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28 ноября 16:45ГлавнаяБонусы
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Досрочные выплаты по ставкам на ЧМ-2022

BetBoomBetBoom
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Предложение BetBoom страхует от камбэков
Александр Бокулёв
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Букмекерская контора BetBoom предлагает клиентам досрочно рассчитать пари на команду, если она будет выигрывать с отрывом в два гола в любой момент матча чемпионата мира по футболу.

Как принять участие?

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Для начала нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе БК. Второй шаг - оформите ставку в прематче на победу одной из национальных сборных в игре ЧМ-2022.

Если команда, которую вы выбрали, добьется по ходу встречи преимущества в два гола, то букмекер рассчитает пари как выигрышное ещё до финального свистка. Это работает только единожды за матч на один исход.

Обзор букмекерской конторы BetBoom

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех клиентов BetBoom

+ Простые условия участия

+ Отсутствуют ограничения по величине коэффициента и номинала ставки

+ Выигранные средства можно сразу вывести без дополнительных условий

 

- Интерес к матчу может пропасть слишком рано, если акция сработает

Заключение

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Отличное предложение, фактически страхующее ставки от возможных камбэков. Выигрыш можно получить задолго до финального свистка вне зависимости от итогового результата.

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