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1 января 10:36ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон - Миннесота, 3 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь с четверга на пятницу, 3 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встретится на своей площадке с «Миннесотой». Начало встречи в 03:00 по Москве. Интересна эта встреча будет не только розыгрышем турнирных очков, но и показателями результативности капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин продолжает приближаться к великому рекорду Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего рейтинг лучших снайперов НХЛ всех времен. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

03.01.2025, Пт

03:00 МСК

«Миннесота Уайлд» 

П1 - 2.18

Х - 4.30

П2 - 2.75

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

 

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»131068-63
«Миннесота»101363-68

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Бостон»

30.12.2024«Детройт»

4:2

«Вашингтон»

29.12.2024«Торонто»

2:5

«Вашингтон»

24.12.2024«Бостон»

4:1

«Вашингтон»

23.12.2024«Вашингтон»

3:1

«Лос-Анджелес»

Последние пять матчей «Миннесоты» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

01.01.2025«Миннесота»

5:3

«Нэшвилл»

30.12.2024«Миннесота»

1:3

«Оттава»

28.12.2024«Даллас»

2:3 ОТ

«Миннесота»

24.12.2024«Миннесота»

4:3

«Чикаго»

22.12.2024«Виннипег»

5:0

«Миннесота»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

24.01.2024«Миннесота»

5:3

«Вашингтон»

28.10.2023«Вашингтон»

3:2 Б

«Миннесота»

19.03.2023«Миннесота»

5:3

«Вашингтон»

18.01.2023«Вашингтон»

2:4

«Миннесота»

04.04.2022«Вашингтон»

1:2

«Миннесота»

Лидеры

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 «Вашингтон»

Показатель

«Миннесота»

Показатель

Бомбардир (очки)

Строум

40

Капризов

50

Снайпер (голы)

Овечкин

17

Капризов

23

Ассистент (передачи)

Строум

29

Капризов

27

Вратарь (коэфф. надежности)

Томпсон

2.30

Густавссон

2.25

Турнирное положение

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Турнирная таблица Восточной конференции (по состоянию на 01.01)

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон3722300210135-9652
2. Нью-Джерси4023100313132-10151
3. Торонто3820300213118-10648
4. Флорида3819220213131-11948
5. Каролина3720202013128-10646
6. Бостон3914600415102-11844
7. Тампа-Бэй3417301112134-9742
8. Оттава3614501115110-10340
9. Питтсбург3911512317120-14539
10. Коламбус3813120616127-13638
11. Филадельфия389532217118-13638
12. Монреаль3714211217113-12737
13. Айлендерс3811121617102-12235
14. Детройт371221041898-12034
15. Рейнджерс3616000119101-11333
16. Баффало3811211320116-12832

Турнирная таблица Западной конференции (по состоянию на 01.01)

КомандаИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег3923400111142-9655
2. Вегас372221129131-10253
3. Миннесота3818412211113-10350
4. Лос-Анджелес3620101410113-9547
5. Эдмонтон3715700312121-10547
6. Колорадо3820210015130-12346
7. Даллас3620110113116-9145
8. Калгари3713231612101-11143
9. Ванкувер3614301711112-11542
10. Сент-Луис3912510417106-11740
11. Юта3711502415106-11238
12. Сиэтл3813311119111-11936
13. Анахайм361122131791-11134
14. Нэшвилл38920072091-12229
15. Сан-Хосе407404223105-14628
16. Чикаго381011022496-12926

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Миннесота»: Капризов, Миддлтон (оба - травма)

Прогноз на матч

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«Вашингтон» примет «Миннесоту» в статусе лидера Восточной конференции. После победы в новогоднюю ночь над «Бостоном» столичные поднялись на верхнюю строчку турнирной таблицы, обойдя «Нью-Джерси» и по набранным, и по потерянным очкам. Грех жаловаться на турнирное положение и «дикарям», обосновавшимся на третьем месте на Западе. 

«Столичные» лидируют на Востоке в рейтинге результативности, самую малость уступая во всей лиге в этом показателе лишь «Виннипегу». «Миннесота» же не входи в число самых результативных клубов НХЛ.

Серьезной потерей для гостей в этой встрече станет отсутствие лучшего снайпера и ассистента команды - Кирилла Капризова. Россиянин из-за травмы пропустил последнюю игровую неделю, и его отсутствие в Вашингтоне точно не пойдет на пользу команде Джона Хайнса.

Зато в полном порядке капитан хозяев Александр Овечкин. Нападающий, вернувшись после перелома ноги на лед, уже успел принять участие в трех матчах, в которых отметился двумя заброшенными шайбами. Сейчас на счету россиянина 870 голов в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки, возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен, остается 24 шайбы.

«Миннесота» является довольно неудобным для «столичных» соперником. В последних пяти встречах эти команд победителем становились «дикари». Но на этот раз шансов на победу все же больше у «Вашингтона». Команда Спенсера Карбери находится на психологическом подъеме после взлета на вершину турнирной таблицы Восточной конференции и возвращения в строй Овечкина. На своем льду «Кэпиталз» будет фаворитом во встрече с примерно равным по силам соперником.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.18. На ничью в основное время можно поставить за 4.30, а на выигрыш «Миннесоты» - за 2.75.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Возвращения после травмы на лед капитана «Кэпиталз» состоялось 29 января в Торонто, где шайба Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить - 2:5. После этого Ови успел принять участие во встречах с «Детройтом» и «Бостоном». Нет поводов сомневаться в том, что и на этот раз россиянин окажется в составе. А вот «Миннесота» в этой игре не сможет рассчитывать на своего лидера Кирилла Капризова. 

Выйдут ли «Вашингтон» и «Миннесота в плей-офф»?

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«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а «Уайлд» входит в тройку лучших команд Запада. Букмекеры не сомневаются в том, что соперники примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.07, на «дикарей» - 1.11.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 10.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Миннесоту» - 20.00.

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