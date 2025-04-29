Тоттенхэм — Буде-Глимт, 1 мая: где смотреть полуфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Ни выдающаяся игра в воротах «Буде-Глимт» россиянина Никиты Хайкина, ни поставленные на поток спортивные подвиги, коих уже предостаточно совершил норвежский клуб в текущем розыгрыше Лиги Европы, не помогают северной команде избавиться от статуса аутсайдера. Причина в том, что рационального объяснения столь длительного пути «Буде-Глимт» во втором по статусу клубном европейском клубном турнире не существует. Норвежская сказка продолжается, хотя заполярного колобка уже давно должны были съесть по дороге к полуфиналу.

Вот и перед первой полуфинальной встречей шансы «Буде-Глимт» оцениваются крайне скромно. Впрочем, недооценка со стороны соперников вовсе не мешала скромной команде пробиваться все дальше и дальше по плей-офф. С волей и характером у игроков «Буде» все в полном порядке, а тот факт, что ответная и, возможно, решающая встреча пройдет в Норвегии, лишь добавляет перца в противостояние, в котором мало кто способен разглядеть интригу.

«Шпоры» провалили сезон в АПЛ. Единственной возможностью для команды Постекоглу подсластить горечь от удручающих результатов в национальном первенстве остается победа в Лиге Европы, сулящая не только почетный титул, но и путевку в еврокубки, получить которую в английском чемпионате «Тоттенхэму» не светит.

Имя фаворита очевидно, но по какому сценарию будет развиваться игра, угадать в матчах с участием норвежцев практически невозможно. Предположим, что отличиться в этой встрече смогут обе команды. «Буде-Глимт» уже многократно доказывал, что отсиживаться в обороне во встречах с более именитыми соперниками не намерен, а «Тоттенхэм» довольно лихая команда, не привыкшая вязать по рукам и ногам соперников.