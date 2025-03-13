Милан - Комо, 15 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
15.03.2025, Сб
«Комо» (Комо)
|П1 - 1.77
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир: чемпионат Италии, 29-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья: Маттео Маркетти
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|18
|10
|5
|69-32
|«Комо»
|5
|10
|18
|32-69
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Лечче»
2:3
«Милан»
Серия А
|02.03.2025
|«Милан»
1:2
«Лацио»
Серия А
|27.02.2025
|«Болонья»
2:1
«Милан»
Серия А
|22.02.2025
|«Торино»
2:1
«Милан»
Серия А
|18.02.2025
|«Милан»
1:1
«Фейенорд»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Комо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Комо»
1:1
«Венеция»
Серия А
|02.03.2025
|«Рома»
2:1
«Комо»
Серия А
|23.02.2025
|«Комо»
2:1
«Наполи»
Серия А
|16.02.2025
|«Фиорентина»
0:2
«Комо»
Серия А
|07.02.2025
|«Комо»
1:2
«Ювентус»
Серия А
Единственный матч «Милана» и «Комо» за последние 20 лет:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2025
|«Комо»
1:2
«Милан»
Серия А
По итогам 27-ми прошедших туров «Милан» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы. «Комо» занимает 13-е место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|28
|18
|7
|3
|63-27
|61
|2. Наполи
|28
|18
|6
|4
|45-23
|60
|3. Аталанта
|28
|17
|7
|4
|63-26
|58
|4. Ювентус
|28
|13
|13
|2
|45-25
|52
|5. Лацио
|28
|15
|6
|7
|50-36
|51
|6. Болонья
|28
|13
|11
|4
|44-34
|50
|7. Рома
|28
|13
|7
|8
|43-30
|46
|8. Фиорентина
|28
|13
|6
|9
|43-30
|45
|9. Милан
|28
|12
|8
|8
|42-32
|44
|10. Удинезе
|28
|11
|7
|10
|35-38
|40
|11. Торино
|28
|8
|11
|9
|33-34
|35
|12. Дженоа
|28
|7
|11
|10
|26-36
|32
|13. Комо
|28
|7
|8
|13
|34-44
|29
|14. Кальяри
|28
|6
|8
|14
|28-43
|26
|15. Верона
|28
|8
|2
|18
|28-58
|26
|16. Лечче
|28
|6
|7
|15
|20-46
|25
|17. Парма
|28
|5
|9
|14
|34-48
|24
|18. Эмполи
|28
|4
|10
|14
|23-45
|22
|19. Венеция
|28
|3
|10
|15
|23-42
|19
|20. Монца
|28
|2
|8
|18
|23-48
|14
Болезненный удар в стыках Лиги чемпионов, где «Милан» не смог пройти «Фейеноорд», на долгое время выбил команду Сержиу Консейсау из седла. Обернулось это серией из трех подряд поражений в Серии А, которая прервалась в предыдущем туре. «Россонери» вновь заставили своих болельщиков хвататься за сердца и пить успокоительное, но три очка в Лечче были добыты. В той встрече миланцы уступали к 60-й минуте 0:2, но все же сумели склонить чашу весов в свою сторону и добиться победы.
Сильное психологическое испытание довелось пройти и хозяевам предстоящей встречи. В шоковое состояние повергли любителей футбола футболисты «Комо», сенсационно обыгравшие 23 февраля на своем поле «Наполи». Для неаполитанцев то поражение обернулось утраченным первым местом в турнирной таблице, а, команда Сеска Фабрегаса после неожиданного триумфа набрала лишь одно очко в двух следующих играх.
«Комо» демонстрирует добротный футбол, но фаворитом на «Сан-Сиро» гости точно не будут. И уровень исполнителей, и фактор своего поля на стороне «россонери». Не факт, что три очка станут для подопечных Сержиу Консейсау легкой добычей, но выигрывать хозяева обязаны.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Сан-Сиро» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Подписка - 299 рублей в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Милан»: Эмерсон, Лофтус-Чик (все - травма)
«Комо»: Роберто, Асон (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Комо»:
|Позиция
|«Милан»
«Комо»
Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
30. Бутез
Вратарь
|Защитник
|46. Габбиа
26. Энгельхардт
Защитник
|Защитник
|28. Тшау
5. Гольданига
Защитник
|Защитник
|32. Уокер
2. Кемпф
Защитник
|Полузащитник
|19. Эрнандес
41. Валле
Полузащитник
|Полузащитник
|29. Фофана
23. Перроне
Полузащитник
|Полузащитник
|80. Муса
80. Какере
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
79. Пас
Полузащитник
|Нападающий
|11. Пулишич
38. Диао
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Хименес
7. Стрефезза
Полузащитник
|Нападающий
|10. Леау
10. Кутроне
Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.77. Заключить пари на ничью можно за 3.80, а на выигрыш гостей - за 4.50.
В букмекерской линии самый скромный коэффициент при ставке на точный счет установлен на итоговые 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет обернется восьмикратным увеличением номинала. 1:0 и 2:1 в пользу миланцев котируются за 8.50. 2:0 - за 9.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу на «Сан-Сиро» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Тройка главных претендентов на трофей от PARI выглядит так:
«Интер» - 1.60
«Наполи» - 3.05
«Аталанта» - 8.50
На чемпионство «Милана» можно поставить с коэффициентом 5000.00.
Партнерский проект