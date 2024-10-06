Бонус Tennisi: до 20 000 ₽ за регистрацию с промокодом

1. Общие Положения

1.1. Акция «Получи 20 000 рублей с бонусного счета на основной с первых 3-х депозитов» (далее — «Акция») проводится в рамках рекламной кампании букмекерской конторы TENNISI.BET (далее – БК «TENNISI.BET») и направлена на формирование, повышение и поддержание интереса к деятельности Организатора Акции, а также повышение узнаваемости бренда TENNISI.BET.

1.2. Настоящие Правила проведения Акции (далее — «Правила») определяют условия и правила участия в Акции. Участвуя в Акции, Вы заявляете, что полностью и безоговорочно принимаете условия Правил, а также соглашаетесь с Правилами азартной игры Букмекерской конторы ООО «Рус-Телетот», Правилами приема ставок и выплаты выигрышей Букмекерской конторы ООО «Рус-Телетот», Политикой обработки персональных данных в ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ».

1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации, не является лотереей по смыслу Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода, носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и проводится в соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ. Весь призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции.

1.4. В рамках настоящей Акции Стороны понимают под «депозитом» денежную сумму, внесенную Участником Акции на его основной игровой счет в БК TENNISI.BET (далее – основной счет) для заключения пари.

2. Организатор Акции

2.1. Организатором Акции является:

— Общество с ограниченной ответственностью «Рус-Телетот» (ОГРН 1037739208451, ИНН 7714156454, место нахождения: 119311, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 25, корпус 2, помещение 9, адрес для корреспонденции: 119311, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 25, корпус 2, помещение 9, адрес сайта в сети Интернет: www.tennisi.bet, товарный знак — «TENNISI.BET» (далее по тексту — «Организатор» или «Букмекерская контора TENNISI.BET» («БК TENNISI.BET»).

3. Место и сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится в сети Интернет на официальном сайте Организатора Акции www.tennisi.bet (далее — «Сайт») и в мобильном приложении Организатора. Участники информируются о проведении Акции, в том числе о правилах ее проведения, путем размещения соответствующей информации на Сайте Организатора.

3.2. Сроки проведения Акции: с 00:00 мск 07.08.2024 года по 23:59 мск 31.05.2025 года включительно.

3.3. Акция может быть завершена досрочно по одностороннему решению Организатора путем размещения соответствующего уведомления на Сайте и/или в мобильном приложении.

4. Участники Акции.

4.1. Акция действительна только для новых Клиентов (далее – Клиент) Организатора (для лиц, которые ранее не проходили регистрацию в БК TENNISI.BET).

4.2. Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается. Лица, не достигшие возраста 18 лет, будут исключены из Акции.

5. Правила участия в Акции

5.1. Бонус — это бонусные рубли, зачисленные на бонусный счет в БК TENNISI.BET в рамках настоящей Акции.

Промокод — определенная последовательность символов, при условии активации которой и соблюдении иных условий настоящих Правил новому Клиенту начисляются Бонус на его бонусный счет в букмекерской конторе TENNISI.BET.

В период проведения Акции потенциальный Участник имеет возможность получить Бонус на свой бонусный счёт в БК TENNISI.BET в размере до 20 000 (двадцати тысяч) бонусных рублей при условии ввода Промокода.

Бонусные рубли не являются наличными денежными средствами и их эквивалентами, а также не относятся к безналичной форме расчетов.

5.2. В период проведения Акции потенциальному Участнику необходимо . Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи. В настоящей Акции можно принять участие только один раз. Повторное участие в Акции не допускается. Регистрация возможна также на странице Акции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3. Новые Клиенты, выполнившие действия, указанные в пункте 5.2 Правил, и внесшие денежные средства (депозит) на свой основной счет в БК TENNISI.BET для заключения пари, становятся ее Участниками.

Клиент может отказаться от участия в Акции и от получения Бонуса в письменном виде.

5.4. После выполнения условий, указанных в п. 5.2 и 5.3 настоящих Правил, Участнику за каждый из первых 3 (трёх) внесенных им депозитов начисляется Бонус на бонусный счет, равный размеру пополнения, но не более 20 000 (двадцати тысяч) бонусных рублей в совокупности.

Участник может ознакомиться с порядком перехода Бонуса с бонусного счета на основной счет по следующей ссылке: tennisi.bet/go/tennisi_bonus

5.5. Никакие претензии относительно проводимой Организатором Акции не принимаются. Результаты проведенной Акции не подлежат оспариванию.

5.6. Букмекерская контора оставляет за собой право на исключение Участника из Акции без объяснения причин.

5.7. В случае нарушения Участником каких-либо положений Правил Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке отменять для такого Клиента Бонусы.

5.8. Полученный Участниками Бонус отражает активность клиентов в приобретении услуг Организатора и не облагается НДФЛ в соответствии с п. 68 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.9. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции без указания причин. Надлежащим уведомлением Участников Акции о наличии дополнений (изменений) в настоящих Правилах является размещение этой информации на Сайте www.tennisi.bet и/или в мобильном приложении Организатора. Участники самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего должны периодически знакомиться с соответствующей информацией на Сайте Организатора.

5.10. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в Акции, не подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).

5.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.