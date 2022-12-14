Ежедневный шанс на миллион

Акция доступна для зарегистрированных и верицифированных пользователей БК «Фонбет». Необходимо лишь подтвердить участие нажатием кнопки «Запустить» в виджете «Лампа удачи», который активен как на официальном сайте, так и в мобильном приложении. После этого активируется 24-часовой цикл игры.

В течение суток нужно заключать пари на события ЧМ-2022 с общим коэффициентом от 1,80. Совокупная сумма ставок за 24 часа должна быть не меньше 2 тысяч рублей.

Если эти условия соблюдены, по окончании цикла для пользователя активируется кнопка «Получить бонус». Случайным образом можно выиграть фрибет номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000 или 1 000 000 рублей.

Важно! Принимать участие в акции можно многократно, но за каждый цикл реально выиграть только один фрибет.

Подробный онлайн чемпионата мира по футболу