Акция БК Марафон: фрибет до 25 000 рублей за депозит и ставки во время КЧМ

Партнерский проект
Во время Клубного чемпионата мира 2025 года букмекерская компания предлагает пользователям уникальную возможность умножить игровой банк. Каждую среду в строго обозначенные даты (18 и 25 июня, 2 и 9 июля), можно получить фрибет до 25 000 рублей. Для участия достаточно внести депозит и совершать пари. Размер бонуса составляет 250% от суммы пополнения.
Получение фрибета возможно только после выполнения ряда условий:
1. Пройдите регистрацию или выполните вход в личный кабинет на сайте Marathonbet.
2. В одну из дат проведения акции (18, 25 июня, 2 или 9 июля 2025 года) перейдите на страницу пополнения и выберите бонус.
3. Внесите на игровой баланс любую сумму. Только депозиты, сделанные в дни проведения акции, участвуют в бонусной программе.
4. Отыграйте сумму фрибета х10, заключая экспрессы от 3 событий.
5. Получите фрибет в размере 250% от суммы депозита.
Каждое событие в экспрессе должно иметь коэффициент не ниже 1.30. Допускаются как предматчевые, так и live-ставки. Отыгрыш нужно завершить в течение 5 дней с момента пополнения счета. Учитываются только выигрышные пари, которые были заключены и рассчитаны в этот период.
Максимально возможный бонус для одного игрока составляет 25 000 рублей. Участниками могут быть как новые пользователи, так и действующие клиенты компании.
Фрибет действует в течение 7 календарных дней с момента попадания на бонусный счет. Использовать его можно только для оформления одиночного пари на любое спортивное событие.
Максимально допустимый коэффициент для ставки с использованием фрибета — 4.00. Если за указанный срок бонус не будет использован, он автоматически аннулируется без возможности восстановления.
Снятие выигрыша осуществляется в несколько этапов:
Подробности акции структурированы в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
09.07.2025 (23:59 МСК)
Ставки на бонусные средства, с опциями «Досрочная выплата», «Редактировать пари» или аннулированные не считаются подходящими в рамках акции.
Когда услышал про фрибет в 250% от депозита у БК «Марафон», то идея показалась очень привлекательной. Букмекеры редко балуют постоянных игроков такими бонусами. Решил попробовать и пополнил счет на 2000 рублей, ожидая получить приятные 5000 рублей на фрибет.
Но по мере изучения условий стало понятно, что все не так просто. Чтобы получить бонус, нужно было поставить экспрессы на общую сумму 50 000 рублей. Это серьезное испытание даже для опытного игрока.
Честно скажу, пройти через все эти требования не удалось. Условия оказались слишком жесткими. Возможно, кому-то повезет больше.
Пополнить счет можно только в конкретные даты — строго по средам 18 и 25 июня, а также 2 и 9 июля 2025 года. В другие дни совершить депозит для получения бонуса нельзя, поэтому пропускать эти даты не стоит.
Срок отыгрыша составляет всего 5 дней. За это время нужно десятикратно прокрутить сумму фрибета, делая экспрессы. Это требует достаточно активной игры и времени.
Также могут возникнуть трудности с регистрацией и верификацией аккаунта, без которых участие в акции и вывод бонусных средств невозможны.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибет может достигать 25 000 рублей
|➖ Чтобы активировать фрибет, нужно 10 раз проставить его сумму
|➕ Право на бонус имеют как новички, так и действующие пользователи
|➖ Воспользоваться предложением можно исключительно по средам
В настоящее время можно воспользоваться и другими акциями от официальных букмекеров.
Акция привлекает щедрым размером фрибета, но строгие условия и ограниченные сроки делают ее сложной для выполнения. Для многих игроков требования по отыгрышу могут оказаться слишком высокими и оттолкнуть от участия. Тем не менее активным и терпеливым бетторам бонус все же может принести ощутимую выгоду.