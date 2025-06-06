Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас, 6 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

В нынешнем сезоне эти два спортсмены почти неудержимы на грунте. Причем Музетти на данном покрытии уже дважды в 2025-м останавливал именно Алькарас. И похоже, что так случится и на «Ролан Гаррос».

Базово испанец попросту выше уровнем, и не приходится сомневаться в том, что радикальных провалов в полуфинале он себе не позволит. Разумеется, у Музетти будут локальные шансы, в том числе за счет спадов Алькараса. Однако на дистанции всего матча шансы итальянца на победу скромны.

Впрочем, коэффициенты на Алькараса низки, поэтому рассмотрим другие опции. Вариант с форой кажется более рискованным, чем с тоталом, потому что совсем списывать со счетов Музетти не стоит. Резюмируя, остановимся на ТБ (30,5), ведь хотя бы эпизодическую интригу итальянец может устроить.