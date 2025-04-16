Джалин Тернер — Бобби Грин, 3 декабря: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC должен был стать пятираундовый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между новозеландцем Дэном Хукером и американцем Бобби Грином, но первый выбыл из-за перелома руки за неделю до боя. Теперь с атлетом из США сойдется его соотечественник Джалин Тёрнер, а противостояние будет рассчитано на три раунда. Какую ставку выбрать?
Тёрнер
Грин
|США
Страна
США
|28
Возраст
37
|20
Бои
47
|13 (9 / 4 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
31 (11 / 9 / 11)
|7 (3 / 0 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
14 (4 / 2 / 8)
|0
Ничьи
1
|0
Без результата
1
|12
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
13
|191
Рост (см)
178
|196
Размах рук (см)
180
|117
Размах ног (см)
101,5
В детстве увлекался многими видами спорта, в том числе борьбой. Позднее освоил смешанные единоборства, получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2016 года, в 2018-м попал в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта. Дебютировал в лиге с поражения в полусреднем весе, после чего вернулся в легкую категорию. Всего в промоушене выиграл шесть боев и уступил в четырех. На данный момент Тёрнер идет на серии из двух поражений, в последнем поединке в июле он уступил Дэну Хукеру раздельным решением судей.
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В школе начал заниматься борьбой, затем перешел в смешанные единоборства, получил пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2008 года, имеет опыт боев в легкой и полусредней весовых категориях. В 2011-м завоевал пояс KOTC в легком дивизионе, после чего транзитом через Strikeforce перешел в UFC, где дебютировал в 2013-м. Под эгидой ведущего промоушена одержал 12 побед при девяти поражениях, одной ничьей и одном поединке без результата. На данный момент Грин идет на серии из двух побед, в последнем бою в октябре он нокаутировал Гранта Доусона за 33 секунды.
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Главный вопрос - сможет ли Тёрнер справиться с весогонкой. С ней у него нередко возникали проблемы, а тут у великана по меркам легкого дивизиона ещё и короткое уведомление (полторы недели). Если всё пройдет штатно, то трудно представить, за счет чего ветеран MMA Грин может победить.
Тёрнер предельно мотивирован после двух поражений раздельными решениями, гораздо моложе и имеет внушительное превосходство по габаритам, которые может эффективно использовать и в стойке, и в партере. Воспользуемся аккуратными, но рабочими коэффициентами на чистую П1.
Наша ставка выиграла. Тёрнер нокаутировал Грина в первом раунде.
Турнир UFC on ESPN 52 стартует на арене «Moody Center» в Остине (штат Техас, США) в полночь по московскому времени с субботы на воскресенье (2-3 декабря). Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому соглавный бой вечера Тёрнер - Грин стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме предстоящий турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» бесплатно смотреть можно будет только основной кард.
Партнерский проект