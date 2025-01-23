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4 января 8:32ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Вест Хэм, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Чем команда Гвардиолы порадует в новом году
Руслан Ипполитов

4 января в 20-м туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» пока занимают скромное место в нижней части турнирной таблицы, а манкунианцы расположились на пятой строчке.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер)

04.01.2025, Сб

18:00 МСК

«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон)

П1 - 1.30

Х - 6.60

П2 - 9.50

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 20-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия, Великобритания)

Судья: Майкл Солсбери

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»611935208-153
«Вест Хэм»351961153-208

Последние пять матчей «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Вест Хэм»

0:5

«Ливерпуль»

АПЛ

26.12.2024«Саутгемптон»

0:1

«Вест Хэм»

АПЛ

21.12.2024«Вест Хэм»

1:1

«Брайтон»

АПЛ

16.12.2024«Борнмут»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

09.12.2024«Вест Хэм»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.12.2024«Лестер»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

26.12.2024«Манчестер Сити»

1:1

«Эвертон»

АПЛ

21.12.2024«Астон Вилла»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

15.12.2024«Манчестер Сити»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

11.12.2024«Ювентус»

2:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Вест Хэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2024«Вест Хэм»

1:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

19.05.2024«Манчестер Сити»

3:1

«Вест Хэм»

АПЛ

16.09.2023«Вест Хэм»

13

«Манчестер Сити»

АПЛ

03.05.2023«Манчестер Сити»

3:0

«Вест Хэм»

АПЛ

07.08.2022«Вест Хэм»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль18143145-1745
2. Арсенал19116238-1739
3. Ноттингем Форест19114426-1937
4. Челси19105438-2335
5. Ньюкасл1995532-2132
6. Манчестер Сити1994632-2631
7. Борнмут1986529-2330
8. Фулхэм1978428-2529
9. Астон Вилла1985628-3129
10. Брайтон1969429-2827
11. Тоттенхэм1973941-2824
12. Брентфорд1973933-3524
13. Вест Хэм1965823-3523
14. Манчестер Юнайтед1964921-2622
15. Кристал Пэлас1948720-2720
16. Эвертон1838715-2417
17. Вулверхэмптон19441131-4216
18. Ипсвич19361018-3315
19. Лестер19351122-4214
20. Саутгемптон19131512-396

Прогноз на матч

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В предыдущем туре, который закрыл игровую программу 2024-го года в АПЛ, «Манчестер Сити» без шика и блеска обыграл терпящий бедствие «Лестер». Набранные три очка позволили команде Пепа Гвардиолы немного поправить турнирное положение - «горожане» поднялись на пятую строчку. Говорить о чемпионских перспективах сейчас неуместно, ведь отставание манкунианцев от лидирующего в первенстве «Ливерпуля» превышает 10 баллов, но к лигочемпионской зоне «МС» приблизился на расстояние одного шага.

«Вест Хэм» ушедший год завершил на минорной ноте. На своем поле команда Хулена Лопетеги получила пять безответных мячей от поймавшего кураж «Ливерпуля». Реабилитироваться перед своими болельщиками в выездной встречей с высокостатусным «МС» будет крайне сложно, ведь против «молотобойцев» в этом матче и сильный соперник, и статистика.

Три предыдущие встречи команд неизменно завершались со счетом 3:1 в пользу «Манчестер Сити». Отбирать очки у манкунианцев на выезде лондонцам в последний раз удавалось почти 10 лет назад, когда «Вест Хэм» выиграл в 2015-м году на «Этихаде» со счетом 1:2.

Все вводные говорят о том, что «МС» должен побеждать если не легко, то уверенно. Делаем выбор в пользу ставки на победу хозяев с небольшой форой.   

Бонусы на матч

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Трансляции

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Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Диаш (все - травма)

«Вест Хэм»: Антонио (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Ливерпуль»:

Позиция«Манчестер Сити»

«Вест Хэм»

Позиция

Вратарь31. Эдерсон

1. Фабианьски

Вратарь

Защитник25. Аканджи

5. Цоуфал

Защитник

Защитник6. Аке

15. Мавропанос

Защитник

Защитник24. Гвардиол

26. Килман

Защитник

Полузащитник82. Льюис

29. Ван-Биссака

Защитник

Полузащитник 8. Ковачич

19. Альварес

Полузащитник 

Полузащитник 17. де Брюйне

28. Соучек

Полузащитник 

Полузащитник20. Силва

14. Кудус

Полузащитник

Полузащитник47. Фоден

4. Солер

Полузащитник

Полузащитник26. Савио

10. Пакета

Нападающий

Нападающий9. Холанд

20. Боуэн

Нападающий

Главный тренерХосеп Гвардиола

Хулен Лопетеги

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI наиболее вероятным исходом матча называют победу «Манчестер Сити», предлагая на это коэффициент 1.30. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 8.50, на ничью - за 6.00.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Манчестер Сити» - «Вест Хэм»?

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Статистика и букмекеры утверждают, что хозяева выиграют в мате, который обещает быть довольно результативным.

Где смотреть бесплатно матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм»?

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Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.

Кто станет чемпионом Англии?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль», на который можно поставить за 1.30. Вероятность того, что первенство выиграет «Вест Хэм» оценена коэффициентом 2500.00, «Манчестер Сити» - 50.00.

 

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