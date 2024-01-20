Прыжковый турнир по фигурному катанию: результаты, кто победил в личном зачете

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В субботу прошла основная часть индивидуального чемпионата России по прыжкам среди фигуристов. Подводим итоги соревнований, которые принимает московская «ЦСКА Арена».
В личном турнире приняли участие представители одиночного и парного катания. Финалисты определились по итогам квалификации, которая прошла в пятницу. В решающий этап пробились все восемь спортивных дуэтов, а также по 12 мужчин и женщин в одиночном катании.
В субботу финалисты были разбиты по парам и соревновались по олимпийской системе на выбывание. Во время выступлений необходимо было уложиться во временной лимит, который изменялся в зависимости от стадии турнирной борьбы.
Награда для победителей соревнований составила 1 миллион рублей. Серебряные призеры выиграли 500 тысяч рублей, бронзовые — 250 тысяч. Спортсменам также присуждались бонусы в 250 тысяч рублей за победы в определенных номинациях.
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Спортивные дуэты в 1/4 финала выполняли подкрутку, параллельный прыжок и выброс, в 1/2 — подкрутку, каскад и выброс, в финале — подкрутку, каскад и два выброса.
1/4 финала
Анастасия Мишина / Александр Галлямов (21,62 балла) — Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (17,76)
Елизавета Осокина / Артём Грицаенко (20,59) — Кира Доможирова / Илья Вегера (18,07)
Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков (19,55) — Влада Селиванова / Виктор Потапов (13,02)
Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (21,41) — Юлия Артемьева / Алексей Брюханов (19,15)
1/2 финала
Анастасия Мишина / Александр Галлямов (22,93) — Елизавета Осокина / Артём Грицаенко (23,03)
Елизавета Чикмарёва / Матвей Янченков (21,10) — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (24,11)
Финал
В решающем старте Осокина и Грицаенко выполнили секвенцию из двойного сальхова и двух двойных акселей, тройную подкрутку на четвертый уровень и тройные выбросы — флип и риттбергер. Спортсмены набрали 28,25 балла.
В активе Бойковой и Козловского секвенция из тройного сальхова и двойного акселя (с недокрутами), тройная подкрутка четверного уровня и выбросы — тройной флип и четверной сальхов (с ошибкой). Итоговая сумма баллов — 21,34.
Победили среди спортивных пар Осокина и Грицаенко. Они вместе с Бойковой и Козловским получили бонус за лучшую подкрутку. Награду за лучший выброс получили Мишина и Галлямов.
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Одиночники в 1/4 финала выполняли два сольных прыжка и каскад из двух элементов, в 1/2 — сольный прыжок и два каскада (не более трех и двух элементов), в финале — по два сольных прыжка и каскада (не более пяти и двух элементов).
1/4 финала
Арсений Федотов (45,72) — Григорий Фёдоров (34,62)
Марк Кондратюк (44,02) — Евгений Семененко (45,01)
Владислав Дикиджи (40,08) — Лев Лазарев (42,23)
Макар Игнатов (39,54) — Глеб Лутфуллин (41,75)
Иван Попов (40,17) — Михаил Терновский (11,60)
Николай Колесников (36,37) — Пётр Гуменник (34,85)
1/2 финала
Арсений Федотов (55,80) — Евгений Семененко (52,34)
Лев Лазарев (47,02) — Глеб Лутфуллин (41,02)
Иван Попов (41,23) — Николай Колесников (30,80)
Финал
В борьбе за медали Федотов показал лучший результат. Он выполнил секвенцию из четверного лутца, тройного тулупа и трех двойных акселей, каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверные флип и лутц.
Попов продемонстировал аналогичную секвенцию, каскад из четверного и тройного тулупов, четверные сальхов и тулуп. В зачет Лазареву пошли секвенция из четверного лутца, двух тройных тулупов и двух двойных акселей, каскад из четверного и тройного тулупов, четверной лутц и тройной тулуп.
В итоге финалисты расположились в таком порядке:
Бонусы распределялись совместно между мужчинами и женщинами. Среди лауреатов номинаций оказались только одиночники:
Лучший сольный прыжок — Лев Лазарев, Владислав Дикиджи и Арсений Федотов (14,95 балла)
Лучший каскад из двух прыжков — Марк Кондратюк (20,29)
Лучший каскад из трех прыжков — Евгений Семененко (25,60)
Лучший каскад из пяти прыжков — Лев Лазарев (28,80)
БОНУС НОВЫМ ИГРОКАМ ОТ PARI
Одиночницы выступали по тем же правилам, что и мужчины.
1/4 финала
Надежда Пантелеенко (17,49) — Аделия Петросян (34,18)
Виктория Морозова (25,45) — Екатерина Кольцова (25,66)
Диана Мильто (27,78) — Елена Костылева (37,80)
Софья Муравьёва (34,12) — Алёна Принева (28,62)
Арина Мохова (25,14) — Мария Гордеева (26,66)
Алёна Жилина (17,72) — Маргарита Базылюк (36,92)
1/2 финала
Аделия Петросян (50,33) — Екатерина Кольцова (32,44)
Елена Костылева (44,28) — Софья Муравьёва (38,64)
Мария Гордеева (8,26) — Маргарита Базылюк (25,28)
Финал
Решающее выступление лучше всего удалось Базылюк. Она выполнила четверной тулуп, каскад из четверного и четырех тройных тулупов, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, а также сольный четверной сальхов. По окончании соревнований ученица Этери Тутберидзе на бис продемонстрировала каскад из двух четверных сальховов через ойлер.
Второе место заняла Петросян, выполнившая каскад из четверного флипа, трех двойных акселей и тройного тулупа, четверной флип (с ошибкой на приземлении), каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной флип.
Бронзу выиграла Костылева, в активе которой каскад из четверного сальхова, тройного тулупа и трех двойных акселей, четверной сальхов (с падением), каскад из четверного сальхова и двойного акселя, а также тройной лутц.
В итоге финалистки получили следующие баллы:
СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ОТ PARI
Командные соревнования в рамках прыжкового турнира пройдут 21 января. В результате жеребьевки определилось, что Александр Галлямов будет капитаном «красных», Дмитрий Козловский — «синих».
Информацию о расписании и трансляциях командного турнира можно узнать в нашем специальном материале.
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