Маркета Вондроушова — Ван Синьюй, 22 июня: прогноз на финал турнира в Берлине

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В воскресенье, 22 июня, в финале турнира WTA 500 в Берлине сразятся Маркета Вандроушова и Ван Синьюй. Занимающая в рейтинге 164-е место чешка продолжает поражать публику на немецких травяных кортах. В полуфинале она выбила первую ракетку мира Арину Соболенко. Впрочем, и китаянка на пути к финалу отличилась, обыграв второй номер рейтинга - Кори Гауфф. Кому достанется титул?
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Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Рот-Вайс Теннис Клуб» (Берлин, Германия)
Прямая трансляция: Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Маркета Вондроушова (25 лет, 164-я ракетка мира)
Ван Синьюй (23 года, 49-я ракетка мира)
Чемпионка Уимблдона-2023 и финалистка Открытого чемпионата Франции-2019. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в одиночном разряде. Лучшее место в рейтинге - 6. 2 победы за карьеру в турнирах WTA. В 2025 году в 11 матчах одержала 6 побнед при 5 поражениях. Четвертьфиналистка турнира в Абу-Даби (хард). На «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, уступив Джессике Пегуле.
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23-летняя китаянка была победительницей Открытого чемпионата Франции в 2023 году в парном разряде и становилась серебряным призером Олимпийских игр-2024 в миксте. Титулов на взрослом уровне в одиночном разряде еще не завоевывала. В 2025 году провела 24 матча, из которых 10 выиграла и 14 проиграла. Играла в полуфинале турнира в Сингапуре (хард). Больше нигде за последние полгода в одиночном разряде далеко по турнирной сетке не проходила. На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в первом.
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Соперницы раньше на корте не встречались.
Компания WINLINE установила коэффициент 1,47 на победу Вондроушовой. Удачная ставка на Синьюй обернется выплатой по кэфу 2.85.
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Китаянка демонстрирует отличный теннис и близка к завоеванию первого титула в карьере, но Вондроушова все же выше классом и гораздо опытней. Коллекции собранных спортсменками по дороге к финалу «скальпов» впечатляет, но у чешки противники были чуть более именитые. Обыгранная Маркетой Арина Соболенко и вовсе впервые в текущем году проиграла полуфинальную встречу, а сама Вондроушова впервые обыграла соперницу, возглавляющую рейтинг WTA. Выбираем победу чешской теннисистки, взяв фору в 3,5 сета.