Бонус для новых игроков от PARI - 2024 рубля за первое пополнение счета

Механизм начисления бонусов у большинства контор плюс-минус одинаковый. Первое и главное условие – регистрация на официальном сайте БК. В настоящее время в PARI можно получить 2024 бонусных рубля на первый депозит. Для активации фрибета необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении БК PARI, пройти процедуру идентификации и в течение 14 дней с момента регистрации внести на депозит от 1000 ₽. При выполнении всех условий акции на ваш бонусный счет будет начислен фрибет в размере 2024 рубля.

Регистрация в PARI – пошаговая инструкция

Отыграть бонус необходимо в течение двух недель. Ограничений по событиям для пари фактически нет. Единственное требование акции - коэффициент от 1,01 и выше. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.