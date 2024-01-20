Прыжковый турнир по фигурному катанию: результаты, кто победил в личном зачете

В личном турнире приняли участие представители одиночного и парного катания. Финалисты определились по итогам квалификации, которая прошла в пятницу. В решающий этап пробились все восемь спортивных дуэтов, а также по 12 мужчин и женщин в одиночном катании.

В субботу финалисты были разбиты по парам и соревновались по олимпийской системе на выбывание. Во время выступлений необходимо было уложиться во временной лимит, который изменялся в зависимости от стадии турнирной борьбы.

Награда для победителей соревнований составила 1 миллион рублей. Серебряные призеры выиграли 500 тысяч рублей, бронзовые — 250 тысяч. Спортсменам также присуждались бонусы в 250 тысяч рублей за победы в определенных номинациях.