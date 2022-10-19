Розыгрыш авто от «1хСтавка»

Нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе букмекера. Программу «World car 2022» можно найти в разделе «Акции».

Для участия в программе необходимо в период с 17 ноября по 18 декабря заключать одинарные пари или экспрессы суммой не менее 300 рублей на матчи чемпионата мира. Они приносят билеты для участия в розыгрыше следующих призов:

Планшет Apple 11" iPad Pro Wi-Fi+Cell - 2 шт.;

Электрический самокат HIPER Model B2 - 5 шт.;

Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max - 3 шт.;

Ноутбук Apple MacBook Pro 13 M1 - 2 шт.;

Промокод на 2000₽ - 50 шт.

Автомобиль бренда Mercedes заявлен суперпризом акции. Билет для участия в этом розыгрыше дается за каждые 2222 рубля в сумме рассчитанной ставки.

Обладатели всех призов станут известны 21 декабря 2022 года в 17:00 мск. Тогда же подведут итоги первого этапа, который закрылся 20 ноября. В его рамках принимались ставки на победителя чемпионата мира - на кону автомобиль KIA CEED Luxe примерной стоимостью около 2,3 млн рублей.

Полные правила акции можно узнать на сайте «1хСтавка».

Обзор букмекерской конторы «1хСтавка»