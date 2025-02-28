Рома - Комо, 1 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
2 марта в рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Комо». Гости в предыдущем туре сенсационно обыграли «Наполи», а хозяева разгромили «Монцу». Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Рим)
02.03.2025, Вс
20:00 МСК
«Комо» (Комо)
|П1 - 1.90
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Лука Пайретто
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|14
|8
|6
|29-15
|«Комо»
|6
|8
|14
|15-29
Последние пять игр «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.02.2025
|«Рома»
4:0
«Монца»
Серия А
|20.02.2025
|«Рома»
3:2
«Порту»
Лига Европы
|16.02.2025
|«Парма»
0:1
«Рома»
Серия А
|13.02.2025
|«Порту»
1:1
«Рома»
Лига Европы
|09.02.2025
|«Венеция»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Комо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Комо»
2:1
«Наполи»
Серия А
|16.02.2025
|«Фиорентина»
0:2
«Комо»
Серия А
|07.02.2025
|«Комо»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|01.02.2025
|«Болонья»
2:0
«Комо»
Серия А
|25.01.2025
|«Комо»
1:2
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Ромы» и «Комо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.12.2024
|«Комо»
2:0
«Рома»
Серия А
|25.01.2003
|«Комо»
2:0
«Рома»
Серия А
|06.11.2002
|«Рома»
2:1
«Комо»
Серия А
|30.04.1989
|«Комо»
0:1
«Рома»
Серия А
|11.12.1988
|«Рома»
1:0
«Комо»
Серия А
После 23-х туров «Рома» идет шестой, а «Кома» занимает 13-ю строчку.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|26
|17
|6
|3
|59-24
|57
|2. Наполи
|26
|17
|5
|4
|42-21
|56
|3. Аталанта
|26
|16
|6
|4
|59-26
|54
|4. Ювентус
|26
|12
|13
|1
|43-21
|49
|5. Лацио
|26
|14
|5
|7
|47-34
|47
|6. Фиорентина
|26
|12
|6
|8
|41-28
|42
|7. Милан
|25
|11
|8
|6
|37-26
|41
|8. Болонья
|25
|10
|11
|4
|38-31
|41
|9. Рома
|26
|11
|7
|8
|40-29
|40
|10. Удинезе
|26
|10
|6
|10
|33-37
|36
|11. Торино
|26
|7
|10
|9
|29-32
|31
|12. Дженоа
|26
|7
|9
|10
|24-34
|30
|13. Комо
|26
|7
|7
|12
|32-41
|28
|14. Верона
|26
|8
|2
|16
|27-54
|26
|15. Кальяри
|26
|6
|7
|13
|26-40
|25
|16. Лечче
|26
|6
|7
|13
|18-42
|25
|17. Парма
|26
|5
|8
|13
|32-45
|23
|18. Эмполи
|26
|4
|9
|13
|22-43
|21
|19. Венеция
|26
|3
|8
|15
|22-41
|17
|20. Монца
|26
|2
|8
|16
|21-43
|14
В предыдущем туре амбициозный, как оказалось, «Комо» нанес поражение «Наполи», после которого неаполитанцы уступили первую строчку в турнирной таблице Серии А «Интеру». Теперь команда из нижней части таблицы проэкзаменует «Рому».
Болевая точка «Комо» - линия обороны. У «Ромы» - завершающая стадия атаки. На бумаге римляне являются безоговорочными фаворитами, но, если команда Раньери вновь будет транжирить голевые моменты, голов для победы хозяевам может и не хватить.
«Комо» явно на подъеме, о чем говорят последние результаты команды. Предположим, что «Роме» так и не удастся в предстоящей встрече забить голов больше, чем соперник. Выбираем мирный исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Следить за ходом событий можно на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Рома»: Марин травма)
«Комо»: Бремпт, Асон, Алли, Роберто, Габриеллони, Доссена (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Комо»:
|Позиция
|«Рома»
«Комо»
Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
30. Бутез
Вратарь
|Защитник
|19. Челик
26. Энгельхардт
Защитник
|Защитник
|23. Манчини
5. Гольданига
Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
2. Кемпф
Защитник
|Защитник
|34. Салах-Эддин
41. Валле
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
23. Перроне
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гурна-Дуат
80. Какере
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Паредес
79. Пас
Полузащитник
|Полузащитник
|56. Салемакерс
38. Диао
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Шомуродов
7. Стрефезза
Полузащитник
|Нападающий
|11. Довбик
10. Кутроне
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Winline умножит сыгравшую ставку на победу хозяев на коэффициент 1.90. На гостей можно поставить за 3.90. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает по кэфу 3.50.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
В линии Winline наиболее вероятным исходом, если судить по котировкам, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 5.80. Победа хозяев 1:0 котируется за 6.40.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Следить за ходом событий можно на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров.
Ставка на то, что в матче случится не меньше трех голов (ТБ 2.5) принимается по коэффициенту 1.83.
Партнерский проект