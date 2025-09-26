БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и 30 скинов за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» проводит розыгрыш для всех, кто подписан на их Telegram-канал. Акция ориентирована на поклонников игр Valve. В рамках конкурса участники смогут получить уникальные игровые скины и фрибеты номиналом 1000 рублей.
Участники розыгрыша обязаны выполнить все требования акции:
1. Открыть аккаунт на платформе БК «Лига Ставок» (только для новых клиентов).
2. Стать подписчиком канала L1GA STAVOK ESPORTS в Telegram.
3. Отметить публикацию о конкурсе лайком в виде сердца ❤️.
4. Активировать плашку «Участвовать» под постом.
Конкурс завершится 4 октября. В этот день «Лига Ставок» с помощью генератора случайных чисел определит 30 победителей акции. Каждый призовой слот подразумевает получение скинов из новой сокровищницы Valve.
Место
Призы
1-10
Скин из новой сокровищницы Valve + фрибет 1000 ₽
11-30
Скин из новой сокровищницы Valve
Фрибет предоставляется для одиночного пари и доступен к использованию в течение 7 дней после поступления. Коэффициенты не имеют лимитов, ставка принимается на любые значения.
Все сведения о розыгрыше представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.10.2025 (19:00 МСК)
Ознакомиться с последними промо «Лиги Ставок» можно прямо на нашем сайте.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шанс получить уникальные скины из игры Valve и фрибеты
|➖ Распределение подарков полностью зависит от удачи
|➕ Простая механика
Акция рассчитана на фанатов Valve и дарит шанс получить новейшие скины без каких-либо вложений. Для участия не требуется пополнения счета или размещения ставок. Достаточно оформить подписку на канал и дождаться подведения итогов.