Марвин Веттори — Роман Долидзе, 16 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Первый поединок спортсменов состоялся в марте 2023 года и завершился победой Веттори единогласным решением судей. С тех пор Долидзе провел три боя, два последних из них выиграл. Итальянец же уступил Каннониру в июне 2023-го, после чего в октагон не возвращался.

Простой продолжительностью более полутора лет не может не сказаться на кондициях и соревновательном тонусе Веттори. Сбрасывать пресловутую ржавчину ему придется, поэтому у взрывного Долидзе есть все шансы забрать один, а то и два стартовых раунда.

Затем ситуация может выравняться, а многое будет зависеть от выносливости соперников. Веттори умеет работать на долгой дистанции, но опять же есть вопрос к функциональной готовности на фоне простоя. Долидзе же никогда не отличался выносливостью, но последние его поединки показали прогресс в этом компоненте. К слову, грузин в целом идет на достойной победной серии, а к его ресурсам и возможностям перед предстоящим поединком гораздо меньше вопросов.

Что касается навыков, то расклад толком не изменился с прошлого боя спортсменов. Оба универсальны, оба прекрасно держат удар и отличаются стойкостью, благодаря чему ни разу не проигрывали досрочно. Ждать досрочной развязки вновь не приходится, и именно эту аккуратную ставку мы выберем. Конечно, есть хороший повод воспользоваться высокими коэффициентами на номинального андердога и заиграть победу Долидзе, но дистанция в пять раундов всё же оставляет много пространства для маневра в том числе Веттори.