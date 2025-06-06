Пользователи PARI уверены в победе Алькараса над Музетти в полуфинале «Ролан Гаррос»

6 июня в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют испанец Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов пройти в финал «Ролан Гаррос».

Букмекеры считают явным фаворитом Алькараса. Поставить на победу испанца можно с коэффициентом 1.17, что соответствует примерно 82% вероятности. Шансы Музетти добиться триумфа оцениваются котировкой 5.50 (около 18%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Алькараса. Примерно 98% от общего объема ставок на исход игры приходится на испанского теннисиста.

Ставка на испанца с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.37, а на успех Алькараса в трех партиях можно поставить с коэффициентом 2.12. Вероятность того, что Музетти не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 14.00. Поставить на то, что итальянец выиграет как минимум одну партию, можно за 1.72.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 2.10. За 1.80можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.46 и включил в него пари на победу Алькараса. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.17.

Карлос Алькарас посеян на Открытом чемпионате Франции под вторым номером. Испанец — действующий чемпион «Ролан Гаррос». На пути к защите титула Алькарас обыграл Джулио Зеппиери, Фабиана Марожана, Дамира Джумхура, Бена Шелтона и Томми Пола.

Лоренцо Музетти — восьмой номер посева. Для него нынешнее выступление на «Ролан Гаррос» — лучшее в карьере. На этом турнире итальянец обыграл Янника Ханфманна, Даниэля Галана, Мариано Навоне, Хольгера Руне и Фрэнсиса Тиафо.

Алькарас и Музетти встречались шесть раз. Пять побед на счету испанца, одна — у итальянского теннисиста. На «Ролан Гаррос» они играли в 1/8 финала турнира в 2023 году, тогда Алькарас уверенно победил 6:3, 6:2, 6:2.