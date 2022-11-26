Фрибеты за ставки на ЧМ-2022

Для начала необходимо нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе букмекерской конторы - подойдут все версии официального сайта или мобильное приложение. Далее воспользуйтесь виджетом «Qatar Collection» и подтвердите участие в акции. Останется лишь вступить в игру, условия следующие:

оформлять ставки типа «одинар» или «экспресс»;

минимальная сумма каждого пари - 1000 рублей;

общий коэффициент выигрыша по каждой ставке - от 2;

пари должно включать события ЧМ-2022.

За выигрышные ставки начисляется по одной карточке - номинальных хозяев матча. Если карточка этой команды у пользователя уже есть, то коллекция пополняется номинальными гостями. Если обе команды уже в наборе, то такая встреча не принесет новую карточку.

По окончании чемпионата мира «Фонбет» в течение суток распределит бонусы по такой схеме:

от 3 до 6 карточек - фрибет 500 рублей;

от 7 до 12 карточек - фрибет 800 рублей;

от 13 до 19 карточек - фрибет 1000 рублей;

от 20 до 25 карточек - фрибет 2000 рублей;

от 26 до 30 карточек - фрибет 5000 рублей;

от 31 до 32 карточек - фрибет 10000 рублей.

Полученные бонусы действуют 7 суток с момента их начисления.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»