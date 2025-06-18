Акция БК Марафон: фрибет до 25 000 рублей за депозит и ставки во время КЧМ

Получение фрибета возможно только после выполнения ряда условий:

1. Пройдите регистрацию или выполните вход в личный кабинет на сайте Marathonbet.

2. В одну из дат проведения акции (18, 25 июня, 2 или 9 июля 2025 года) перейдите на страницу пополнения и выберите бонус.

3. Внесите на игровой баланс любую сумму. Только депозиты, сделанные в дни проведения акции, участвуют в бонусной программе.

4. Отыграйте сумму фрибета х10, заключая экспрессы от 3 событий.

5. Получите фрибет в размере 250% от суммы депозита.

Каждое событие в экспрессе должно иметь коэффициент не ниже 1.30. Допускаются как предматчевые, так и live-ставки. Отыгрыш нужно завершить в течение 5 дней с момента пополнения счета. Учитываются только выигрышные пари, которые были заключены и рассчитаны в этот период.

Максимально возможный бонус для одного игрока составляет 25 000 рублей. Участниками могут быть как новые пользователи, так и действующие клиенты компании.