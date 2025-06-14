Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на КЧМ по футболу

Для старта в турнире достаточно выполнить следующие действия:

1. Создайте аккаунт в Winline или войдите в личный кабинет. Участвовать могут как новички, так и опытные бетторы.

2. Откройте раздел BetRace и выберите турнир «КЧМ».

3. Не забудьте нажать «Принять участие», чтобы включиться в гонку.

4. Ставьте на матчи Клубного чемпионата мира. Подойдут как ординары, так и экспрессы с коэффициентом от 1.30.

5. Собирайте очки и поднимайтесь в таблице лидеров.

В экспрессах хотя бы одно событие должно быть из турнира КЧМ. Каждое пари, сделанное в рамках турнира, автоматически попадает в онлайн-таблицу сразу после его расчета. Чем выше ваша общая сумма ставок, тем ближе вы к вершине рейтинга и к солидному фрибету от Winline.

Результаты турнира будут объявлены 14.07.2025. В финале 1000 самых активных клиентов разделят между собой призовой фонд. Победитель с наибольшим оборотом получит главный фрибет — 250 000 рублей. Остальные участники топ-1000 тоже не останутся без награды. Размер фрибета будет зависеть от занятой позиции и составит от 500 рублей.