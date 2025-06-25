ALL-IN: Супер-экспресс на 26 июня

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Как сделать новый день самым лучшим? Используй интеллект. Мы собрали самые «вкусные» коэффициенты официальных букмекеров на спортивные события 26 июня, которые могут помочь выиграть. Собственных вложений не потребуется. Почти все букмекерские конторы предлагают пригласительный бонус за регистрацию в своей системе. Остается лишь правильно его использовать.
Ставка на одно отдельно взятое спортивное событие редко сулит большой выигрыш, не связанный с соответственным риском. Если же объединить несколько ставок (экспресс), то появляется возможность прилично выиграть. Вот что мы выбрали сегодня. Собрав эти котировки вместе, суммарный коэффициент на сыгравшую ставку составит 11.4. Используя фрибет, например, в 3000, можно получить 34 200.
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После двух туров ситуация в группе E сложилась запутанная. Расчеты пары фаворитов нарушил «Монтеррей». Мексиканский клуб оказался слишком крепким орешком и для «Интера», и для «Ривер Плейт». Обыграть команду суперветерана Серхио Рамоса не смогли ни одни, ни другие. А это значит, что спокойно «скатать» ничью в заключительном матче итальянцам с аргентинцами не получится. Миланский клуб она так точно не устроит: при таком раскладе победа «Монтеррея» в два мяча отправит финалиста Лиги чемпионов домой.
«Ривер» находится в более выгодном положении. Он пропустил за два матча на один мяч меньше «Интера» и при равенстве очков окажется выше его. У аргентинцев сверх меры рисковать нет смысла. Скорее они постараются сыграть понадежнее. Команда Киву тоже вряд ли станет слишком раскрываться, чтобы не загнать себя в еще более невыгодное положение. При таких вводных обилия забитых голов ждать не приходится. Если пару совместно соорудят, уже хорошо будет. Наш прогноз: тотал меньше 2.5. В PARI коэффициент на такой исход совсем немного не дотягивает до двойки.
Коэффициент - 1.86
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Испанцы уверенно прошли групповой этап, а вот в четвертьфинале с немцами им пришлось здорово потрудиться, чтобы попасть в титульный матч. 3:3 в основное время и 6:5 по итогам дополнительных 30 минут. Эти полчаса могут аукнуться действующим чемпионам Европы в решающей игре, ведь соперники не просто катали мяч, а сражались за него на каждом участке поле все 120 минут. Стоит оговориться, что на отдельных временных отрезках игра испанцев была далека от идеала, что, впрочем, не помешало команде Пако Гальярдо добиться стопроцентного результата. Главным козырем испанцев может стать набравший отличный ход нападающий Пабло Гарсия, возглавляющий с 4-мя голами список снайперов турнира. Столько же забитых мячей еще у трех игроков (в том числе у голландца Кеса Смита), но испанец на каждый свой гол тратил чуть меньше времени, чем конкуренты.
Голландцы добрались до финала крайне уверенно, разгромив по пути на групповом этапе уже упомянутую сборную Германии. Надежные действия в обороне и вдохновенная и, главное, результативная игра в атаке подопечных Петера ван дер Вена заставила влюбиться в эту команду множество болельщиков. Игровой баланс в команде близок к оптимальному, а по количеству созданных голевых моментов «оранжевые» первые на турнире.
У каждого из финалистов найдется что положить на свою чашу весов. Не станем гадать над именем победителя, а обратимся к результативности. В большинстве последних матчей с участием соперников рубеж в три гола преодолевался. Предположим, что и в финале сборные Испании и Нидерландов совместными усилиями превысят этот показатель. Наш выбор - тотал больше 3.5.
Коэффициент - 2.05
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«Ювентус» уже успел на турнире и две победы одержать, и в гости к американскому президенту заглянуть. Стоит признать, что соперники у двух европейских грандов по группе не самые опасные, так что результаты встреч с «Видадом» и «Аль-Айном», как и их содержание, интересны скорее статистам и фанатам, но для анализа не являются благодатным материалом.
«Манчестер Сити» выглядел в своих предыдущих матчах на турнире здорово. Было видно, что команда Пепа Гвардиола действует далеко не на пределе возможностей, играя с приличным запасом. Это, впрочем, не помешало «горожанам» отыграть две встречи на ноль. Тренерский штаб «манкунианцев» предоставляет игровую практику футболистам, которых не так часто можно было увидеть в стартовом составе по ходу сезона, что не идет во вред итоговому результату.
Изюминкой матчи может стать то, что английский клуб всего однажды в истории выигрывал у «Ювентуса». Случилось это в далеком 1976 году в Кубке УЕФА. Тогда «горожанам» добились единственной пока победы над «Старой Синьорой», благодаря голу в ворота Дино Дзоффа. С тех пор соперники провели шесть матчей, из которых туринцы выиграл четыре, а еще в двух была зафиксирована ничья. В последний же раз команды встречались в декабре минувшего года на общем этапе Лиги чемпионов. «Юве» победил на своем со счетом поле 2:0.
Вряд ли статистические выкладки и перспектива занять первое место в группе станут серьезными раздражителями и мотиваторами для команд. Оба европейских гранда пока играют на турнире без напряга, а очный поединок станет скорее отличной разминкой перед плей-офф. При таких вводных вряд ли стоит ждать от туринцев предельно закрытой игры, а команда Гвардиолы и вовсе не привыкла действовать от обороны. Наш выбор довольно неожиданный для игр с участием «Юве» - результативный матч, в котором будет забито не меньше четырех голов. Букмекер троекратно увеличит номинал ставки на такой исход.
Коэффициент - 3.00