Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
13 марта 14:01ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан - Комо, 15 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Преодолели ли «россонери» кризис?
Руслан Ипполитов
Милан - Комо.jpg
Милан - Комо.jpg

 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

15.03.2025, Сб
22:45 МСК

«Комо» (Комо)

П1 - 1.77

Х - 3.80

П2 - 4.50

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Турнир: чемпионат Италии, 29-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: Маттео Маркетти

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»1810569-32
«Комо»5101832-69

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Лечче»

2:3

«Милан»

Серия А

02.03.2025«Милан»

1:2

«Лацио»

Серия А

27.02.2025«Болонья»

 2:1

«Милан»

Серия А

22.02.2025«Торино»

2:1

«Милан»

Серия А

18.02.2025«Милан»

1:1

«Фейенорд»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Комо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Комо»

1:1

«Венеция»

Серия А

02.03.2025«Рома»

2:1

«Комо»

Серия А

23.02.2025«Комо»

2:1

«Наполи»

Серия А

16.02.2025«Фиорентина»

0:2

«Комо»

Серия А

07.02.2025«Комо»

1:2

«Ювентус»

Серия А

Единственный матч «Милана» и «Комо» за последние 20 лет:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2025«Комо»

1:2

«Милан»

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

По итогам 27-ми прошедших туров «Милан» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы. «Комо» занимает 13-е место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер28187363-2761
2. Наполи28186445-2360
3. Аталанта28177463-2658
4. Ювентус281313245-2552
5. Лацио28156750-3651
6. Болонья281311444-3450
7. Рома28137843-3046
8. Фиорентина28136943-3045
9. Милан28128842-3244
10. Удинезе281171035-3840
11. Торино28811933-3435
12. Дженоа287111026-3632
13. Комо28781334-4429
14. Кальяри28681428-4326
15. Верона28821828-5826
16. Лечче28671520-4625
17. Парма28591434-4824
18. Эмполи284101423-4522
19. Венеция283101523-4219
20. Монца28281823-4814

Прогноз на матч

Свернуть

Болезненный удар в стыках Лиги чемпионов, где «Милан» не смог пройти «Фейеноорд», на долгое время выбил команду Сержиу Консейсау из седла. Обернулось это серией из трех подряд поражений в Серии А, которая прервалась в предыдущем туре. «Россонери» вновь заставили своих болельщиков хвататься за сердца и пить успокоительное, но три очка в Лечче были добыты. В той встрече миланцы уступали к 60-й минуте 0:2, но все же сумели склонить чашу весов в свою сторону и добиться победы.

Сильное психологическое испытание довелось пройти и хозяевам предстоящей встречи. В шоковое состояние повергли любителей футбола футболисты «Комо», сенсационно обыгравшие 23 февраля на своем поле «Наполи». Для неаполитанцев то поражение обернулось утраченным первым местом в турнирной таблице, а, команда Сеска Фабрегаса после неожиданного триумфа набрала лишь одно очко в двух следующих играх.

«Комо» демонстрирует добротный футбол, но фаворитом на «Сан-Сиро» гости точно не будут. И уровень исполнителей, и фактор своего поля на стороне «россонери». Не факт, что три очка станут для подопечных Сержиу Консейсау легкой добычей, но выигрывать хозяева обязаны.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Сан-Сиро» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПодписка - 299 рублей в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Милан»:  Эмерсон, Лофтус-Чик (все - травма)

«Комо»:  Роберто, Асон (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Комо»:

Позиция«Милан»

«Комо»

Позиция

Вратарь16. Меньян

30. Бутез

Вратарь

Защитник46. Габбиа

26. Энгельхардт

Защитник

Защитник28. Тшау

5. Гольданига

Защитник

Защитник32. Уокер

2. Кемпф

Защитник

Полузащитник19. Эрнандес

41. Валле

Полузащитник

Полузащитник 29. Фофана

23. Перроне

Полузащитник

Полузащитник 80. Муса

80. Какере 

Полузащитник 

Полузащитник14. Рейндерс

79. Пас

Полузащитник

Нападающий11. Пулишич

38. Диао

Полузащитник

Полузащитник20. Хименес

7. Стрефезза

Полузащитник

Нападающий10. Леау

10. Кутроне

Нападающий

Главный тренерСержиу Консейсау

Сеск Фабрегас

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.77. Заключить пари на ничью можно за 3.80, а на выигрыш гостей - за 4.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Милан» - «Комо»?

В букмекерской линии самый скромный коэффициент при ставке на точный счет установлен на итоговые 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет обернется восьмикратным увеличением номинала. 1:0 и 2:1 в пользу миланцев котируются за 8.50. 2:0 - за 9.00. 

Где бесплатно смотреть матч  «Милан» - «Комо»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Сан-Сиро» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

Кто выиграет чемпионат Италии?

Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:

«Интер» - 1.60

«Наполи» - 3.05

«Аталанта» - 8.50

На чемпионство «Милана» можно поставить с коэффициентом 5000.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров