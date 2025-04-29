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28 апреля 10:35ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Тоттенхэм — Буде-Глимт, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Почему букмекеры называют лондонский клуб главным фаворитом?
Руслан Ипполитов

После четвертьфинальной стадии именно «Тоттенхэм» букмекеры поставили на первое место в рейтинге фаворитов Лиги Европы. дело вовсе не в игровых заслугах «шпор», а в жеребьевке. Лондонцам в соперники по полуфиналу достался норвежский «Буде-Глимт», а во второй паре сразятся статусные «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик», один из которых непременно сойдет с дистанции. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком в Лондоне и присматриваемся к заманчивым коэффициентам в линиях букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

01.05.2025, Чт

22:00 МСК

«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия)

П1 - 1.27

Х - 6.40

П2 - 11.00

Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, первый матч

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Ливерпуль»

5:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

21.04.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ноттингем»

АПЛ

17.04.2025«Айнтрахт»

0:1

«Тоттенхэм»

Лига Европы

13.04.2025«Вулверхэмптон»

4:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.04.2025«Тоттенхэм»

1:1

«Айнтрахт»

Лига Европы

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2025«Буде-Глимт»

3:0

КФУМ

Элитсерия

21.04.2025«Мольде»

2:2

«Буде-Глимт»

Элитсерия

17.04.2025«Лацио»

3:1 (2:3 - пен.)

«Буде-Глимт»

Лига Европы

10.04.2025«Буде-Глимт»

2:0

«Лацио»

Лига Европы

05.04.2025«Буде-Глимт»

3:0

«Хам-Кам»

Элитсерия

Расписание полуфинальных матчей

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Первые встречи

1 мая, четверг

22:00:  «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

22:00: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)

Ответные встречи

8 мая, четверг

22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия)

22:00. «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Прогноз на матч

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Ни выдающаяся игра в воротах «Буде-Глимт» россиянина Никиты Хайкина, ни поставленные на поток спортивные подвиги, коих уже предостаточно совершил норвежский клуб в текущем розыгрыше Лиги Европы, не помогают северной команде избавиться от статуса аутсайдера. Причина в том, что рационального объяснения столь длительного пути «Буде-Глимт» во втором по статусу клубном европейском клубном турнире не существует. Норвежская сказка продолжается, хотя заполярного колобка уже давно должны были съесть по дороге к полуфиналу.

Вот и перед первой полуфинальной встречей шансы «Буде-Глимт» оцениваются крайне скромно. Впрочем, недооценка со стороны соперников вовсе не мешала скромной команде пробиваться все дальше и дальше по плей-офф. С волей и характером у игроков «Буде» все в полном порядке, а тот факт, что ответная и, возможно, решающая встреча пройдет в Норвегии, лишь добавляет перца в противостояние, в котором мало кто способен разглядеть интригу.

«Шпоры» провалили сезон в АПЛ. Единственной возможностью для команды Постекоглу подсластить горечь от удручающих результатов в национальном первенстве остается победа в Лиге Европы, сулящая не только почетный титул, но и путевку в еврокубки, получить которую в английском чемпионате «Тоттенхэму» не светит.

Имя фаворита очевидно, но по какому сценарию будет развиваться игра, угадать в матчах с участием норвежцев практически невозможно. Предположим, что отличиться в этой встрече смогут обе команды. «Буде-Глимт» уже многократно доказывал, что отсиживаться в обороне во встречах с более именитыми соперниками не намерен, а «Тоттенхэм» довольно лихая команда, не привыкшая вязать по рукам и ногам соперников.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Сон (оба - травма)

«Буде-Глимт»: Бломберг, Скейде (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Буде-Глимт»:

Позиция«Тоттенхэм»

«Буде-Глимт»

Позиция

Вратарь31. Кински

12. Хайкин

Вратарь

Защитник23. Порро

20. Шевольд

Защитник

Защитник14. Грей

2. Нильсен

Защитник

Защитник17. Ромеро

6. Гундерсен

Защитник

Защитник24. Спенс

15. Бьеркан

Полузащитник

Полузащитник 30. Бентанкур

26. Эвьен

Полузащитник

Полузащитник 10. Мэддисон

7. Берг

Полузащитник 

Полузащитник8. Биссума

14. Салтнес

Полузащитник

Нападающий47. Мур

11. Бломберг

Полузащитник

Нападающий11. Тель

9. Хег

Полузащитник

Нападающий19. Соланке

23. Хеуге

Нападающий

Главный тренерАнгелос Постекоглу

Хьетиль Кнутсен

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Лиги Ставок» явным фаворитом матча называют хозяев. Вероятность победы лондонцев котируется за весьма скромные 1.27, а на гостей можно поставить с космическим коэффициентом 11.00. При сыгравшей ставки на ничью по итогам двух таймов букмекер рассчитает пари по кэфу 6.40.

Прогноз на матч «Атлетик» - «Манчестер Юнайтед»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Тоттенхэм»- «Буде-Глимт»?

Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за победу лондонского клуба 2:0. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.40.

Будет ли много голов в матче «Тоттенхэм»- «Буде-Глимт»?

Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.46 за ТБ 2.5 и 2.60 за ТМ 2.5 

Кто чаще всего выигрывал Лигу Европы?

Абсолютным рекордсменом за недолгую пока историю Лиги Европы является испанская «Севилья». Эта команда семь раз добиралась до финала турнира, и ни раза не уступила в решающем матче. Три года подряд (2014-2016) севильцы побеждали в ЛЕ под руководством экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, сейчас тренирующего «Астон Виллу». 

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