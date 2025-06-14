Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за ставки на КЧМ по футболу

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Букмекерская компания Winline объявила о старте свежего турнира в популярном разделе BetRace. В рамках акции разыгрываются фрибеты на сумму до 250 000 рублей. Принять участие могут все желающие. Нужно просто ставить на матчи КЧМ и набирать очки. Лучшие игроки разделят призовой фонд в 3 000 000 рублей.
Для старта в турнире достаточно выполнить следующие действия:
1. Создайте аккаунт в Winline или войдите в личный кабинет. Участвовать могут как новички, так и опытные бетторы.
2. Откройте раздел BetRace и выберите турнир «КЧМ».
3. Не забудьте нажать «Принять участие», чтобы включиться в гонку.
4. Ставьте на матчи Клубного чемпионата мира. Подойдут как ординары, так и экспрессы с коэффициентом от 1.30.
5. Собирайте очки и поднимайтесь в таблице лидеров.
В экспрессах хотя бы одно событие должно быть из турнира КЧМ. Каждое пари, сделанное в рамках турнира, автоматически попадает в онлайн-таблицу сразу после его расчета. Чем выше ваша общая сумма ставок, тем ближе вы к вершине рейтинга и к солидному фрибету от Winline.
Результаты турнира будут объявлены 14.07.2025. В финале 1000 самых активных клиентов разделят между собой призовой фонд. Победитель с наибольшим оборотом получит главный фрибет — 250 000 рублей. Остальные участники топ-1000 тоже не останутся без награды. Размер фрибета будет зависеть от занятой позиции и составит от 500 рублей.
Отыграть фрибет можно на экспрессах и ординарах без ограничения по коэффициенту. Если ваша бесплатная ставка сыграет, на счет будет зачислен чистый выигрыш. После активации дается 30 дней для использования фрибета.
Порядок действий для получения выигрыша:
В таблице вы найдете основные моменты акции.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
Ставки формата система не идут в зачет турнира.
Честно говоря, раньше я относился к Клубному чемпионату мира довольно равнодушно. Несколько команд, не самый высокий уровень, трофей, на который мало кто обращал внимание. Но в этом году все изменилось — турнир реально удивил.
Организаторы устроили полноценное футбольное шоу в США: 32 сильнейших клуба со всего мира, включая ПСЖ, «Атлетико», «Манчестер Сити», а также мощные коллективы из Бразилии и Аргентины. По ощущениям это не просто добротный турнир, а настоящая альтернатива классическому чемпионату мира.
Разумеется, я не могу пройти мимо, буду активно ставить. Тем более Winline запустил такой интересный турнир. Призов сразу 1000, так что у каждого есть реальная возможность забрать бонус.
Ошибки при активации и отыгрыше фрибета не редкость. Ниже приведены советы, которые помогут пройти путь без лишних проблем.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Призы получат 1000 лучших игроков турнира
|➕ За первое место — впечатляющий фрибет на 250 000 ₽
Игрокам доступны альтернативные предложения с фрибетами от конкурентов.
Условия
Название
Бонусы за ставку на клубный ЧМ
250% фрибет за пополнение счета
Марафон прогнозов
Максимальный размер бонуса
3500 ₽
25 000 ₽
50 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.30
Срок отыгрыша
7 дней
180 дней
7 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
Индивидуально
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Матчи Клубного чемпионата мира обещают быть зрелищными, а участие в бонусной гонке делает каждый удар по мячу еще более значимым. Призов много, награды по итогам соревнований получат сразу 1000 бетторов.