Розыгрыш авто от «1хСтавка»

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Букмекерская компания «1хСтавка» подготовила масштабный розыгрыш, посвящённый чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. За пари на события турнира пользователи могут получить шанс выиграть автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 4MATIC примерной стоимостью около 4,3 млн рублей соответственно.
Нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе букмекера. Программу «World car 2022» можно найти в разделе «Акции».
Для участия в программе необходимо в период с 17 ноября по 18 декабря заключать одинарные пари или экспрессы суммой не менее 300 рублей на матчи чемпионата мира. Они приносят билеты для участия в розыгрыше следующих призов:
Автомобиль бренда Mercedes заявлен суперпризом акции. Билет для участия в этом розыгрыше дается за каждые 2222 рубля в сумме рассчитанной ставки.
Обладатели всех призов станут известны 21 декабря 2022 года в 17:00 мск. Тогда же подведут итоги первого этапа, который закрылся 20 ноября. В его рамках принимались ставки на победителя чемпионата мира - на кону автомобиль KIA CEED Luxe примерной стоимостью около 2,3 млн рублей.
Полные правила акции можно узнать на сайте «1хСтавка».
+ Акция доступна для всех клиентов букмекерской конторы
+ Простые условия участия
+ Невысокая сумма минимальной ставки для обычного розыгрыша
+ Программа совмещает в себе розыгрыш и конкурс прогнозов
- Крупный номинал ставки для розыгрыша суперприза
- Обладатель автомобиля определится случайным образом
Отличная акция для повышения интереса к чемпионату мира по футболу. Простые условия участия и привлекательная прогностическая составляющая выглядят хорошим подспорьем для борьбы за солидный приз.
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