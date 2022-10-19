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1 ноября 13:13ГлавнаяБонусы
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Розыгрыш авто от «1хСтавка»

1xСтавка1xСтавка
4star
4300000
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Шанс выиграть машину за ставку на победителя ЧМ-2022
Александр Бокулёв
main

Букмекерская компания «1хСтавка» подготовила масштабный розыгрыш, посвящённый чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. За пари на события турнира пользователи могут получить шанс выиграть автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 4MATIC примерной стоимостью около 4,3 млн рублей соответственно.

Как принять участие?

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Нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе букмекера. Программу «World car 2022» можно найти в разделе «Акции».

Для участия в программе необходимо в период с 17 ноября по 18 декабря заключать одинарные пари или экспрессы суммой не менее 300 рублей на матчи чемпионата мира. Они приносят билеты для участия в розыгрыше следующих призов:

  • Планшет Apple 11" iPad Pro Wi-Fi+Cell - 2 шт.;
  • Электрический самокат HIPER Model B2 - 5 шт.;
  • Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max - 3 шт.;
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 13 M1 - 2 шт.;
  • Промокод на 2000₽ - 50 шт.

Автомобиль бренда Mercedes заявлен суперпризом акции. Билет для участия в этом розыгрыше дается за каждые 2222 рубля в сумме рассчитанной ставки. 

Обладатели всех призов станут известны 21 декабря 2022 года в 17:00 мск. Тогда же подведут итоги первого этапа, который закрылся 20 ноября. В его рамках принимались ставки на победителя чемпионата мира - на кону автомобиль KIA CEED Luxe примерной стоимостью около 2,3 млн рублей.

Полные правила акции можно узнать на сайте «1хСтавка».

Обзор букмекерской конторы «1хСтавка»

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов букмекерской конторы

+ Простые условия участия

+ Невысокая сумма минимальной ставки для обычного розыгрыша

+ Программа совмещает в себе розыгрыш и конкурс прогнозов

 

- Крупный номинал ставки для розыгрыша суперприза

- Обладатель автомобиля определится случайным образом

Заключение

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Отличная акция для повышения интереса к чемпионату мира по футболу. Простые условия участия и привлекательная прогностическая составляющая выглядят хорошим подспорьем для борьбы за солидный приз.

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Рейтинг букмекеров

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