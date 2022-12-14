Телевизор и фрибеты за короткое видео

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Букмекерская контора PARI запустила акцию к чемпионату мира по футболу для любителей комментировать - не только спорт, но и готовку пельменей. На кону телевизор или сочный фрибет!
Акция доступна для зарегистрированных и верицифированных пользователей БК PARI. После авторизации в системе необходимо оформить одну или несколько ставок на любые события ЧМ-2022 с коэффициентом от 1,01 и общей суммой не меньше 300 рублей.
Также для участия в розыгрыше потребуется записать видеоролик хронометражем от 45 до 60 секунд. В нем пользователь может комментировать любое событие, в том числе не относящееся к спорту. Ссылку с файлообменника нужно загрузить в специальную форму.
Важно! Пари для участия в розыгрыше должно быть рассчитано до отправки конкурсной заявки.
Подробный онлайн чемпионата мира по футболу
Каждый пользователь может отправить лишь одну заявку. Первые 50 участников гарантированно получат по фрибету в 2022 рубля.
Авторов 5 роликов, отобранных организаторами и амбассадором PARI, спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, наградят фрибетами в 5000 рублей. Они же примут участие в открытом голосовании, победитель которого получит главный приз - телевизор стоимостью до 30 тысяч рублей.
Заявки собираются до 23:59 мск 18 декабря. С 12:00 20 декабря начнется финальное голосование, а окончательные итоги подведут до 19:00 23 декабря. Полученные в рамках акции фрибеты зачисляются на счет в течение трех суток и действуют две недели.
+ Акция доступна для всех клиентов БК PARI
+ Интерактивность и соответствие популярному формату конкурса комментаторов
+ Открытое общественное голосование по пяти финалистам
+ Качественная линейка призов
+ Нет условий по отыгрышу фрибетов
- Большую часть фрибетов получат авторы не лучших, а самых ранних заявок
- Человеческий фактор при определении пятерки футболистов и главного победителя
Букмекерская контора PARI под занавес чемпионата мира активировала очень броскую акцию, которую можно описать как конкурс комментаторов. Её составляющие впечатляют: и крутые призы, и открытое голосование, и участие авторитетного эксперта, и шанс проявить себя для любителей работы комментатора.
Партнерский проект