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31 января 10:44ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Виннипег, 2 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В столице США сразятся лидеры Восточной и Западной конференций
Руслан Ипполитов

 

В ночь с субботы на воскресенье, 2 февраля, состоится суперматч Национальной хоккейной лиги, в котором встретятся лучшие команды Запада и Востока. В рамках регулярного чемпионата «Вашингтон» принимает на своем льду «Виннипег». Начало встречи в 03:00 по Москве.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

02.02.2025, Вс

03:00 МСК

«Виннипег Джетс»

П1 - 2.45

Х - 4.30

П2 - 2.45

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

 

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»201195-72
«Виннипег»201172-95

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.01.2025«Оттава»5:4 ОТ«Вашингтон»
29.01.2025«Калгари»1:3«Вашингтон»
26.01.2025«Ванкувер»2:1«Вашингтон»
24.01.2025«Сиэтл»0:3«Вашингтон»
22.01.2025«Эдмонтон»2:3«Вашингтон»
19.01.2025«Вашингтон»4:1«Питтсбург»

Последние пять матчей «Виннипега» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.01.2025«Бостон»

2:6

«Виннипег»

29.01.2025«Монреаль»

1:4

«Виннипег»

27.01.2025«Виннипег»

5:2

«Калгари»

25.01.2025«Виннипег»

5:2

«Юта»

23.01.2025«Колорадо»

2:3 ОТ

«Виннипег»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Виннипега»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.03.2024«Вашингтон»

3:0

«Виннипег»

12.03.2024«Виннипег»

3:0

«Вашингтон»

24.12.2022«Вашингтон»

4:1

«Виннипег»

12.12.2022«Виннипег»

2:5

«Вашингтон»

19.01.2022«Вашингтон»

4:3 ОТ

«Виннипег»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Виннипег»

Показатель
Бомбардир (очки)Строум49Коннор66
Снайпер (голы)Овечкин23Шайфли31
Ассистент (передачи)Строум34Моррисси39
Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.04Хеллибак2.00

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5129502411178-12474
2. Каролина5228402216174-14268
3. Нью-Джерси5326301518164-13364
4. Флорида5224240319170-15263
5. Торонто5125500219155-14762
6. Оттава5120611320142-14058
7. Тампа-Бэй5022411220175-14057
8. Коламбус5118341619171-16957
9. Бостон5318701522143-17256
10. Детройт5120320521146-15855
11. Айлендерс5018321620138-14353
12. Монреаль5117522322151-17353
13. Рейнджерс5022110422149-15252
14. Филадельфия5314633324153-18152
15. Питтсбург5314614424154-19350
16. Баффало5015221426156-17143

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег5331500314190-12775
2. Эдмонтон5125701315168-13868
3. Вегас5228212415175-14568
4. Миннесота5225422217155-14566
5. Даллас5026420117159-12365
6. Колорадо5224411121170-16560
7. Лос-Анджелес4924201517135-12558
8. Калгари5019331618137-14757
9. Ванкувер5019311917143-15656
10. Юта5016502621141-15050
11. Сент-Луис5116520424142-15450
12. Сиэтл5319312127159-17049
13. Анахайм5115422424130-16148
14. Нэшвилл4915210724131-15743
15. Чикаго5114111430134-17437
16. Сан-Хосе5411404233141-20236

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Виннипег»: Лаури, Бэррон (оба - травма)

Прогноз на матч

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Лучшие команды Запада и Востока имеют довольно схожие статистические показатели. Обе команды и грают довольно агрессивно в атаке, имея лучшие цифры в лиге по забитым голам. Два лидера конференций имеют абсолютно идентичный показатель по реализации бросков (12,7%). «Виннипег» лучше использует большинство (33,1% против 23,1%), а «Вашингтон» надежней действует в меньшинстве (83,9% - 78,8%). 

Очень близки и коэффициенты надежности голкиперов: у стража ворот «столичных» Логана Томпсона это 2,04, а у его визави из «Джетс» Коннора Хеллибака 2,00.

«Виннипег» более удачен в дополнительное время. Команда Скотта Арниела выиграла в текущем регулярном первенстве пять из восьми овертаймов, ни разу не доведя дело до серии буллитов. «Кэпилаз» 11 раз не уложились в основное время и имеют отрицательный баланс (4 поражения в овертайме и два в серии буллитов).

Многое в этом матче будет зависеть от лидера «Вашингтона» Александра Овечкина. Капитан «столичных» в предыдущем матче (с «Оттавой») набрал три результативных бала, забив гол и отдав две результативные передачи. Ови не набирал в двух предыдущих встречах результативных баллов, но в Оттаве сделал еще один шаг к великому рекорду Уэйна Гретцки. Теперь на счету российского форварда 876 шайб в НХЛ, а у возглавляющего рейтинг лучших снайперов лиги всех времен канадца - 894.

История личных встреч команд говорит о том, что соперники гораздо уверенней чувствуют себя на своих площадках. «Вашингтон» неизменно выигрывал в 11-ти предыдущих домашних встречах с «Виннипегом». Последний на данный момент успех «Джетс» на «Кэпитал Уан-Арене» датируется январем 2013-го года (2:4). 

Все серии имеют обыкновение прерываться, но сделаем выбор в пользу победы хозяев, которые 12 лет не проигрывают на своем льду «Виннипегу». 

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры считают шансы соперников на победу абсолютно равными. Вероятность победы хозяев площадки, как и гостей, эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью в основное время можно поставить за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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 Лидер «столичных» обязательно выйдет на лед. В предыдущей игре с «Оттавой» капитан «Вашингтона» забил гол и отдал две результативные передачи, что, правда, не помогло его команде победить.

Выйдут ли «Виннипег» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. У «Джетс» точно такая же картина - лидерство на Востоке и 1.01 за выход в плей-офф.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00, на «Виннипег» - 15.00.

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