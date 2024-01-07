До 17 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»

Чтобы принять участие в этой акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера и пополнить игровой счет на сумму от 1000 рублей. После этого на ваш бонусный счет поступят четыре 500-рублевых фрибета. Использовать их можно в течение семи дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом не выше 5,00 и только в мобильном приложении «Фонбет» .

Вторая часть бонуса равна сумме депозита, но не превышает 15 тысяч рублей. Беттор имеет возможность получить 30 фрибетов по 500 рублей каждый. Чтобы получить первый из них, следует заключить пари (одинар, экспресс или система) на любые события с коэффициентом от 1,50 на сумму, равную 10 номиналам бонуса (5000 ₽). По этому же принципу игрок премируется и в дальнейшем, до достижения максимально допустимой суммы поощрения.

Бонусы можно использовать в течение 30 дней для заключения пари на любое событие с коэффициентом не выше 3,00. Если ваше пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.