БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и 30 скинов за подписку на Telegram-канал

Участники розыгрыша обязаны выполнить все требования акции:

1. Открыть аккаунт на платформе БК «Лига Ставок» (только для новых клиентов).

2. Стать подписчиком канала L1GA STAVOK ESPORTS в Telegram.

3. Отметить публикацию о конкурсе лайком в виде сердца ❤️.

4. Активировать плашку «Участвовать» под постом.

Конкурс завершится 4 октября. В этот день «Лига Ставок» с помощью генератора случайных чисел определит 30 победителей акции. Каждый призовой слот подразумевает получение скинов из новой сокровищницы Valve.