Энтони Ярд — Линдон Артур, 26 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В декабре 2020-го Артур победил Ярда раздельным решением судей. Год спустя Энтони взял реванш, нокаутировав соперника в четвертом раунде. И подобные сценарии, пожалуй, выглядят основными и для нового очного поединка.

Если не случится форс-мажора, Артур вряд ли оформит нокаут. Этот боксер не отличается высоким нокаутирующим потенциалом, предпочитает действовать размеренно, работать на очки. Вероятно, если он и победит Ярда, то вновь решением судей.

А вот Энтони если будет сильнее, то наверняка доберется до нокаута. Обычно он демонстрирует агрессивный и атакующий стиль, обладает тяжелым ударом. Собственно, сам Ярд уже доказал, что Артура вполне можно нокаутировать, причем довольно быстро.

Итак, вопрос в том, чей стиль победит. Склоняемся к тому, что сильнее окажется Ярд. Все-таки базово он более разносторонний и высококлассный боксер. И потенциально британец еще может вернуться в титульную гонку, тогда как его соотечественник в последнее время затухает, а его котировки стремятся вниз. Резюмируя, играем досрочную победу Ярда.