Вашингтон - Миннесота, 3 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Вашингтон» примет «Миннесоту» в статусе лидера Восточной конференции. После победы в новогоднюю ночь над «Бостоном» столичные поднялись на верхнюю строчку турнирной таблицы, обойдя «Нью-Джерси» и по набранным, и по потерянным очкам. Грех жаловаться на турнирное положение и «дикарям», обосновавшимся на третьем месте на Западе.

«Столичные» лидируют на Востоке в рейтинге результативности, самую малость уступая во всей лиге в этом показателе лишь «Виннипегу». «Миннесота» же не входи в число самых результативных клубов НХЛ.

Серьезной потерей для гостей в этой встрече станет отсутствие лучшего снайпера и ассистента команды - Кирилла Капризова. Россиянин из-за травмы пропустил последнюю игровую неделю, и его отсутствие в Вашингтоне точно не пойдет на пользу команде Джона Хайнса.

Зато в полном порядке капитан хозяев Александр Овечкин. Нападающий, вернувшись после перелома ноги на лед, уже успел принять участие в трех матчах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Сейчас на счету россиянина 870 голов в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки, возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, остается 24 шайбы.

«Миннесота» является довольно неудобным для «столичных» соперником. В последних пяти встречах эти команд победителем становились «дикари». Но на этот раз шансов на победу все же больше у «Вашингтона». Команда Спенсера Карбери находится на психологическом подъеме после взлета на вершину турнирной таблицы Восточной конференции и возвращения в строй Овечкина. На своем льду «Кэпиталз» будет фаворитом во встрече с примерно равным по силам соперником.