заставил в себе сомневаться, но всё же базово превосходит соперника.
Резюмируя, играем победу Цзю в сочетании с тоталом. Возможно, она будет очень трудовой. Вполне вероятно, что мы даже увидим всю дистанцию, хотя букмекеры ждут обратного. Но ведь и Спенсер не будет лезть на рожон, и Цзю вряд ли станет рисковать — скорее, на фоне поражений он предстанет более осторожной версией себя.
Боксерский вечер пройдет на арене «Newcastle Entertainment Center» в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс, Австралия). Турнир начнется в воскресенье, 6 апреля, в 04:00 по московскому времени. Главный бой Цзю — Спенсер стоит ожидать не ранее 07:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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