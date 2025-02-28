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28 февраля 12:28ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Рома - Комо, 1 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Сотворит ли «Комо» очередное чудо?
Руслан Ипполитов

2  марта в рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Комо». Гости в предыдущем туре сенсационно обыграли «Наполи», а хозяева разгромили «Монцу». Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим) 

02.03.2025, Вс

20:00 МСК

«Комо» (Комо)

П1 - 1.90

Х - 3.50

П2 - 3.90

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 27-й тур

Стадион: «Олимпико»  (Рим, Италия)

Главный судья: Лука Пайретто

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»148629-15
«Комо»681415-29

Последние пять игр «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.02.2025«Рома»

4:0

«Монца»

Серия А

20.02.2025«Рома»

3:2

«Порту»

Лига Европы

16.02.2025«Парма»

0:1

«Рома»

Серия А

13.02.2025«Порту»

1:1

«Рома»

Лига Европы

09.02.2025«Венеция»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Комо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Комо»

2:1

«Наполи»

Серия А

16.02.2025«Фиорентина»

0:2

«Комо»

Серия А

07.02.2025«Комо»

1:2

«Ювентус»

Серия А

01.02.2025«Болонья»

2:0

«Комо»

Серия А

25.01.2025«Комо»

1:2

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Ромы» и «Комо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.12.2024«Комо»

2:0

«Рома»

Серия А

25.01.2003«Комо»

2:0

«Рома»

Серия А

06.11.2002«Рома»

2:1

«Комо»

Серия А

30.04.1989«Комо»

0:1

«Рома»

Серия А

11.12.1988«Рома»

1:0

«Комо»

Серия А

Турнирное положение

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После 23-х туров «Рома» идет шестой, а «Кома» занимает 13-ю строчку.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер26176359-2457
2. Наполи26175442-2156
3. Аталанта26166459-2654
4. Ювентус261213143-2149
5. Лацио26145747-3447
6. Фиорентина26126841-2842
7. Милан25118637-2641
8. Болонья251011438-3141
9. Рома26117840-2940
10. Удинезе261061033-3736
11. Торино26710929-3231
12. Дженоа26791024-3430
13. Комо26771232-4128
14. Верона26821627-5426
15. Кальяри26671326-4025
16. Лечче26671318-4225
17. Парма26581332-4523
18. Эмполи26491322-4321
19. Венеция26381522-4117
20. Монца26281621-4314

Прогноз на матч

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В предыдущем туре амбициозный, как оказалось, «Комо» нанес поражение «Наполи», после которого неаполитанцы уступили первую строчку в турнирной таблице Серии А «Интеру». Теперь команда из нижней части таблицы проэкзаменует «Рому».

Болевая точка «Комо» - линия обороны. У «Ромы» - завершающая стадия атаки. На бумаге римляне являются безоговорочными фаворитами, но, если команда Раньери вновь будет транжирить голевые моменты, голов для победы хозяевам может и не хватить.

«Комо» явно на подъеме, о чем говорят последние результаты команды. Предположим, что «Роме» так и не удастся в предстоящей встрече забить голов больше, чем соперник. Выбираем мирный исход. 

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Следить за ходом событий можно на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Рома»: Марин травма)

«Комо»: Бремпт, Асон, Алли, Роберто, Габриеллони, Доссена (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Комо»:

Позиция«Рома»

«Комо»

Позиция

Вратарь99. Свилар

30. Бутез

Вратарь

Защитник19. Челик

26. Энгельхардт

Защитник

Защитник23. Манчини

5. Гольданига

Защитник

Защитник5. Н'Дика

2. Кемпф

Защитник

Защитник34. Салах-Эддин

41. Валле

Полузащитник

Полузащитник 7. Пеллегрини

23. Перроне

Полузащитник

Полузащитник 27. Гурна-Дуат

80. Какере 

Полузащитник 

Полузащитник16. Паредес

79. Пас

Полузащитник

Полузащитник56. Салемакерс

38. Диао

Полузащитник

Полузащитник14. Шомуродов

7. Стрефезза

Полузащитник

Нападающий11. Довбик

10. Кутроне

Нападающий

Главный тренерКлаудио Раньери

Сеск Фабрегас

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит сыгравшую ставку на победу хозяев на коэффициент 1.90. На гостей можно поставить за 3.90. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает по кэфу 3.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Рома» - «Комо»?

В линии Winline наиболее вероятным исходом, если судить по котировкам, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 5.80. Победа хозяев 1:0 котируется за 6.40.

Где бесплатно смотреть матч «Рома» - «Комо»?

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Следить за ходом событий можно на спортивных порталах и сайтах официальных букмекеров.

Стоит ли ждать результативной игры?

Ставка на то, что в матче случится не меньше трех голов (ТБ 2.5) принимается по коэффициенту 1.83.

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