ALL-IN: Супер-экспресс на 26 июня

«Ювентус» уже успел на турнире и две победы одержать, и в гости к американскому президенту заглянуть. Стоит признать, что соперники у двух европейских грандов по группе не самые опасные, так что результаты встреч с «Видадом» и «Аль-Айном», как и их содержание, интересны скорее статистам и фанатам, но для анализа не являются благодатным материалом.

«Манчестер Сити» выглядел в своих предыдущих матчах на турнире здорово. Было видно, что команда Пепа Гвардиола действует далеко не на пределе возможностей, играя с приличным запасом. Это, впрочем, не помешало «горожанам» отыграть две встречи на ноль. Тренерский штаб «манкунианцев» предоставляет игровую практику футболистам, которых не так часто можно было увидеть в стартовом составе по ходу сезона, что не идет во вред итоговому результату.

Изюминкой матчи может стать то, что английский клуб всего однажды в истории выигрывал у «Ювентуса». Случилось это в далеком 1976 году в Кубке УЕФА. Тогда «горожанам» добились единственной пока победы над «Старой Синьорой», благодаря голу в ворота Дино Дзоффа. С тех пор соперники провели шесть матчей, из которых туринцы выиграл четыре, а еще в двух была зафиксирована ничья. В последний же раз команды встречались в декабре минувшего года на общем этапе Лиги чемпионов. «Юве» победил на своем со счетом поле 2:0.

Вряд ли статистические выкладки и перспектива занять первое место в группе станут серьезными раздражителями и мотиваторами для команд. Оба европейских гранда пока играют на турнире без напряга, а очный поединок станет скорее отличной разминкой перед плей-офф. При таких вводных вряд ли стоит ждать от туринцев предельно закрытой игры, а команда Гвардиолы и вовсе не привыкла действовать от обороны. Наш выбор довольно неожиданный для игр с участием «Юве» - результативный матч, в котором будет забито не меньше четырех голов. Букмекер троекратно увеличит номинал ставки на такой исход.

Коэффициент - 3.00