26 сентября 7:11
БК Лига СтавокФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы

БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и 30 скинов за подписку на Telegram-канал

1000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Новейшие скины Valve и фрибеты ждут своих обладателей!

БК «Лига Ставок» проводит розыгрыш для всех, кто подписан на их Telegram-канал. Акция ориентирована на поклонников игр Valve. В рамках конкурса участники смогут получить уникальные игровые скины и фрибеты номиналом 1000 рублей.

Как получить бонус БК Лига Ставок до 1000 рублей за подписку на тг-канал L1GA STAVOK ESPORTS

Участники розыгрыша обязаны выполнить все требования акции:

1. Открыть аккаунт на платформе БК «Лига Ставок» (только для новых клиентов).

2. Стать подписчиком канала L1GA STAVOK ESPORTS в Telegram.

3. Отметить публикацию о конкурсе лайком в виде сердца ❤️.

4. Активировать плашку «Участвовать» под постом.

Конкурс завершится 4 октября. В этот день «Лига Ставок» с помощью генератора случайных чисел определит 30 победителей акции. Каждый призовой слот подразумевает получение скинов из новой сокровищницы Valve.

Место

Призы

1-10

Скин из новой сокровищницы Valve + фрибет 1000 ₽

11-30

Скин из новой сокровищницы Valve

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за подписку на тг-канал

Фрибет предоставляется для одиночного пари и доступен к использованию в течение 7 дней после поступления. Коэффициенты не имеют лимитов, ставка принимается на любые значения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Все сведения о розыгрыше представлены в таблице.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

04.10.2025 (19:00 МСК)

Ознакомиться с последними промо «Лиги Ставок» можно прямо на нашем сайте.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Шанс получить уникальные скины из игры Valve и фрибеты➖ Распределение подарков полностью зависит от удачи
➕ Простая механика 

Заключение

Акция рассчитана на фанатов Valve и дарит шанс получить новейшие скины без каких-либо вложений. Для участия не требуется пополнения счета или размещения ставок. Достаточно оформить подписку на канал и дождаться подведения итогов. 

Валентин Васильев



