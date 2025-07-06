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5 июля 11:52ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Флуминенсе - Челси, 8 июля: где смотреть матч 1/2 финала клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Триколор» идет на второй подряд финал!
Валентин Васильев

Во вторник, 8 июля, на  Клубном чемпионате мира по футболу определится первый финалист. На стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде сойдутся «Флуминенсе» и «Челси». Удастся ли единственному оставшемуся в игре неевропейскому вернуться на эту арену 13-го числа? Анализируем статистику и расклады букмекеров в поиске ответа на этот вопрос.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

08.07.2025, Вт

22:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 5.20

Х - 3.90

П2 - 1.70

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/2 финала

Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять игр «Флуминенсе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.07.2025«Флуминенсе»

2:1

«Аль-Хиляль»

Клубный чемпионат мира

30.06.2025«Интер»

0:2

«Флуминенсе»

Клубный чемпионат мира

25.06.2025«Мамелоди Сандаунс»

0:0

«Флуминенсе»

Клубный чемпионат мира

22.06.2025«Флуминенсе»

4:2

«Ульсан»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025«Флуминенсе»

0:0

«Боруссия» Д

Клубный чемпионат мира

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2025«Палмейрас»

1:2

«Челси»

Клубный чемпионат мира

28.06.2025«Бенфика»

1:4 д. в.

«Челси»

Клубный чемпионат мира

25.06.2025«Эсперанс»

0:3

«Челси»

Клубный чемпионат мира

20.06.2025«Фламенго»

3:1

«Челси»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Челси»

2:0

«Лос-Анджелес»

Клубный чемпионат мира

Прогноз на матч

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«Челси» в третий раз на Клубном ЧМ встретится с бразильцами. Предыдущие столкновения с представителями самой большой страны Южной Америки сложились для лондонцев по-разному: «Фламенго» на групповой стадии они уступили - зато обыграли «Палмейрас» в четвертьфинале. Если исходить из таблицы бразильской Серии А, «Флуминенсе» из этой компании должен находиться в наихудшем состоянии (только шестое место в таблице с отставанием в четыре очка от «Фламенго»), но земляки «Триколора» уже дома, а Парни Ренато Гаушо продолжают борьбу за мировой кубок и 100 млн долларов призовых.

«Флу» пока непобедим в США: сделал две нулевые ничьи с «Боруссией» и, как ни странно, «Мамелоди Сандаунс», а остальные три матча выиграл. Справедливости ради отметим, что из элиты мирового футбола в соперниках у «Флуминенсе» был только «Интер», который, к тому же, пребывает не в лучшем состоянии после заваленной концовки сезона в Серии А и Лиге чемпионов и смены тренера.  «Челси» сегодня тоже к грандам можно отнести с известной долей натяжки. Да, команда выиграла в мае Лигу конференций, но даже относительно Лиги Европы это не самый престижный турнир. 

Клубный чемпионат мира - совсем другой уровень. Естественно, обе команды приложат максимум усилий, чтобы достичь финала. Три года назад «Челси» уже брал этот трофей, причем в финале одолел именно бразильцев - «Фламенго». «Флу» был в финале предыдущего розыгрыша. Кубкового опыта ни тем, ни другим не занимать. Можно предположить, что команды крайне осмотрительно поведут себя в очном противостоянии. Тотал меньше 2.5 в этом случае выглядит вполне реальным исходом.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 100 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Посмотреть игру в Орландо можно в онлайн-кинотеатре Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Флуминенсе»: Отавио (травма)

«Челси»: Фофана  (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Флуминенсе» - «Челси»:

Позиция «Флуминенсе»«Челси»

Позиция

Вратарь1. Фабио12. Йоргенсен

Вратарь

Защитник23. Гуга27. Гюсто

Защитник

Защитник3. Силва4. Адарабиойо

Защитник

Защитник22. Фрейтес5. Бадьяшиль

Защитник

Полузащитник 12. Фуэнтес34. Ачимпонг

Защитник

Полузащитник 8. Мартинелли45. Лавиа

Защитник

Полузащитник 35. Эркулес22. Дьюсбери-Холл

Полузащитник 

Полузащитник21. Арьяс8. Фернандес

Полузащитник

Полузащитник 10. Гансо11. Мадуэке

Нападающий

Нападающий90. Серна18. Нкунку

Нападающий

Нападающий14. Кано15. Джексон

Нападающий

Главный тренерРенато ГаушоЭнцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Бетсити» отдают европейцам преимущество в паре. Ставки на победу «Челси» в основное время принимаются по коэффициенту 1.70. Котировка на «Флуминенсе» более чем в три раза выше - 5.20. Ничью можно взять за 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Флуминенсе» - «Челси»?

В линии на точный счет ничья 1:1 котируется за 6.90. По версии аналитиков, это наиболее вероятный исход по итогам 90 минут.

Матч «Флуминенсе» - «Челси» будет результативным?

Коэффициент 2.08 на тотал больше 2.5 голов не предвещает голевой феерии в Ист-Ратерфорде.

Кто выйдет в финал?

Вероятность выхода «Челси» в финал аналитики оценили котировкой 1.37. Пари на квалификацию «Флуминенсе» в следующий, последний раунд, принимаются по коэффициенту 3.30.

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