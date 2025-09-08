БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и гаджеты за подписку на Telegram-канал

Для участия в розыгрыше требуется выполнение всех условий акции:

1. Создать аккаунт в «Лиге Ставок», если ранее регистрация не была пройдена.

2. Вступить в официальный Telegram-канал L1GA STAVOK ESPORTS.

3. Отметить акционный пост реакцией и нажать на кнопку «КАЧАЮ ФОНД ИНТА» под ним.

Размер призового фонда формируется в зависимости от активности подписчиков под публикацией. Каждое 100-е взаимодействие с постом открывает дополнительный приз. Чем больше участников оставят реакцию, тем богаче станет набор подарков.

Букмекер определит победителей случайным образом 15 сентября. На данный момент призовой фонд распределяется следующим образом.