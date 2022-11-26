Фрибеты за ставки на ЧМ-2022

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Легальная букмекерская контора «Фонбет» предлагает принять участие в акции, посвященной чемпионату мира по футболу. Заключайте пари на события турнира, получайте уникальные карточки и обменивайте их на фрибеты номиналом от 500 до 10000 рублей.
Для начала необходимо нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе букмекерской конторы - подойдут все версии официального сайта или мобильное приложение. Далее воспользуйтесь виджетом «Qatar Collection» и подтвердите участие в акции. Останется лишь вступить в игру, условия следующие:
За выигрышные ставки начисляется по одной карточке - номинальных хозяев матча. Если карточка этой команды у пользователя уже есть, то коллекция пополняется номинальными гостями. Если обе команды уже в наборе, то такая встреча не принесет новую карточку.
По окончании чемпионата мира «Фонбет» в течение суток распределит бонусы по такой схеме:
Полученные бонусы действуют 7 суток с момента их начисления.
+ Акция доступна для всех пользователей БК «Фонбет»
+ Нет условий по отыгрышу полученных фрибетов
- В зачет акции идут только выигрышные ставки
- Другие ограничения по ставкам, которые участвуют в программе
Масштабная акция, способная украсить просмотр чемпионата мира по футболу. Однако утешением в случае неудачных ставок она не станет - коллекция пополняется только после выигрышных пари.
Партнерский проект