Джалин Тернер — Бобби Грин, 3 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Главный вопрос - сможет ли Тёрнер справиться с весогонкой. С ней у него нередко возникали проблемы, а тут у великана по меркам легкого дивизиона ещё и короткое уведомление (полторы недели). Если всё пройдет штатно, то трудно представить, за счет чего ветеран MMA Грин может победить.

Тёрнер предельно мотивирован после двух поражений раздельными решениями, гораздо моложе и имеет внушительное превосходство по габаритам, которые может эффективно использовать и в стойке, и в партере. Воспользуемся аккуратными, но рабочими коэффициентами на чистую П1.