Вашингтон — Виннипег, 2 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Лучшие команды Запада и Востока имеют довольно схожие статистические показатели. Обе команды и грают довольно агрессивно в атаке, имея лучшие цифры в лиге по забитым голам. Два лидера конференций имеют абсолютно идентичный показатель по реализации бросков (12,7%). «Виннипег» лучше использует большинство (33,1% против 23,1%), а «Вашингтон» надежней действует в меньшинстве (83,9% - 78,8%).

Очень близки и коэффициенты надежности голкиперов: у стража ворот «столичных» Логана Томпсона это 2,04, а у его визави из «Джетс» Коннора Хеллибака 2,00.

«Виннипег» более удачен в дополнительное время. Команда Скотта Арниела выиграла в текущем регулярном первенстве пять из восьми овертаймов, ни разу не доведя дело до серии буллитов. «Кэпилаз» 11 раз не уложились в основное время и имеют отрицательный баланс (4 поражения в овертайме и два в серии буллитов).

Многое в этом матче будет зависеть от лидера «Вашингтона» Александра Овечкина. Капитан «столичных» в предыдущем матче (с «Оттавой») набрал три результативных бала, забив гол и отдав две результативные передачи. Ови не набирал в двух предыдущих встречах результативных баллов, но в Оттаве сделал еще один шаг к великому рекорду Уэйна Гретцки. Теперь на счету российского форварда 876 шайб в НХЛ, а у возглавляющего рейтинг лучших снайперов лиги всех времен канадца - 894.

История личных встреч команд говорит о том, что соперники гораздо уверенней чувствуют себя на своих площадках. «Вашингтон» неизменно выигрывал в 11-ти предыдущих домашних встречах с «Виннипегом». Последний на данный момент успех «Джетс» на «Кэпитал Уан-Арене» датируется январем 2013-го года (2:4).

Все серии имеют обыкновение прерываться, но сделаем выбор в пользу победы хозяев, которые 12 лет не проигрывают на своем льду «Виннипегу».