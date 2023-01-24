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24 января 10:54ГлавнаяБонусы
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Акция «Лиги Ставок» - страховка от 0:0 в футбольных еврокубках

Страховка от скуки
Валентин Васильев
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Легальная букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» застраховать ставку, сделанную на матч Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Любителей континентального футбола и пари на точный счет акция наверняка заинтересует! 

Как получить бонус?

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Чтобы принять участие в акции, достаточно двух несложных действий:

  1. Регистрация на официальном сайте «Лиги Ставок».
  2. Ставка на точный счет еврокубкового матча.

Только и всего! Если игра завершится без забитых мячей, букмекер компенсирует вам потраченные деньги - вернет на счет сумму ставки.

Плюсы и минусы

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+ В акции могут принять участие как новички, так и профи со стажем.
+ Подключиться к акции можно в любой момент. 
+ Возврат суммы пари - отличная компенсация за скучное зрелище.

- Нет

Заключение 

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Любителям ставок на точный счет предложение «Лиги Ставок» определенно должно “зайти”. Почему бы не застраховать себя от невзрачного футбольного действа?

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»
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