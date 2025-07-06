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6 июля 7:47ГлавнаяНовости

Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года

ПСЖ идет за пятым трофеем
Валентин Васильев
Источник: fifa.com
Источник: fifa.com

До завершения Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года осталось всего три матча. В ночь с субботы на воскресенье определились все участники полуфиналов. В первом из них, 8 июля, встретятся «Флуминенсе» с «Челси». На следующий день сыграют ПСЖ с «Реалом». Интересно, что все решающие матчи турнира примет один город - Ист-Ратерфорд. 

Прогноз на матч «Флуминенсе» - «Челси»

По итогам четвертьфинальных матчей легальные букмекерские компании России обновили коэффициенты на победителя КЧМ. Главный фаворит состязания остался прежним. После победы ПСЖ над «Баварией» аналитики еще больше снизили коэффициент на очередной триумф команды Луиса Энрике - с 3.50 до 2.45.

С третьего на второе место в рейтинге переместился «Челси». Заключить пари на итоговый успех англичан сейчас можно по котировке 4.10 (до четвертьфиналов коэффициент был 5.70).

В случае итогового успеха мадридского «Реала» букмекер выплатит вознаграждение за соответствующую ставку в четырехкратном размере.

Прогноз на матч ПСЖ - «Реал»

Аутсайдером в четверке полуфиналистов считается единственный представитель Южной Америки. Победа  «Флуминенсе» в США сулит поверившим в нее 12-кратный выигрыш.

Команда

Победа в турнире - да

Победа в турнире  - нет

Выход в финал - да

Выход в финал - нет

«ПСЖ»

2.45

1.55

1.80

2.00

«Челси»

4.10

1.24

1.32

3.40

«Реал»

3.10

1.37

2.00

1.80

«Флуминенсе»

12.00

1.02

3.40

1.32

Финал КЧМ пройдет 13 июля в Ист-Ратерфорде.

Самым титулованным участником турнира является мадридский «Реал» (пять титулов). «Челси» однажды первенствовал на мировом первенстве, ПСЖ с «Флуминенсе» - еще ни разу. 

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