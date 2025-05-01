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1 мая 11:15ГлавнаяНовости

PARI: «Тоттенхэм» — фаворит первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Буде-Глимт»

Но норвежская команда умеет удивлять
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

1 мая «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Коэффициент на успех «Тоттенхэма» — 1.33, что соответствует примерно 73% вероятности. Поставить на то, что выиграют норвежцы, можно за 9.00 (около 11%). Ничья котируется за 6.00 (приблизительно 16%).

Заключить пари на то, что в финал по сумме двух матчей пройдет «Тоттенхэм», можно с коэффициентом 1.25. Шансы «Буде-Глимт» оценили в 3.95

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Клиенты PARI склоняются к победе хозяев поля в первом матче. На победу англичан приходится около 46% от общего объема ставок на исход игры. Примерно 40% сделано на триумф «Буде-Глимт», еще приблизительно 14% — на ничью.

Букмекеры считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.50. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.60

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Тоттенхэм», и «Буде-Глимт», сыграет коэффициент 1.85. Обратный исход идет за 1.95. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.45.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа англичан 2:0 за 7.50. На то, что счет в матче откроет «Тоттенхэм», можно поставить за 1.27. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении норвежцев составляют 3.80.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ТОТТЕНХЭМ» — «БУДЕ-ГЛИМТ»

«Тоттенхэм» в четвертьфинале выбил из борьбы «Айнтрахт». В Лондоне команды сыграли вничью — 1:1, а в Германии «шпоры» выиграли 1:0. Поставить на победу команды Ангелоса Постекоглу в турнире можно за 2.65

«Буде-Глимт» на предыдущей стадии прошел «Лацио». Норвежцы выиграли дома 2:0, а в ответном матче уступили по итогам 90 минут 1:3. В овертайме команды обменялись забитыми голами, а в серии пенальти главным героем стал российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин. На победу северян в Лиге Европы можно сделать ставку с котировкой 17.00.

Победитель этого противостояния в финале сыграет с сильнейшим в паре «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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