Маркета Вондроушова — Ван Синьюй, 22 июня: прогноз на финал турнира в Берлине

В воскресенье, 22 июня, в финале турнира WTA 500 в Берлине сразятся Маркета Вандроушова и Ван Синьюй. Занимающая в рейтинге 164-е место чешка продолжает поражать публику на немецких травяных кортах. В полуфинале она выбила первую ракетку мира Арину Соболенко. Впрочем, и китаянка на пути к финалу отличилась, обыграв второй номер рейтинга - Кори Гауфф. Кому достанется титул?

Дата / Время: 22.06.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Рот-Вайс Теннис Клуб» (Берлин, Германия)

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