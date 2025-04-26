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25 апреля 13:36ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

Энтони Ярд — Линдон Артур, 26 апреля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Трилогия соперников, хорошо известных российским болельщикам
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В субботу, 26 апреля, на крупном вечере бокса в Лондоне завершится трилогия в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между британцами Энтони Ярдом и Линдоном Артуром. Кто окажется сильнее на этот раз?

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Статистика

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Ярд

 

Артур

Англия

Страна

Англия

33

Возраст

33

29

Бои

26

26 (24)

Победы (нокауты)

24 (16)

3 (2)

Поражения (нокауты)

2 (1)

10

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec

25

180

Рост (см)

188

183

Размах рук (см)

189

Правша

Стойка

Правша

Энтони Ярд

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На профессиональном ринге выступает с 2015 года. Владел поясами WBO European и WBO Inter-Continental. В 2019-м бился за звание чемпиона мира по версии WBO, но проиграл Сергею Ковалёву. В 2023-м провел поединок за титулы WBC, IBF и WBO, однако уступил Артуру Бетербиеву. Затем вышел на серию из трех побед. В последнем бою в октябре по очкам одолел Ральфса Вилканса.

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Линдон Артур

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2019-м выиграл титул Содружества в полутяжелом весе. В 2020-м одолел Энтони Ярда и забрал вакантный интерконтинентальный пояс WBO в той же категории. В 2021-м уступил в реванше и потерял оба титула. После этого вышел на серию из четырех побед и забрал вакантный пояс IBO в полутяжелом весе. В декабре 2023-го уступил в объединительном поединке Дмитрию Биволу. Закрыл поражение в последнем бою в июне, победив Лиама Кэмерона раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЯрдаПобеда АртураДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,126,501,283,35

Прогноз на бой

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В декабре 2020-го Артур победил Ярда раздельным решением судей. Год спустя Энтони взял реванш, нокаутировав соперника в четвертом раунде. И подобные сценарии, пожалуй, выглядят основными и для нового очного поединка.

Если не случится форс-мажора, Артур вряд ли оформит нокаут. Этот боксер не отличается высоким нокаутирующим потенциалом, предпочитает действовать размеренно, работать на очки. Вероятно, если он и победит Ярда, то вновь решением судей.

А вот Энтони если будет сильнее, то наверняка доберется до нокаута. Обычно он демонстрирует агрессивный и атакующий стиль,  обладает тяжелым ударом. Собственно, сам Ярд уже доказал, что Артура вполне можно нокаутировать, причем довольно быстро.

Итак, вопрос в том, чей стиль победит. Склоняемся к тому, что сильнее окажется Ярд. Все-таки базово он более разносторонний и высококлассный боксер. И потенциально британец еще может вернуться в титульную гонку, тогда как его соотечественник в последнее время затухает, а его котировки стремятся вниз. Резюмируя, играем досрочную победу Ярда.

Где смотреть бой Ярд Артур III

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Боксерский вечер пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия, Великобритания). Турнир начнется в субботу, 26 апреля, в 21:00 по московскому времени. Бой Ярд — Артур стоит ожидать не ранее 22:30 мск.

Прямой легальной трансляции на территории РФ не предусмотрено.

Полный кард

  • Крис Юбэнк-младший (Англия) — Конор Бенн (Англия). Средний вес;
  • Лиам Смит (Англия) — Аарон Маккенна (Ирландия). Средний вес;
  • Виддаль Райли (Англия) — Чивон Кларк (Англия). Первый тяжелый вес. Бой за британский пояс;
  • Энтони Ярд (Англия) — Линдон Артур (Англия). Полутяжелый вес;
  • Крис Биллам-Смит (Англия) — Брэндон Глэнтон (США). Первый тяжелый вес.

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