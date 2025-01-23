Петр Ян — Дейвезон Фигередо, 23 ноября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Пожалуй, ключевой вопрос и риск связаны с травмой колена Яна. Конечно, он прошел необходимую подготовку после операции и реабилитации, но всегда сложно оценить угрозу рецидива. В любом случае Фигередо наверняка так или иначе попробует отбить ноги соперника. Бразильцу обязательно надо замедлить россиянина, чтобы сохранить шансы на успех.

Дело в том, что в стойке Ян потенциально заметно лучше. Его техника более вариативна и отточена, регулярно проходят очень качественные серии ударов. У Фигередо, скорее, преимущество в борьбе, но до нее ещё надо дойти, а у россиянина хорошая защита от тейкдаунов.

Если Ян сбережет ноги и минимизирует риски в партере, то бразилец довольно быстро окажется в тупике. Собственно, наверняка Фигередо будет цепляться за свои козыри с первых минут, тем более что россиянин традиционно долго разгоняется по ходу боев, особенно пятираундовых.

Резюмируя, ожидаем инициативный первый (возможно, и второй раунд) от бразильца, а затем переход инициативы к Яну. Не исключаем, что россиянин в итоге доберется до позднего нокаута, однако больше здесь читается полная дистанция поединка. Уж слишком неуступчивы оба бойца, которые на двоих потерпели лишь одно досрочное поражение (не дисквалификацией).