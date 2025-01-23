Вашингтон - Миннесота, 3 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь с четверга на пятницу, 3 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретится на своей площадке с «Миннесотой». Начало встречи в 03:00 по Москве. Интересна эта встреча будет не только розыгрышем турнирных очков, но и показателями результативности капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин продолжает приближаться к великому рекорду Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего рейтинг лучших снайперов НХЛ всех времен.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
03.01.2025, Пт
03:00 МСК
«Миннесота Уайлд»
|П1 - 2.18
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|13
|10
|68-63
|«Миннесота»
|10
|13
|63-68
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Бостон»
|30.12.2024
|«Детройт»
4:2
«Вашингтон»
|29.12.2024
|«Торонто»
2:5
«Вашингтон»
|24.12.2024
|«Бостон»
4:1
«Вашингтон»
|23.12.2024
|«Вашингтон»
3:1
«Лос-Анджелес»
Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|01.01.2025
|«Миннесота»
5:3
«Нэшвилл»
|30.12.2024
|«Миннесота»
1:3
«Оттава»
|28.12.2024
|«Даллас»
2:3 ОТ
«Миннесота»
|24.12.2024
|«Миннесота»
4:3
«Чикаго»
|22.12.2024
|«Виннипег»
5:0
«Миннесота»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|24.01.2024
|«Миннесота»
5:3
«Вашингтон»
|28.10.2023
|«Вашингтон»
3:2 Б
«Миннесота»
|19.03.2023
|«Миннесота»
5:3
«Вашингтон»
|18.01.2023
|«Вашингтон»
2:4
«Миннесота»
|04.04.2022
|«Вашингтон»
1:2
«Миннесота»
|«Вашингтон»
Показатель
«Миннесота»
Показатель
|Бомбардир (очки)
Строум
40
Капризов
50
|Снайпер (голы)
Овечкин
17
Капризов
23
|Ассистент (передачи)
Строум
29
Капризов
27
|Вратарь (коэфф. надежности)
Томпсон
2.30
Густавссон
2.25
Турнирная таблица Восточной конференции (по состоянию на 01.01)
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|37
|22
|3
|0
|0
|2
|10
|135-96
|52
|2. Нью-Джерси
|40
|23
|1
|0
|0
|3
|13
|132-101
|51
|3. Торонто
|38
|20
|3
|0
|0
|2
|13
|118-106
|48
|4. Флорида
|38
|19
|2
|2
|0
|2
|13
|131-119
|48
|5. Каролина
|37
|20
|2
|0
|2
|0
|13
|128-106
|46
|6. Бостон
|39
|14
|6
|0
|0
|4
|15
|102-118
|44
|7. Тампа-Бэй
|34
|17
|3
|0
|1
|1
|12
|134-97
|42
|8. Оттава
|36
|14
|5
|0
|1
|1
|15
|110-103
|40
|9. Питтсбург
|39
|11
|5
|1
|2
|3
|17
|120-145
|39
|10. Коламбус
|38
|13
|1
|2
|0
|6
|16
|127-136
|38
|11. Филадельфия
|38
|9
|5
|3
|2
|2
|17
|118-136
|38
|12. Монреаль
|37
|14
|2
|1
|1
|2
|17
|113-127
|37
|13. Айлендерс
|38
|11
|1
|2
|1
|6
|17
|102-122
|35
|14. Детройт
|37
|12
|2
|1
|0
|4
|18
|98-120
|34
|15. Рейнджерс
|36
|16
|0
|0
|0
|1
|19
|101-113
|33
|16. Баффало
|38
|11
|2
|1
|1
|3
|20
|116-128
|32
Турнирная таблица Западной конференции (по состоянию на 01.01)
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|39
|23
|4
|0
|0
|1
|11
|142-96
|55
|2. Вегас
|37
|22
|2
|1
|1
|2
|9
|131-102
|53
|3. Миннесота
|38
|18
|4
|1
|2
|2
|11
|113-103
|50
|4. Лос-Анджелес
|36
|20
|1
|0
|1
|4
|10
|113-95
|47
|5. Эдмонтон
|37
|15
|7
|0
|0
|3
|12
|121-105
|47
|6. Колорадо
|38
|20
|2
|1
|0
|0
|15
|130-123
|46
|7. Даллас
|36
|20
|1
|1
|0
|1
|13
|116-91
|45
|8. Калгари
|37
|13
|2
|3
|1
|6
|12
|101-111
|43
|9. Ванкувер
|36
|14
|3
|0
|1
|7
|11
|112-115
|42
|10. Сент-Луис
|39
|12
|5
|1
|0
|4
|17
|106-117
|40
|11. Юта
|37
|11
|5
|0
|2
|4
|15
|106-112
|38
|12. Сиэтл
|38
|13
|3
|1
|1
|1
|19
|111-119
|36
|13. Анахайм
|36
|11
|2
|2
|1
|3
|17
|91-111
|34
|14. Нэшвилл
|38
|9
|2
|0
|0
|7
|20
|91-122
|29
|15. Сан-Хосе
|40
|7
|4
|0
|4
|2
|23
|105-146
|28
|16. Чикаго
|38
|10
|1
|1
|0
|2
|24
|96-129
|26
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Миннесота»: Капризов, Миддлтон (оба - травма)
«Вашингтон» примет «Миннесоту» в статусе лидера Восточной конференции. После победы в новогоднюю ночь над «Бостоном» столичные поднялись на верхнюю строчку турнирной таблицы, обойдя «Нью-Джерси» и по набранным, и по потерянным очкам. Грех жаловаться на турнирное положение и «дикарям», обосновавшимся на третьем месте на Западе.
«Столичные» лидируют на Востоке в рейтинге результативности, самую малость уступая во всей лиге в этом показателе лишь «Виннипегу». «Миннесота» же не входи в число самых результативных клубов НХЛ.
Серьезной потерей для гостей в этой встрече станет отсутствие лучшего снайпера и ассистента команды - Кирилла Капризова. Россиянин из-за травмы пропустил последнюю игровую неделю, и его отсутствие в Вашингтоне точно не пойдет на пользу команде Джона Хайнса.
Зато в полном порядке капитан хозяев Александр Овечкин. Нападающий, вернувшись после перелома ноги на лед, уже успел принять участие в трех матчах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Сейчас на счету россиянина 870 голов в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки, возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, остается 24 шайбы.
«Миннесота» является довольно неудобным для «столичных» соперником. В последних пяти встречах эти команд победителем становились «дикари». Но на этот раз шансов на победу все же больше у «Вашингтона». Команда Спенсера Карбери находится на психологическом подъеме после взлета на вершину турнирной таблицы Восточной конференции и возвращения в строй Овечкина. На своем льду «Кэпиталз» будет фаворитом во встрече с примерно равным по силам соперником.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.18. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Миннесоты» - за 2.75.
Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось 29 января в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. После этого Ови успел принять участие во встречах с «Детройтом» и «Бостоном». Нет поводов сомневаться в том, что и на этот раз россиянин окажется в составе. А вот «Миннесота» в этой игре не сможет рассчитывать на своего лидера Кирилла Капризова.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а «Уайлд» входит в тройку лучших команд Запада. Букмекеры не сомневаются в том, что соперники примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.07, на «дикарей» - 1.11.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 10.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Миннесоту» - 20.00.
Партнерский проект