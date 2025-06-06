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5 июня 19:52ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас, 6 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

Испанец мчится к защите титула
Александр Бокулёв

В пятницу, 6 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся итальянец Лоренцо Музетти и испанец Карлос Алькарас. Оба превосходны на грунте, но кто же продолжит борьбу за трофей?

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Дата / Время: 06.06.2025, 15:30 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Лоренцо Музетти (23 года, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: Янник Ханфманн (Германия) — 7:5, 6:2, 6:0
  • 2-й круг: Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:0, 6:4
  • 3-й круг: Мариано Навоне (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2
  • 4-й круг: Хольгер Руне (Дания, 10) — 7:5, 3:6, 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Фрэнсис Тиафо (США, 15) —  6:2, 4:6, 7:5, 6:2

Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Джулио Цеппьери (Италия) — 6:3, 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:1, 4:6, 6:1, 6:2
  • 3-й круг: Дамиан Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4
  • 4-й круг: Бен Шелтон (США, 13) —  7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4
  • 1/4 финала: Томми Пол (США, 12) —  6:0, 6:1, 6:4

Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6)

Лоренцо Музетти

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Бронзовый призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграл два турнира ATP, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Монте-Карло и полуфинала в Мадриде и Риме, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 25 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Карлос Алькарас

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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 15 турниров ATP, в том числе девяти грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), Монте-Карло и Риме (оба — грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 35 побед при пяти поражениях. «Ролан Гаррос» выиграл в прошлом сезоне.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели шесть официальных очных матчей. Первый выиграл итальянец, следующие пять — испанец. Музетти единственную победу одержал на грунте, а Алькарас трижды был сильнее на этом покрытии и еще дважды — на харде.

Ставки на исход

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Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,17 на его победу и 5,60 на успех итальянца.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменов продлился 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (33,5) и 1,97 на ТМ (33,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МузеттиПобеда АлькарасаТБ (33,5)ТМ (33,5)
WINLINE5,601,171,921,97

Прогноз и ставка

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В нынешнем сезоне эти два спортсмены почти неудержимы на грунте. Причем Музетти на данном покрытии уже дважды в 2025-м останавливал именно Алькарас. И похоже, что так случится и на «Ролан Гаррос».

Базово испанец попросту выше уровнем, и не приходится сомневаться в том, что радикальных провалов в полуфинале он себе не позволит. Разумеется, у Музетти будут локальные шансы, в том числе за счет спадов Алькараса. Однако на дистанции всего матча шансы итальянца на победу скромны.

Впрочем, коэффициенты на Алькараса низки, поэтому рассмотрим другие опции. Вариант с форой кажется более рискованным, чем с тоталом, потому что совсем списывать со счетов Музетти не стоит. Резюмируя, остановимся на ТБ (30,5), ведь хотя бы эпизодическую интригу итальянец может устроить.

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