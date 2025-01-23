Манчестер Сити - Вест Хэм, 4 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
4 января в 20-м туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» пока занимают скромное место в нижней части турнирной таблицы, а манкунианцы расположились на пятой строчке.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Манчестер)
04.01.2025, Сб
18:00 МСК
«Вест Хэм Юнайтед» (Лондон)
|П1 - 1.30
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 20-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия, Великобритания)
Судья: Майкл Солсбери
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|61
|19
|35
|208-153
|«Вест Хэм»
|35
|19
|61
|153-208
Последние пять матчей «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Вест Хэм»
0:5
«Ливерпуль»
АПЛ
|26.12.2024
|«Саутгемптон»
0:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|21.12.2024
|«Вест Хэм»
1:1
«Брайтон»
АПЛ
|16.12.2024
|«Борнмут»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|09.12.2024
|«Вест Хэм»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.12.2024
|«Лестер»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|26.12.2024
|«Манчестер Сити»
1:1
«Эвертон»
АПЛ
|21.12.2024
|«Астон Вилла»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|15.12.2024
|«Манчестер Сити»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|11.12.2024
|«Ювентус»
2:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Вест Хэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2024
|«Вест Хэм»
1:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|19.05.2024
|«Манчестер Сити»
3:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|16.09.2023
|«Вест Хэм»
13
«Манчестер Сити»
АПЛ
|03.05.2023
|«Манчестер Сити»
3:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|07.08.2022
|«Вест Хэм»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|2. Арсенал
|19
|11
|6
|2
|38-17
|39
|3. Ноттингем Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|4. Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|5. Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|6. Манчестер Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|7. Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|8. Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|9. Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|10. Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|11. Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|12. Брентфорд
|19
|7
|3
|9
|33-35
|24
|13. Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|14. Манчестер Юнайтед
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|15. Кристал Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|16. Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|17. Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|18. Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|19. Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|20. Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
В предыдущем туре, который закрыл игровую программу 2024-го года в АПЛ, «Манчестер Сити» без шика и блеска обыграл терпящий бедствие «Лестер». Набранные три очка позволили команде Пепа Гвардиолы немного поправить турнирное положение - «горожане» поднялись на пятую строчку. Говорить о чемпионских перспективах сейчас неуместно, ведь отставание манкунианцев от лидирующего в первенстве «Ливерпуля» превышает 10 баллов, но к лигочемпионской зоне «МС» приблизился на расстояние одного шага.
«Вест Хэм» ушедший год завершил на минорной ноте. На своем поле команда Хулена Лопетеги получила пять безответных мячей от поймавшего кураж «Ливерпуля». Реабилитироваться перед своими болельщиками в выездной встречей с высокостатусным «МС» будет крайне сложно, ведь против «молотобойцев» в этом матче и сильный соперник, и статистика.
Три предыдущие встречи команд неизменно завершались со счетом 3:1 в пользу «Манчестер Сити». Отбирать очки у манкунианцев на выезде лондонцам в последний раз удавалось почти 10 лет назад, когда «Вест Хэм» выиграл в 2015-м году на «Этихаде» со счетом 1:2.
Все вводные говорят о том, что «МС» должен побеждать если не легко, то уверенно. Делаем выбор в пользу ставки на победу хозяев с небольшой форой.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Найти трансляции можно на ресурсах некоторых букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Диаш (все - травма)
«Вест Хэм»: Антонио (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вест Хэм» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
«Вест Хэм»
Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
1. Фабианьски
Вратарь
|Защитник
|25. Аканджи
5. Цоуфал
Защитник
|Защитник
|6. Аке
15. Мавропанос
Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
26. Килман
Защитник
|Полузащитник
|82. Льюис
29. Ван-Биссака
Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
19. Альварес
Полузащитник
|Полузащитник
|17. де Брюйне
28. Соучек
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
14. Кудус
Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
4. Солер
Полузащитник
|Полузащитник
|26. Савио
10. Пакета
Нападающий
|Нападающий
|9. Холанд
20. Боуэн
Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Аналитики БК PARI наиболее вероятным исходом матча называют победу «Манчестер Сити», предлагая на это коэффициент 1.30. На победу «Вест Хэма» можно поставить за 8.50, на ничью - за 6.00.
Статистика и букмекеры утверждают, что хозяева выиграют в мате, который обещает быть довольно результативным.
Легальных трансляций АПЛ в России нет, но эфиры проводят тематические группы в социальных сетях.
Партнерский проект