Телевизор и фрибеты за короткое видео

Акция доступна для зарегистрированных и верицифированных пользователей БК PARI. После авторизации в системе необходимо оформить одну или несколько ставок на любые события ЧМ-2022 с коэффициентом от 1,01 и общей суммой не меньше 300 рублей.

Также для участия в розыгрыше потребуется записать видеоролик хронометражем от 45 до 60 секунд. В нем пользователь может комментировать любое событие, в том числе не относящееся к спорту. Ссылку с файлообменника нужно загрузить в специальную форму.

Важно! Пари для участия в розыгрыше должно быть рассчитано до отправки конкурсной заявки.

Подробный онлайн чемпионата мира по футболу

Каждый пользователь может отправить лишь одну заявку. Первые 50 участников гарантированно получат по фрибету в 2022 рубля.

Авторов 5 роликов, отобранных организаторами и амбассадором PARI, спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, наградят фрибетами в 5000 рублей. Они же примут участие в открытом голосовании, победитель которого получит главный приз - телевизор стоимостью до 30 тысяч рублей.

Заявки собираются до 23:59 мск 18 декабря. С 12:00 20 декабря начнется финальное голосование, а окончательные итоги подведут до 19:00 23 декабря. Полученные в рамках акции фрибеты зачисляются на счет в течение трех суток и действуют две недели.

Обзор букмекерской конторы PARI