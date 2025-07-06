Флуминенсе - Челси, 8 июля: где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Челси» в третий раз на Клубном ЧМ встретится с бразильцами. Предыдущие столкновения с представителями самой большой страны Южной Америки сложились для лондонцев по-разному: «Фламенго» на групповой стадии они уступили - зато обыграли «Палмейрас» в четвертьфинале. Если исходить из таблицы бразильской Серии А, «Флуминенсе» из этой компании должен находиться в наихудшем состоянии (только шестое место в таблице с отставанием в четыре очка от «Фламенго»), но земляки «Триколора» уже дома, а Парни Ренато Гаушо продолжают борьбу за мировой кубок и 100 млн долларов призовых.

«Флу» пока непобедим в США: сделал две нулевые ничьи с «Боруссией» и, как ни странно, «Мамелоди Сандаунс», а остальные три матча выиграл. Справедливости ради отметим, что из элиты мирового футбола в соперниках у «Флуминенсе» был только «Интер», который, к тому же, пребывает не в лучшем состоянии после заваленной концовки сезона в Серии А и Лиге чемпионов и смены тренера. «Челси» сегодня тоже к грандам можно отнести с известной долей натяжки. Да, команда выиграла в мае Лигу конференций, но даже относительно Лиги Европы это не самый престижный турнир.

Клубный чемпионат мира - совсем другой уровень. Естественно, обе команды приложат максимум усилий, чтобы достичь финала. Три года назад «Челси» уже брал этот трофей, причем в финале одолел именно бразильцев - «Фламенго». «Флу» был в финале предыдущего розыгрыша. Кубкового опыта ни тем, ни другим не занимать. Можно предположить, что команды крайне осмотрительно поведут себя в очном противостоянии. Тотал меньше 2.5 в этом случае выглядит вполне реальным исходом.