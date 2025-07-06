Флуминенсе - Челси, 8 июля: где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Во вторник, 8 июля, на Клубном чемпионате мира по футболу определится первый финалист. На стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде сойдутся «Флуминенсе» и «Челси». Удастся ли единственному оставшемуся в игре неевропейскому вернуться на эту арену 13-го числа? Анализируем статистику и расклады букмекеров в поиске ответа на этот вопрос.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/2 финала
Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять игр «Флуминенсе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.07.2025
|«Флуминенсе»
2:1
«Аль-Хиляль»
Клубный чемпионат мира
|30.06.2025
|«Интер»
0:2
«Флуминенсе»
Клубный чемпионат мира
|25.06.2025
|«Мамелоди Сандаунс»
0:0
«Флуминенсе»
Клубный чемпионат мира
|22.06.2025
|«Флуминенсе»
4:2
«Ульсан»
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Флуминенсе»
0:0
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2025
|«Палмейрас»
1:2
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|28.06.2025
|«Бенфика»
1:4 д. в.
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|25.06.2025
|«Эсперанс»
0:3
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|«Фламенго»
3:1
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Челси»
2:0
«Лос-Анджелес»
Клубный чемпионат мира
«Челси» в третий раз на Клубном ЧМ встретится с бразильцами. Предыдущие столкновения с представителями самой большой страны Южной Америки сложились для лондонцев по-разному: «Фламенго» на групповой стадии они уступили - зато обыграли «Палмейрас» в четвертьфинале. Если исходить из таблицы бразильской Серии А, «Флуминенсе» из этой компании должен находиться в наихудшем состоянии (только шестое место в таблице с отставанием в четыре очка от «Фламенго»), но земляки «Триколора» уже дома, а Парни Ренато Гаушо продолжают борьбу за мировой кубок и 100 млн долларов призовых.
«Флу» пока непобедим в США: сделал две нулевые ничьи с «Боруссией» и, как ни странно, «Мамелоди Сандаунс», а остальные три матча выиграл. Справедливости ради отметим, что из элиты мирового футбола в соперниках у «Флуминенсе» был только «Интер», который, к тому же, пребывает не в лучшем состоянии после заваленной концовки сезона в Серии А и Лиге чемпионов и смены тренера. «Челси» сегодня тоже к грандам можно отнести с известной долей натяжки. Да, команда выиграла в мае Лигу конференций, но даже относительно Лиги Европы это не самый престижный турнир.
Клубный чемпионат мира - совсем другой уровень. Естественно, обе команды приложат максимум усилий, чтобы достичь финала. Три года назад «Челси» уже брал этот трофей, причем в финале одолел именно бразильцев - «Фламенго». «Флу» был в финале предыдущего розыгрыша. Кубкового опыта ни тем, ни другим не занимать. Можно предположить, что команды крайне осмотрительно поведут себя в очном противостоянии. Тотал меньше 2.5 в этом случае выглядит вполне реальным исходом.
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|-
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|-
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|Текстовая
|-
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Потери
«Флуминенсе»: Отавио (травма)
«Челси»: Фофана (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Флуминенсе» - «Челси»:
|Позиция
|«Флуминенсе»
|«Челси»
Позиция
|Вратарь
|1. Фабио
|12. Йоргенсен
Вратарь
|Защитник
|23. Гуга
|27. Гюсто
Защитник
|Защитник
|3. Силва
|4. Адарабиойо
Защитник
|Защитник
|22. Фрейтес
|5. Бадьяшиль
Защитник
|Полузащитник
|12. Фуэнтес
|34. Ачимпонг
Защитник
|Полузащитник
|8. Мартинелли
|45. Лавиа
Защитник
|Полузащитник
|35. Эркулес
|22. Дьюсбери-Холл
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Арьяс
|8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гансо
|11. Мадуэке
Нападающий
|Нападающий
|90. Серна
|18. Нкунку
Нападающий
|Нападающий
|14. Кано
|15. Джексон
Нападающий
|Главный тренер
|Ренато Гаушо
|Энцо Мареска
Главный тренер
Аналитики «Бетсити» отдают европейцам преимущество в паре. Ставки на победу «Челси» в основное время принимаются по коэффициенту 1.70. Котировка на «Флуминенсе» более чем в три раза выше - 5.20. Ничью можно взять за 3.90.
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В линии на точный счет ничья 1:1 котируется за 6.90. По версии аналитиков, это наиболее вероятный исход по итогам 90 минут.
Коэффициент 2.08 на тотал больше 2.5 голов не предвещает голевой феерии в Ист-Ратерфорде.
Вероятность выхода «Челси» в финал аналитики оценили котировкой 1.37. Пари на квалификацию «Флуминенсе» в следующий, последний раунд, принимаются по коэффициенту 3.30.