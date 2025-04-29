Тоттенхэм — Буде-Глимт, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

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После четвертьфинальной стадии именно «Тоттенхэм» букмекеры поставили на первое место в рейтинге фаворитов Лиги Европы. дело вовсе не в игровых заслугах «шпор», а в жеребьевке. Лондонцам в соперники по полуфиналу достался норвежский «Буде-Глимт», а во второй паре сразятся статусные «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик», один из которых непременно сойдет с дистанции. Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком в Лондоне и присматриваемся к заманчивым коэффициентам в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
01.05.2025, Чт
22:00 МСК
«Буде-Глимт» (Буде, Норвегия)
|П1 - 1.27
Турнир: Лига Европы УЕФА, полуфинал, первый матч
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
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Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Ливерпуль»
5:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|21.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ноттингем»
АПЛ
|17.04.2025
|«Айнтрахт»
0:1
«Тоттенхэм»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Вулверхэмптон»
4:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:1
«Айнтрахт»
Лига Европы
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2025
|«Буде-Глимт»
3:0
КФУМ
Элитсерия
|21.04.2025
|«Мольде»
2:2
«Буде-Глимт»
Элитсерия
|17.04.2025
|«Лацио»
3:1 (2:3 - пен.)
«Буде-Глимт»
Лига Европы
|10.04.2025
|«Буде-Глимт»
2:0
«Лацио»
Лига Европы
|05.04.2025
|«Буде-Глимт»
3:0
«Хам-Кам»
Элитсерия
Первые встречи
1 мая, четверг
22:00: «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
22:00: «Тоттенхэм» (Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)
Ответные встречи
8 мая, четверг
22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Тоттенхэм» (Англия)
22:00. «Атлетик Б» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Ни выдающаяся игра в воротах «Буде-Глимт» россиянина Никиты Хайкина, ни поставленные на поток спортивные подвиги, коих уже предостаточно совершил норвежский клуб в текущем розыгрыше Лиги Европы, не помогают северной команде избавиться от статуса аутсайдера. Причина в том, что рационального объяснения столь длительного пути «Буде-Глимт» во втором по статусу клубном европейском клубном турнире не существует. Норвежская сказка продолжается, хотя заполярного колобка уже давно должны были съесть по дороге к полуфиналу.
Вот и перед первой полуфинальной встречей шансы «Буде-Глимт» оцениваются крайне скромно. Впрочем, недооценка со стороны соперников вовсе не мешала скромной команде пробиваться все дальше и дальше по плей-офф. С волей и характером у игроков «Буде» все в полном порядке, а тот факт, что ответная и, возможно, решающая встреча пройдет в Норвегии, лишь добавляет перца в противостояние, в котором мало кто способен разглядеть интригу.
«Шпоры» провалили сезон в АПЛ. Единственной возможностью для команды Постекоглу подсластить горечь от удручающих результатов в национальном первенстве остается победа в Лиге Европы, сулящая не только почетный титул, но и путевку в еврокубки, получить которую в английском чемпионате «Тоттенхэму» не светит.
Имя фаворита очевидно, но по какому сценарию будет развиваться игра, угадать в матчах с участием норвежцев практически невозможно. Предположим, что отличиться в этой встрече смогут обе команды. «Буде-Глимт» уже многократно доказывал, что отсиживаться в обороне во встречах с более именитыми соперниками не намерен, а «Тоттенхэм» довольно лихая команда, не привыкшая вязать по рукам и ногам соперников.
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Потери
«Тоттенхэм»: Дрэгушин, Сон (оба - травма)
«Буде-Глимт»: Бломберг, Скейде (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Буде-Глимт»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
«Буде-Глимт»
Позиция
|Вратарь
|31. Кински
12. Хайкин
Вратарь
|Защитник
|23. Порро
20. Шевольд
Защитник
|Защитник
|14. Грей
2. Нильсен
Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
6. Гундерсен
Защитник
|Защитник
|24. Спенс
15. Бьеркан
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
26. Эвьен
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мэддисон
7. Берг
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
14. Салтнес
Полузащитник
|Нападающий
|47. Мур
11. Бломберг
Полузащитник
|Нападающий
|11. Тель
9. Хег
Полузащитник
|Нападающий
|19. Соланке
23. Хеуге
Нападающий
|Главный тренер
|Ангелос Постекоглу
Хьетиль Кнутсен
Главный тренер
Эксперты «Лиги Ставок» явным фаворитом матча называют хозяев. Вероятность победы лондонцев котируется за весьма скромные 1.27, а на гостей можно поставить с космическим коэффициентом 11.00. При сыгравшей ставки на ничью по итогам двух таймов букмекер рассчитает пари по кэфу 6.40.
Прогноз на матч «Атлетик» - «Манчестер Юнайтед»
Самый низкий коэффициент при ставке на точный счет предложен за победу лондонского клуба 2:0. Номинал удачного пари на такой исход будет умножен на 6.40.
Если отталкиваться от котировок, то букмекеры ждут как минимум три гола в этой встрече, предлагая коэффициент 1.46 за ТБ 2.5 и 2.60 за ТМ 2.5
Абсолютным рекордсменом за недолгую пока историю Лиги Европы является испанская «Севилья». Эта команда семь раз добиралась до финала турнира, и ни раза не уступила в решающем матче. Три года подряд (2014-2016) севильцы побеждали в ЛЕ под руководством экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери, сейчас тренирующего «Астон Виллу».
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