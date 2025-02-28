Рома - Комо, 1 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В предыдущем туре амбициозный, как оказалось, «Комо» нанес поражение «Наполи», после которого неаполитанцы уступили первую строчку в турнирной таблице Серии А «Интеру». Теперь команда из нижней части таблицы проэкзаменует «Рому».

Болевая точка «Комо» - линия обороны. У «Ромы» - завершающая стадия атаки. На бумаге римляне являются безоговорочными фаворитами, но, если команда Раньери вновь будет транжирить голевые моменты, голов для победы хозяевам может и не хватить.

«Комо» явно на подъеме, о чем говорят последние результаты команды. Предположим, что «Роме» так и не удастся в предстоящей встрече забить голов больше, чем соперник. Выбираем мирный исход.