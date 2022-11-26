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28 ноября 16:46ГлавнаяБонусы
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Фрибеты за ставки на ЧМ-2022

ФонбетФонбет
5star
10000
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Акция с коллекционными карточками
Александр Бокулёв
main

Легальная букмекерская контора «Фонбет» предлагает принять участие в акции, посвященной чемпионату мира по футболу. Заключайте пари на события турнира, получайте уникальные карточки и обменивайте их на фрибеты номиналом от 500 до 10000 рублей.

Как принять участие?

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Для начала необходимо нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе букмекерской конторы - подойдут все версии официального сайта или мобильное приложение. Далее воспользуйтесь виджетом «Qatar Collection» и подтвердите участие в акции. Останется лишь вступить в игру, условия следующие:

  • оформлять ставки типа «одинар» или «экспресс»;
  • минимальная сумма каждого пари - 1000 рублей;
  • общий коэффициент выигрыша по каждой ставке - от 2;
  • пари должно включать события ЧМ-2022.

За выигрышные ставки начисляется по одной карточке - номинальных хозяев матча. Если карточка этой команды у пользователя уже есть, то коллекция пополняется номинальными гостями. Если обе команды уже в наборе, то такая встреча не принесет новую карточку.

По окончании чемпионата мира «Фонбет» в течение суток распределит бонусы по такой схеме:

  • от 3 до 6 карточек - фрибет 500 рублей;
  • от 7 до 12 карточек - фрибет 800 рублей;
  • от 13 до 19 карточек - фрибет 1000 рублей;
  • от 20 до 25 карточек - фрибет 2000 рублей;
  • от 26 до 30 карточек - фрибет 5000 рублей;
  • от 31 до 32 карточек - фрибет 10000 рублей.

Полученные бонусы действуют 7 суток с момента их начисления.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна для всех пользователей БК «Фонбет»

+ Нет условий по отыгрышу полученных фрибетов

 

- В зачет акции идут только выигрышные ставки

- Другие ограничения по ставкам, которые участвуют в программе

Заключение

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Масштабная акция, способная украсить просмотр чемпионата мира по футболу. Однако утешением в случае неудачных ставок она не станет - коллекция пополняется только после выигрышных пари.

Лучшие акции букмекерских контор на ЧМ-2022

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