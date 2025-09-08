БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и гаджеты за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В рамках турнира The International букмекерская компания «Лига Ставок» запускает Telegram-розыгрыш для своих подписчиков. Участники получают шанс выиграть арканы для Dota 2, фрибеты номиналом 1000 рублей, iPhone 16 Pro Max и другие гаджеты.
Для участия в розыгрыше требуется выполнение всех условий акции:
1. Создать аккаунт в «Лиге Ставок», если ранее регистрация не была пройдена.
2. Вступить в официальный Telegram-канал L1GA STAVOK ESPORTS.
3. Отметить акционный пост реакцией и нажать на кнопку «КАЧАЮ ФОНД ИНТА» под ним.
Размер призового фонда формируется в зависимости от активности подписчиков под публикацией. Каждое 100-е взаимодействие с постом открывает дополнительный приз. Чем больше участников оставят реакцию, тем богаче станет набор подарков.
Букмекер определит победителей случайным образом 15 сентября. На данный момент призовой фонд распределяется следующим образом.
Место
Приз
1
iPhone 16 Pro max
2
Клавиатура Dark Project KD87A
3
Мышь Logitech G102 + аркана на выбор
4-20
Аркана для Dota 2
21-50
Фрибет 1000 ₽
Фрибет доступен для одиночной ставки на полную сумму. Он активен в течение 7 дней после начисления. Никаких ограничений по коэффициентам не установлено.
В таблице можно найти всю необходимую информацию об акции.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.09.2025 (12:00 МСК)
В официальных Telegram-каналах БК регулярно проводятся розыгрыши различных призов.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участие возможно без пополнения баланса
|➖ Количество призовых мест ограничено 50
|➕ Среди призов — фрибеты, арканы и технологические устройства
Даже новички смогут выполнить все шаги за считанные минуты. Для участия не требуется пополнение счета или ставок на The International. Основная цель акции — поддержать активность канала о киберспорте.