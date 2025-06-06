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6 июня 7:16ГлавнаяНовости

Пользователи PARI уверены в победе Алькараса над Музетти в полуфинале «Ролан Гаррос»

Аналитики тоже почти не сомневаются в действующем чемпионе
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

6 июня в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису сыграют испанец Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисистов пройти в финал «Ролан Гаррос».

Букмекеры считают явным фаворитом Алькараса. Поставить на победу испанца можно с коэффициентом 1.17, что соответствует примерно 82% вероятности. Шансы Музетти добиться триумфа оцениваются котировкой 5.50 (около 18%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Алькараса. Примерно 98% от общего объема ставок на исход игры приходится на испанского теннисиста.

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Ставка на испанца с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.37, а на успех Алькараса в трех партиях можно поставить с коэффициентом 2.12. Вероятность того, что Музетти не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 14.00. Поставить на то, что итальянец выиграет как минимум одну партию, можно за 1.72.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 2.10. За 1.80можно сделать ставку на то, что каждый из теннисистов сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.46 и включил в него пари на победу Алькараса. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.17.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МУЗЕТТИ — АЛЬКАРАС

Карлос Алькарас посеян на Открытом чемпионате Франции под вторым номером. Испанец — действующий чемпион «Ролан Гаррос». На пути к защите титула Алькарас обыграл Джулио Зеппиери, Фабиана Марожана, Дамира Джумхура, Бена Шелтона и Томми Пола.

Лоренцо Музетти — восьмой номер посева. Для него нынешнее выступление на «Ролан Гаррос» — лучшее в карьере. На этом турнире итальянец обыграл Янника Ханфманна, Даниэля Галана, Мариано Навоне, Хольгера Руне и Фрэнсиса Тиафо.

Алькарас и Музетти встречались шесть раз. Пять побед на счету испанца, одна — у итальянского теннисиста. На «Ролан Гаррос» они играли в 1/8 финала турнира в 2023 году, тогда Алькарас уверенно победил 6:3, 6:2, 6:2.

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