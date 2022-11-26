Фрибет за команду к ЧМ-2022

Сперва нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе букмекерской конторы - на официальном сайте или в мобильном приложении. Далее необходимо зайти на страницу акции, подтвердить номер телефона.

После трех приветственных игр пользователь получит первые уникальные карточки футболистов. Из них нужно собрать команду по схеме 4-4-2.

Получить до 10 тысяч рублей от PARI

Новые карточки открываются после рассчитанных ставок на события ЧМ-2022. Условия пари - сумма не меньше 300 рублей, а коэффициент не ниже 1,5.

При пяти повторах карточку можно обменять на любого другого футболиста. После каждой пятой игры открывает возможность бонусной игры. Но в сутки можно сыграть не больше пяти раз - оставшиеся шансы переносятся на следующий день.

Если пользователь собирает коллекцию из 30 карточек игроков, то получит шанс на фрибет суммой 1000 рублей. Но главные призы разыгрываются среди тех, кто быстрее всего соберет команду из 11 футболистов:

с 1-го по 100-е место — фрибет номиналом 10 тысяч рублей каждому;

с 101-го по 300-е место — фрибет номиналом 5 тысяч рублей каждому;

с 301-го по 600-е место — фрибет номиналом 3 тысячи рублей каждому;

с 601-го по 1100-е место — фрибет номиналом 2 тысячи рублей каждому;

с 1101-го по 10 000-е место — фрибет номиналом 300 рублей каждому.

Полученный бонус нужно использовать в течение 7 дней для пари на любое событие с коэффициентом от 1,01. В случае успеха на счёт будет зачислен выигрыш за вычетом суммы фрибета.

Обзор букмекерской конторы PARI