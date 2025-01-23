Манчестер Сити - Вест Хэм, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В предыдущем туре, который закрыл игровую программу 2024-го года в АПЛ, «Манчестер Сити» без шика и блеска обыграл терпящий бедствие «Лестер». Набранные три очка позволили команде Пепа Гвардиолы немного поправить турнирное положение - «горожане» поднялись на пятую строчку. Говорить о чемпионских перспективах сейчас неуместно, ведь отставание манкунианцев от лидирующего в первенстве «Ливерпуля» превышает 10 баллов, но к лигочемпионской зоне «МС» приблизился на расстояние одного шага.

«Вест Хэм» ушедший год завершил на минорной ноте. На своем поле команда Хулена Лопетеги получила пять безответных мячей от поймавшего кураж «Ливерпуля». Реабилитироваться перед своими болельщиками в выездной встречей с высокостатусным «МС» будет крайне сложно, ведь против «молотобойцев» в этом матче и сильный соперник, и статистика.

Три предыдущие встречи команд неизменно завершались со счетом 3:1 в пользу «Манчестер Сити». Отбирать очки у манкунианцев на выезде лондонцам в последний раз удавалось почти 10 лет назад, когда «Вест Хэм» выиграл в 2015-м году на «Этихаде» со счетом 1:2.

Все вводные говорят о том, что «МС» должен побеждать если не легко, то уверенно. Делаем выбор в пользу ставки на победу хозяев с небольшой форой.