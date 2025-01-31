Вашингтон — Виннипег, 2 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь с субботы на воскресенье, 2 февраля, состоится суперматч Национальной хоккейной лиги, в котором встретятся лучшие команды Запада и Востока. В рамках регулярного чемпионата «Вашингтон» принимает на своем льду «Виннипег». Начало встречи в 03:00 по Москве.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
02.02.2025, Вс
03:00 МСК
«Виннипег Джетс»
|П1 - 2.45
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|20
|11
|95-72
|«Виннипег»
|20
|11
|72-95
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.01.2025
|«Оттава»
|5:4 ОТ
|«Вашингтон»
|29.01.2025
|«Калгари»
|1:3
|«Вашингтон»
|26.01.2025
|«Ванкувер»
|2:1
|«Вашингтон»
|24.01.2025
|«Сиэтл»
|0:3
|«Вашингтон»
|22.01.2025
|«Эдмонтон»
|2:3
|«Вашингтон»
|19.01.2025
|«Вашингтон»
|4:1
|«Питтсбург»
Последние пять матчей «Виннипега» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.01.2025
|«Бостон»
2:6
«Виннипег»
|29.01.2025
|«Монреаль»
1:4
«Виннипег»
|27.01.2025
|«Виннипег»
5:2
«Калгари»
|25.01.2025
|«Виннипег»
5:2
«Юта»
|23.01.2025
|«Колорадо»
2:3 ОТ
«Виннипег»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Виннипега»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.03.2024
|«Вашингтон»
3:0
«Виннипег»
|12.03.2024
|«Виннипег»
3:0
«Вашингтон»
|24.12.2022
|«Вашингтон»
4:1
«Виннипег»
|12.12.2022
|«Виннипег»
2:5
«Вашингтон»
|19.01.2022
|«Вашингтон»
4:3 ОТ
«Виннипег»
«Вашингтон»
|Показатель
«Виннипег»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|49
|Коннор
|66
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|23
|Шайфли
|31
|Ассистент (передачи)
|Строум
|34
|Моррисси
|39
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.04
|Хеллибак
|2.00
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|51
|29
|5
|0
|2
|4
|11
|178-124
|74
|2. Каролина
|52
|28
|4
|0
|2
|2
|16
|174-142
|68
|3. Нью-Джерси
|53
|26
|3
|0
|1
|5
|18
|164-133
|64
|4. Флорида
|52
|24
|2
|4
|0
|3
|19
|170-152
|63
|5. Торонто
|51
|25
|5
|0
|0
|2
|19
|155-147
|62
|6. Оттава
|51
|20
|6
|1
|1
|3
|20
|142-140
|58
|7. Тампа-Бэй
|50
|22
|4
|1
|1
|2
|20
|175-140
|57
|8. Коламбус
|51
|18
|3
|4
|1
|6
|19
|171-169
|57
|9. Бостон
|53
|18
|7
|0
|1
|5
|22
|143-172
|56
|10. Детройт
|51
|20
|3
|2
|0
|5
|21
|146-158
|55
|11. Айлендерс
|50
|18
|3
|2
|1
|6
|20
|138-143
|53
|12. Монреаль
|51
|17
|5
|2
|2
|3
|22
|151-173
|53
|13. Рейнджерс
|50
|22
|1
|1
|0
|4
|22
|149-152
|52
|14. Филадельфия
|53
|14
|6
|3
|3
|3
|24
|153-181
|52
|15. Питтсбург
|53
|14
|6
|1
|4
|4
|24
|154-193
|50
|16. Баффало
|50
|15
|2
|2
|1
|4
|26
|156-171
|43
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|53
|31
|5
|0
|0
|3
|14
|190-127
|75
|2. Эдмонтон
|51
|25
|7
|0
|1
|3
|15
|168-138
|68
|3. Вегас
|52
|28
|2
|1
|2
|4
|15
|175-145
|68
|4. Миннесота
|52
|25
|4
|2
|2
|2
|17
|155-145
|66
|5. Даллас
|50
|26
|4
|2
|0
|1
|17
|159-123
|65
|6. Колорадо
|52
|24
|4
|1
|1
|1
|21
|170-165
|60
|7. Лос-Анджелес
|49
|24
|2
|0
|1
|5
|17
|135-125
|58
|8. Калгари
|50
|19
|3
|3
|1
|6
|18
|137-147
|57
|9. Ванкувер
|50
|19
|3
|1
|1
|9
|17
|143-156
|56
|10. Юта
|50
|16
|5
|0
|2
|6
|21
|141-150
|50
|11. Сент-Луис
|51
|16
|5
|2
|0
|4
|24
|142-154
|50
|12. Сиэтл
|53
|19
|3
|1
|2
|1
|27
|159-170
|49
|13. Анахайм
|51
|15
|4
|2
|2
|4
|24
|130-161
|48
|14. Нэшвилл
|49
|15
|2
|1
|0
|7
|24
|131-157
|43
|15. Чикаго
|51
|14
|1
|1
|1
|4
|30
|134-174
|37
|16. Сан-Хосе
|54
|11
|4
|0
|4
|2
|33
|141-202
|36
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Виннипег»: Лаури, Бэррон (оба - травма)
Лучшие команды Запада и Востока имеют довольно схожие статистические показатели. Обе команды и грают довольно агрессивно в атаке, имея лучшие цифры в лиге по забитым голам. Два лидера конференций имеют абсолютно идентичный показатель по реализации бросков (12,7%). «Виннипег» лучше использует большинство (33,1% против 23,1%), а «Вашингтон» надежней действует в меньшинстве (83,9% - 78,8%).
Очень близки и коэффициенты надежности голкиперов: у стража ворот «столичных» Логана Томпсона это 2,04, а у его визави из «Джетс» Коннора Хеллибака 2,00.
«Виннипег» более удачен в дополнительное время. Команда Скотта Арниела выиграла в текущем регулярном первенстве пять из восьми овертаймов, ни разу не доведя дело до серии буллитов. «Кэпилаз» 11 раз не уложились в основное время и имеют отрицательный баланс (4 поражения в овертайме и два в серии буллитов).
Многое в этом матче будет зависеть от лидера «Вашингтона» Александра Овечкина. Капитан «столичных» в предыдущем матче (с «Оттавой») набрал три результативных бала, забив гол и отдав две результативные передачи. Ови не набирал в двух предыдущих встречах результативных баллов, но в Оттаве сделал еще один шаг к великому рекорду Уэйна Гретцки. Теперь на счету российского форварда 876 шайб в НХЛ, а у возглавляющего рейтинг лучших снайперов лиги всех времен канадца - 894.
История личных встреч команд говорит о том, что соперники гораздо уверенней чувствуют себя на своих площадках. «Вашингтон» неизменно выигрывал в 11-ти предыдущих домашних встречах с «Виннипегом». Последний на данный момент успех «Джетс» на «Кэпитал Уан-Арене» датируется январем 2013-го года (2:4).
Все серии имеют обыкновение прерываться, но сделаем выбор в пользу победы хозяев, которые 12 лет не проигрывают на своем льду «Виннипегу».
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Букмекеры считают шансы соперников на победу абсолютно равными. Вероятность победы хозяев площадки, как и гостей, эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.45. На ничью в основное время можно поставить за 4.30.
Лидер «столичных» обязательно выйдет на лед. В предыдущей игре с «Оттавой» капитан «Вашингтона» забил гол и отдал две результативные передачи, что, правда, не помогло его команде победить.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. У «Джетс» точно такая же картина - лидерство на Востоке и 1.01 за выход в плей-офф.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Каролина Харрикейнз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.50
«Даллас Старз» - 10.50
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00, на «Виннипег» - 15.00.
Партнерский проект