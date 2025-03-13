Милан - Комо, 15 марта: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Болезненный удар в стыках Лиги чемпионов, где «Милан» не смог пройти «Фейеноорд», на долгое время выбил команду Сержиу Консейсау из седла. Обернулось это серией из трех подряд поражений в Серии А, которая прервалась в предыдущем туре. «Россонери» вновь заставили своих болельщиков хвататься за сердца и пить успокоительное, но три очка в Лечче были добыты. В той встрече миланцы уступали к 60-й минуте 0:2, но все же сумели склонить чашу весов в свою сторону и добиться победы.

Сильное психологическое испытание довелось пройти и хозяевам предстоящей встречи. В шоковое состояние повергли любителей футбола футболисты «Комо», сенсационно обыгравшие 23 февраля на своем поле «Наполи». Для неаполитанцев то поражение обернулось утраченным первым местом в турнирной таблице, а, команда Сеска Фабрегаса после неожиданного триумфа набрала лишь одно очко в двух следующих играх.

«Комо» демонстрирует добротный футбол, но фаворитом на «Сан-Сиро» гости точно не будут. И уровень исполнителей, и фактор своего поля на стороне «россонери». Не факт, что три очка станут для подопечных Сержиу Консейсау легкой добычей, но выигрывать хозяева обязаны.