Определились соперники россиян по первому кругу Australian Open

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На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялась жеребьевка основной сетки. Не все участники этой стадии известны, так как продолжается квалификация. Рассказываем, с кем в первом круге сыграют российские спортсмены и лидеры мирового рейтинга.
Среди россиян номера посева получили Даниил Медведев (3), Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (15). Аслан Карацев снялся с Australian Open.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Победитель квалификации
Александр Шевченко (Россия) — Хауме Мунар (Испания)
Маттео Берреттини (Италия) — Стефанос Циципас (Греция, 7)
Янник Синнер (Италия, 4) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
Даниэль Альтмайер (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 15)
Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция)
Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия) — Андрей Рублёв (Россия, 5)
Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 28)
Победитель квалификации — Хуберт Хуркач (Польша, 9)
Победитель квалификации — Даниил Медведев (Россия, 3)
Александр Зверев (Германия, 6) — Доминик Кепфер (Германия)
Ришар Гаске (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
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Среди россиянок номера посева получили Людмила Самсонова (13), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23).
Ига Швёнтек (Польша, 1) — София Кенин (США)
Виктория Голубич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия, 15)
Победительница квалификации — Маркета Вондроушова (Чехия, 7)
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия)
Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова (Россия)
Диана Шнайдер (Россия) — Ясмине Паолини (Италия, 26)
Анна Калинская (Россия) — Победительница квалификации
Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14)
Победительница квалификации — Джессика Пегула (США, 5)
Мария Саккари (Греция, 8) — Нао Хибино (Япония)
Чжосюань Бай (Китай) — Элина Аванесян (Россия)
Линда Фрухвиртова (Чехия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10)
Кайя Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия, 23)
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — Коко Гауфф (США, 4)
Онс Жабер (Тунис, 6) — Победительница квалификации
Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США)
Камилла Рахимова (Россия) — Эмина Бектас (США)
Екатерина Александрова (Россия, 17) — Лаура Зигемунд (Германия)
Маи Хонтама (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9)
Людмила Самсонова (Россия, 13) — Аманда Анисимова (США)
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 21)
Победительница квалификации — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
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Основная сетка Australian Open в 2024 году пройдет с 14 по 28 января.