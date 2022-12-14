Ежедневный шанс на миллион

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Букмекерская контора «Фонбет» проводит ежедневный розыгрыш фрибетов, посвященный чемпионату мира по футболу в Катаре. Максимальный приз - миллион бонусных рублей.
Акция доступна для зарегистрированных и верицифированных пользователей БК «Фонбет». Необходимо лишь подтвердить участие нажатием кнопки «Запустить» в виджете «Лампа удачи», который активен как на официальном сайте, так и в мобильном приложении. После этого активируется 24-часовой цикл игры.
В течение суток нужно заключать пари на события ЧМ-2022 с общим коэффициентом от 1,80. Совокупная сумма ставок за 24 часа должна быть не меньше 2 тысяч рублей.
Если эти условия соблюдены, по окончании цикла для пользователя активируется кнопка «Получить бонус». Случайным образом можно выиграть фрибет номиналом 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000 или 1 000 000 рублей.
Важно! Принимать участие в акции можно многократно, но за каждый цикл реально выиграть только один фрибет.
+ Акция доступна для всех клиентов БК «Фонбет»
+ Возможность ежедневно выигрывать фрибеты
+ Крупный номинал бонусов
+ Нет условий по отыгрышу фрибетов
- Случайный порядок определения приза
- В акции участвуют только события ЧМ-2022
Впечатляющее предложение от букмекерской конторы «Фонбет», позволяющее украсить просмотр чемпионата мира и получить шанс на ежедневные фрибеты - порой очень внушительного номинала.
Партнерский проект