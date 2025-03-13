Марвин Веттори — Роман Долидзе, 16 марта: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 16 марта, по московскому времени, пройдет очередной турнир серии UFC Fight Night. Главным событием вечера станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между итальянцем Марвином Веттори и грузином Романом Долидзе. Кто окажется сильнее в реванше?
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Веттори
Долидзе
Италия
Страна
Грузия
31
Возраст
36
27
Бои
17
19 (2 / 9 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (8 / 3 / 3)
7 (0 / 0 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
1
Ничьи
0
8
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
12
183
Рост (см)
188
188
Размах рук (см)
193
104
Размах ног (см)
104
В 13 лет начал заниматься кикбоксингом, на данный момент также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. С 2012 года выступает в профессиональных смешанных единоборствах, имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. В 2016-м дебютировал в UFC, через пять лет бился за пояс в среднем весе, но уступил Исраэлю Адесанье. Впоследствии в этом дивизионе одержал одну победу при двух поражениях. В последнем поединке в июне 2023 года уступил Джареду Каннониру единогласным решением судей.
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Родился в Батуми, а в возрасте 20 лет переехал в Украину, где начал заниматься боевыми искусствами. Освоил самбо, бразильское джиу-джитсу, грэпплинг. В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2018-м стал чемпионом WWFC в полутяжелом весе и один раз защитил пояс, после чего перешел в UFC. Дебютировал в лиге летом 2020-го, так как до этого был дисквалифицирован за допинг. В 2021 году перешел в средний вес и в UFC одержал в этой категории пять побед при трех поражениях. В последнем поединке в октябре одолел Кевина Холланда техническим нокаутом из-за остановки доктором после первого раунда.
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Первый поединок спортсменов состоялся в марте 2023 года и завершился победой Веттори единогласным решением судей. С тех пор Долидзе провел три боя, два последних из них выиграл. Итальянец же уступил Каннониру в июне 2023-го, после чего в октагон не возвращался.
Простой продолжительностью более полутора лет не может не сказаться на кондициях и соревновательном тонусе Веттори. Сбрасывать пресловутую ржавчину ему придется, поэтому у взрывного Долидзе есть все шансы забрать один, а то и два стартовых раунда.
Затем ситуация может выравняться, а многое будет зависеть от выносливости соперников. Веттори умеет работать на долгой дистанции, но опять же есть вопрос к функциональной готовности на фоне простоя. Долидзе же никогда не отличался выносливостью, но последние его поединки показали прогресс в этом компоненте. К слову, грузин в целом идет на достойной победной серии, а к его ресурсам и возможностям перед предстоящим поединком гораздо меньше вопросов.
Что касается навыков, то расклад толком не изменился с прошлого боя спортсменов. Оба универсальны, оба прекрасно держат удар и отличаются стойкостью, благодаря чему ни разу не проигрывали досрочно. Ждать досрочной развязки вновь не приходится, и именно эту аккуратную ставку мы выберем. Конечно, есть хороший повод воспользоваться высокими коэффициентами на номинального андердога и заиграть победу Долидзе, но дистанция в пять раундов всё же оставляет много пространства для маневра в том числе Веттори.
Турнир UFC Fight Night 254 пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в субботу, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск (16 марта), поэтому главный бой Веттори — Долидзе стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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