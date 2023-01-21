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21 января 7:40ГлавнаяБонусы
БК Tennisi
Приветственные бонусы

Получи до 15 тысяч рублей на счет за первые три депозита в «Тенниси»

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Двойная выгода от удачных пари
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Тенниси» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - до 15 тысяч рублей на счет за первые три депозита.

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на официальном сайте «Тенниси».
  2. Сделайте депозит на сумму от 100 до 15 000 рублей.

100-процентный бонус (но не более 15 тысяч рублей) зачисляется игроку после трех пополнений счета.

Чтобы перевести бонусные средства на основной счет, нужно делать ставки. Каждое удачное пари приносит игроку дополнительную прибыль в результате конвертации бонусных баллов в рубли.

Обзор букмекерской конторы Tennisi


Схема отыгрыша бонуса в «Тенниси» следующая:

  • выигрышный ординар приносит беттору 1% от суммы чистого выигрыша из бонусного счета;
  • при ставках типа экспресс сумма бонуса зависит от размера экспресса: 2 события в экспрессе даст 5%, 3 события — 7%, 4 события — 9%, 5 событий — 11%, 6 событий — 13%, 7 событий — 15%, 8 событий — 17%, 9 событий — 19%, 10 событий — 21%, 11 событий — 23%, 12 событий — 25%, 13 событий — 27%, 14 событий — 29%, 15 событий — 31%, 16 событий — 33%, 17 событий — 35%, 18 событий — 37%, 19 событий — 39%, 20 событий — 41%, 21 событие — 43%, 22 события — 45%, 23 события — 47%, 24 события — 49%, 25 и более событий — 50%.

Плюсы и минусы

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+ Приличный размер бонуса
+ Бонус можно забрать после первого пари

- Для получения максимально возможного бонуса нужно много и удачно ставить

Заключение 

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Интересное предложение как для новичков, так и для профи-бетторов. Механизм начисления бонусов может показаться слишком сложным. Но здесь есть за что побороться. 15 тысяч рублей - неплохой стимул испытать удачу. Успехов!

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