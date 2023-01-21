Получи до 15 тысяч рублей на счет за первые три депозита в «Тенниси»

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Букмекерская контора «Тенниси» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» эксклюзивный бонус - до 15 тысяч рублей на счет за первые три депозита.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
100-процентный бонус (но не более 15 тысяч рублей) зачисляется игроку после трех пополнений счета.
Чтобы перевести бонусные средства на основной счет, нужно делать ставки. Каждое удачное пари приносит игроку дополнительную прибыль в результате конвертации бонусных баллов в рубли.
Обзор букмекерской конторы Tennisi
Схема отыгрыша бонуса в «Тенниси» следующая:
+ Приличный размер бонуса
+ Бонус можно забрать после первого пари
- Для получения максимально возможного бонуса нужно много и удачно ставить
Интересное предложение как для новичков, так и для профи-бетторов. Механизм начисления бонусов может показаться слишком сложным. Но здесь есть за что побороться. 15 тысяч рублей - неплохой стимул испытать удачу. Успехов!
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