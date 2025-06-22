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21 июня 15:36ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Маркета Вондроушова — Ван Синьюй, 22 июня: прогноз на финал турнира в Берлине

Чешка творит чудеса
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 22 июня, в финале турнира WTA 500 в Берлине сразятся Маркета Вандроушова и Ван Синьюй. Занимающая в рейтинге 164-е место чешка продолжает поражать публику на немецких травяных кортах. В полуфинале она выбила первую ракетку мира Арину Соболенко. Впрочем, и китаянка на пути к финалу отличилась, обыграв второй номер рейтинга - Кори Гауфф. Кому достанется титул? 

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Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Рот-Вайс Теннис Клуб» (Берлин, Германия)

Прямая трансляция: Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

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Маркета Вондроушова (25 лет, 164-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мэдисон Киз (США, 7) — 7:5, 7:6
  • 2-й круг: Диана Шнайдер (Россия, 12) — 6:3, 6:7, 6:3
  • ¼ финала: Онс Жабер (Тунис, 35) — 6:4, 6:1
  • ½ финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 6:2, 6:4

Ван Синьюй (23 года, 49-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Дарья Касаткина (Австралия, 17) — 6:3, 6:2
  • 2-й круг: Кори Гауфф (США, 2) — 6:3, 6:3
  • ¼ финала: Паула Бадоса (Испания, 10) — 6:1, отказ
  • ½ финала: Людмила Самсонова (Россия, 19) — 6:4, 6:1

Маркета Вондроушова

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Чемпионка Уимблдона-2023 и финалистка Открытого чемпионата Франции-2019. Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в одиночном разряде. Лучшее место в рейтинге - 6. 2 победы за карьеру в турнирах WTA. В 2025 году в 11 матчах одержала 6 побнед при 5 поражениях. Четвертьфиналистка турнира в Абу-Даби (хард). На «Ролан Гаррос» вылетела в третьем круге, уступив Джессике Пегуле.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Ван Синьюй

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23-летняя китаянка была победительницей Открытого чемпионата Франции в 2023 году в парном разряде и становилась серебряным призером Олимпийских игр-2024 в миксте. Титулов на взрослом уровне в одиночном разряде еще не завоевывала. В 2025 году провела 24 матча, из которых 10 выиграла и 14 проиграла. Играла в полуфинале турнира в Сингапуре (хард). Больше нигде за последние полгода в одиночном разряде далеко по турнирной сетке не проходила. На Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в первом.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы раньше на корте не встречались.

Ставки на исход

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Компания WINLINE установила коэффициент 1,47 на победу Вондроушовой. Удачная ставка на Синьюй обернется выплатой по кэфу 2.85.

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Ставки на тоталы

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WINLINE предлагает 1,99 за ТБ 21,5 и 1,89 за ТМ 21,5.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа ВондроушовойПобеда СиньюйТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1.472.851.991.89

Прогноз и ставка

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Китаянка демонстрирует отличный теннис и близка к завоеванию первого титула в карьере, но Вондроушова все же выше классом и гораздо опытней. Коллекции собранных спортсменками по дороге к финалу «скальпов» впечатляет, но у чешки противники были чуть более именитые. Обыгранная Маркетой Арина Соболенко и вовсе впервые в текущем году проиграла полуфинальную встречу, а сама Вондроушова впервые обыграла соперницу, возглавляющую рейтинг WTA. Выбираем победу чешской теннисистки, взяв фору в 3,5 сета. 

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