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30 ноября 10:24ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джалин Тернер — Бобби Грин, 3 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Рейтинговое противостояние в легком весе
Александр Бокулёв
Источник: @mmanews
Источник: @mmanews

Соглавным событием ближайшего турнира UFC должен был стать пятираундовый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между новозеландцем Дэном Хукером и американцем Бобби Грином, но первый выбыл из-за перелома руки за неделю до боя. Теперь с атлетом из США сойдется его соотечественник Джалин Тёрнер, а противостояние будет рассчитано на три раунда. Какую ставку выбрать?

У КАКИХ БУКМЕКЕРОВ ЛУЧШЕ ВСЕГО СТАВИТЬ НА MMA?

Статистика

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Тёрнер

 

Грин

США

Страна

США

28

Возраст

37

20

Бои

47

13 (9 / 4 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

31 (11 / 9 / 11)

7 (3 / 0 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

14 (4 / 2 / 8)

0

Ничьи

1

0

Без результата

1

12

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

13

191

Рост (см)

178

196

Размах рук (см)

180

117

Размах ног (см)

101,5

Джалин Тёрнер

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В детстве увлекался многими видами спорта, в том числе борьбой. Позднее освоил смешанные единоборства, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, в 2018-м попал в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта. Дебютировал в лиге с поражения в полусреднем весе, после чего вернулся в легкую категорию. Всего в промоушене выиграл шесть боев и уступил в четырех. На данный момент Тёрнер идет на серии из двух поражений, в последнем поединке в июле он уступил Дэну Хукеру раздельным решением судей.

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Бобби Грин

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В школе начал заниматься борьбой, затем перешел в смешанные единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года, имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. В 2011-м завоевал пояс KOTC в легком дивизионе, после чего транзитом через Strikeforce перешел в UFC, где дебютировал в 2013-м. Под эгидой ведущего промоушена одержал 12 побед при девяти поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата. На данный момент Грин идет на серии из двух побед, в последнем бою в октябре он нокаутировал Гранта Доусона за 33 секунды.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ТёрнераПобеда ГринаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,482,751,572,33

Прогноз на бой

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Главный вопрос - сможет ли Тёрнер справиться с весогонкой. С ней у него нередко возникали проблемы, а тут у великана по меркам легкого дивизиона ещё и короткое уведомление (полторы недели). Если всё пройдет штатно, то трудно представить, за счет чего ветеран MMA Грин может победить.

Тёрнер предельно мотивирован после двух поражений раздельными решениями, гораздо моложе и имеет внушительное превосходство по габаритам, которые может эффективно использовать и в стойке, и в партере. Воспользуемся аккуратными, но рабочими коэффициентами на чистую П1.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Тёрнер нокаутировал Грина в первом раунде.

Полный кард, где смотреть бой Тёрнер - Грин

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Турнир UFC on ESPN 52 стартует на арене «Moody Center» в Остине (штат Техас, США) в полночь по московскому времени с субботы на воскресенье (2-3 декабря). Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой вечера Тёрнер - Грин стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме предстоящий турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.

Основной кард

  • Бенеил Дариуш (США) - Арман Царукян (Армения/Россия). Легкий вес;
  • Джалин Тернер (США) - Бобби Грин (США). Легкий вес;
  • Роб Фонт (Пуэрто-Рико) - Дейвезон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Шон Брэди (США) - Келвин Гастелум (США). Полусредний вес;
  • Клэй Гуида (США) - Йоахим Силва (Бразилия). Легкий вес;
  • Пунахеле Сориано (США) - Дастин Штольцфус (США). Средний вес;

Прелимы

  • Миша Тейт (США) - Джулия Авила (США). Женский легчайший вес;
  • Зак Рис (США) - Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Драккар Клозе (США) - Джо Солекки (США). Легкий вес;
  • Стив Гарсия (США) - Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Родолфо Беллато (Бразилия) - Игорь Потеря (Украина). Полутяжелый вес;
  • Веллингтон Турман (Бразилия) - Джаред Гуден (США). Полусредний вес;
  • Вероника Харди (Венесуэла) - Джейми-Лин Хорт (Канада). Женский наилегчайший вес.

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