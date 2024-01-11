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11 января 8:37ГлавнаяНовости

Определились соперники россиян по первому кругу Australian Open

Подводим итоги жеребьевки
Руслан Ипполитов
Даниил Медведев и Андрей Рублёв (слева направо). Источник: ATP Tour
Даниил Медведев и Андрей Рублёв (слева направо). Источник: ATP Tour

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялась жеребьевка основной сетки. Не все участники этой стадии известны, так как продолжается квалификация. Рассказываем, с кем в первом круге сыграют российские спортсмены и лидеры мирового рейтинга.

Мужчины

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Среди россиян номера посева получили Даниил Медведев (3), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15). Аслан Карацев снялся с Australian Open.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Победитель квалификации

Александр Шевченко (Россия) — Хауме Мунар (Испания)

Маттео Берреттини (Италия) — Стефанос Циципас (Греция, 7)

Янник Синнер (Италия, 4) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Даниэль Альтмайер (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 15)

Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция)

Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия, 5)

Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 28)

Победитель квалификации — Хуберт Хуркач (Польша, 9)

Победитель квалификации — Даниил Медведев (Россия, 3)

Александр Зверев (Германия, 6) — Доминик Кепфер (Германия)

Ришар Гаске (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

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Женщины

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Среди россиянок номера посева получили Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23).

Ига Швёнтек (Польша, 1) — София Кенин (США)

Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15)

Победительница квалификации — Маркета Вондроушова (Чехия, 7)

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия)

Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова (Россия)

Диана Шнайдер (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 26)

Анна Калинская (Россия) — Победительница квалификации

Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14)

Победительница квалификации — Джессика Пегула (США, 5)

Мария Саккари (Греция, 8) — Нао Хибино (Япония)

Чжосюань Бай (Китай) — Элина Аванесян (Россия)

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10)

Кайя Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия, 23)

Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — Коко Гауфф (США, 4)

Онс Жабер (Тунис, 6) — Победительница квалификации

Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США)

Камилла Рахимова (Россия) — Эмина Бектас (США)

Екатерина Александрова (Россия, 17) — Лаура Зигемунд (Германия)

Маи Хонтама (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)

Людмила Самсонова (Россия, 13) — Аманда Анисимова (США)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 21)

Победительница квалификации — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

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Расписание

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Основная сетка Australian Open в 2024 году пройдет с 14 по 28 января.

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