Бонус для новых игроков от PARI - 2024 рубля за первое пополнение счета

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора PARI предлагает новым клиентам приветственный бонус в размере 2024 рублей за первое пополнение счета. Почему такая сумма? Акция была введена по случаю Нового года, но актуальна до сих пор.
Механизм начисления бонусов у большинства контор плюс-минус одинаковый. Первое и главное условие – регистрация на официальном сайте БК. В настоящее время в PARI можно получить 2024 бонусных рубля на первый депозит. Для активации фрибета необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении БК PARI, пройти процедуру идентификации и в течение 14 дней с момента регистрации внести на депозит от 1000 ₽. При выполнении всех условий акции на ваш бонусный счет будет начислен фрибет в размере 2024 рубля.
Регистрация в PARI – пошаговая инструкция
Отыграть бонус необходимо в течение двух недель. Ограничений по событиям для пари фактически нет. Единственное требование акции - коэффициент от 1,01 и выше. Если пари выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ Прозрачные условия акции.
+ Фрибет можно использовать для пари на любые события.
+ Чистый выигрыш сразу доступен для вывода.
- Акция не может быть использована вместе с другими приветственным предложениями букмекера.
Приветственный бонус от PARI - отличная возможность проверить свои провидческие способности в области спорта с минимальным риском для своего кошелька. Преимущества акции очевидны: простые условия получения и отыгрыша фрибета.
Партнерский проект