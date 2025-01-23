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19 ноября 19:25ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Петр Ян — Дейвезон Фигередо, 23 ноября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Два бывших чемпиона
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Ближайший турнир UFC, который пройдет в субботу, 23 ноября, в специальном административном районе Китая Макао, возглавит рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между россиянином Петром Яном и бразильцем Дейвезоном Фигередо. Кто улучшит свои позиции в титульной гонке?

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Статистика

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Ян

 

Фигередо

Россия

Страна

Бразилия

31

Возраст

36

22

Бои

28

17 (7 / 1 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

24 (9 / 9 / 6)

5 (0 / 0 / 4 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

3 (1 / 1 / 1 / 0)

0

Ничьи

1

3

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

5

171,5

Рост (см)

165

170

Размах рук (см)

173

96,5

Размах ног (см)

96,5

Пётр Ян

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Родился в Красноярском крае, имеет русские, китайские и грузинские корни. В шестом классе начал заниматься тхэквондо, позднее освоил бокс и стал мастером спорта. Аналогичное звание получил в смешанных единоборствах, в бразильском джиу-джитсу добился синего пояса. В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2017-м стал чемпионом ACB (ныне - ACA) в легчайшем весе и после одной успешной защиты титула перешел в UFC.

В сильнейшем промоушене мира после шести подряд побед выиграл вакантный пояс в легчайшем дивизионе в 2020 году. В первой защите уступил его Алджамейну Стерлингу после дисквалификации. Затем победил Кори Сэндхагена и потерпел три подряд поражения судейскими решениями - в титульном реванше со Стерлингом, в боях с Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили. Прервал эту серию в последнем поединке в марте, когда единогласным вердиктом рефери одолел Сонга Ядонга.

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Дейвезон Фигередо

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В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в UFC - с 2017-го. В 2020-м завоевал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м забрал пояс обратно, а в последнем поединке в январе прошлого года вновь проиграл мексиканцу - техническим нокаутом после остановки боя доктором. После поражения Фигередо поднялся в легчайший дивизион, где выиграл все три поединка. В последнем бою в августе единогласным решением судей победил Марлона Веру.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЯнаПобеда ФигередоТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,323,522,131,67

Прогноз на бой

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Пожалуй, ключевой вопрос и риск связаны с травмой колена Яна. Конечно, он прошел необходимую подготовку после операции и реабилитации, но всегда сложно оценить угрозу рецидива. В любом случае Фигередо наверняка так или иначе попробует отбить ноги соперника. Бразильцу обязательно надо замедлить россиянина, чтобы сохранить шансы на успех.

Дело в том, что в стойке Ян потенциально заметно лучше. Его техника более вариативна и отточена, регулярно проходят очень качественные серии ударов. У Фигередо, скорее, преимущество в борьбе, но до нее ещё надо дойти, а у россиянина хорошая защита от тейкдаунов.

Если Ян сбережет ноги и минимизирует риски в партере, то бразилец довольно быстро окажется в тупике. Собственно, наверняка Фигередо будет цепляться за свои козыри с первых минут, тем более что россиянин традиционно долго разгоняется по ходу боев, особенно пятираундовых.

Резюмируя, ожидаем инициативный первый (возможно, и второй раунд) от бразильца, а затем переход инициативы к Яну. Не исключаем, что россиянин в итоге доберется до позднего нокаута, однако больше здесь читается полная дистанция поединка. Уж слишком неуступчивы оба бойца, которые на двоих потерпели лишь одно досрочное поражение (не дисквалификацией).

Полный кард, где смотреть бой Ян - Фигередо

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Турнир UFC Fight Night 248 стартует на «Galaxe Arena» в Макао в субботу, 23 ноября, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому главный бой Ян - Фигередо стоит ожидать около 16:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» начнут эфир с основного карда.

Как дела у мадридского «Реала». Баскетбол Евролига онлайн. 

Основной кард

  • Петр Ян (Россия) - Дейвезон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Ян Сяонань (Китай) - Табата Риччи (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Сонг Кенан (Китай) - Муслим Салихов (Россия). Полусредний вес;
  • Ванг Конг (Китай) - Габриэлла Фернандес (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Волкан Оздемир (Швейцария) - Карлос Олберг (Новая Зеландия). Полутяжелый вес;
  • Жанг Мингианг (Китай) - Оззи Диас (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Баергенг Джиелейиси (Китай) - Суянг Ю (Республика Корея). Легчайший вес;
  • Киру Сингх Сахота (Великобритания) - Донгхун Чой (Республика Корея). Наилегчайший вес;
  • Ши Мин (Китай) - Фен Сяокан (Китай). Женский минимальный вес;
  • Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия) - Карлос Эрнандес (США). Наилегчайший вес;
  • Лонэ Кавана (Англия) - Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес;
  • Ксяо Лон (Китай) - Куанг Ле (Вьетнам). Легчайший вес;
  • Махешат (Китай) - Николас Мотта (Бразилия). Легкий вес.
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