Лоренцо Музетти — Карлос Алькарас, 6 июня: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос»

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В пятницу, 6 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся итальянец Лоренцо Музетти и испанец Карлос Алькарас. Оба превосходны на грунте, но кто же продолжит борьбу за трофей?
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Дата / Время: 06.06.2025, 15:30 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Лоренцо Музетти (23 года, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6)
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграл два турнира ATP, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Монте-Карло и полуфинала в Мадриде и Риме, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 25 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
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Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 15 турниров ATP, в том числе девяти грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), Монте-Карло и Риме (оба — грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 35 побед при пяти поражениях. «Ролан Гаррос» выиграл в прошлом сезоне.
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Соперники провели шесть официальных очных матчей. Первый выиграл итальянец, следующие пять — испанец. Музетти единственную победу одержал на грунте, а Алькарас трижды был сильнее на этом покрытии и еще дважды — на харде.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,17 на его победу и 5,60 на успех итальянца.
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Последний очный матч спортсменов продлился 22 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (33,5) и 1,97 на ТМ (33,5).
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В нынешнем сезоне эти два спортсмены почти неудержимы на грунте. Причем Музетти на данном покрытии уже дважды в 2025-м останавливал именно Алькарас. И похоже, что так случится и на «Ролан Гаррос».
Базово испанец попросту выше уровнем, и не приходится сомневаться в том, что радикальных провалов в полуфинале он себе не позволит. Разумеется, у Музетти будут локальные шансы, в том числе за счет спадов Алькараса. Однако на дистанции всего матча шансы итальянца на победу скромны.
Впрочем, коэффициенты на Алькараса низки, поэтому рассмотрим другие опции. Вариант с форой кажется более рискованным, чем с тоталом, потому что совсем списывать со счетов Музетти не стоит. Резюмируя, остановимся на ТБ (30,5), ведь хотя бы эпизодическую интригу итальянец может устроить.