Севилья - Атлетик Бильбао, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Учитывая вполне вероятную потерю очков в эти выходные «Вильярреалом», «Атлетик» имеет хорошую возможность увеличить отрыв от ближайшего преследователя. На данный момент «баски» занимают четвертую строчку, являющуюся проходной в Лигу чемпионов.

На неделе клуб из Бильбао совершил маленький футбольный подвиг, по заказу выиграв на своем поле у «Ромы» в ответной встрече первого раунда плей-офф Лиги Европы. Красивый проход в четвертьфинал второго по ранжиру клубного европейского турнира должен вселить уверенность и придать сил подопечным Эрнесто Вальверде.

Но и севильцы находятся на подъеме. Еще совсем недавно красно-белые прозябали в нижней части турнирной таблицы, а сейчас находятся в приятной близости от еврокубковой зоны. За последний месяц команда Гарсии Пимьенты успела разгромить «Вальядолид» и поделить очки с крепкими «Мальоркой» и «Райо Вальекано». В предыдущем же туре «Севилья» на выезде обыграла статусный «Реал Сосьедад», который по итогам встречи обошла в таблице.

У «Атлетика» чуть больше шансов на победу. С большой долей вероятности судьбу матча решит первый же забитый на «Рамон Санчес Писхуан» гол. Статистика утверждает, что встреча будет «низовой», а достижение показателя в два гола на двоих станет подарком для зрителей. Последний раз во встречах этих случалось больше двух голов больше четырех лет назад. В восьми последних встречах четырежды была зафиксирована победа одной из команд с минимальным счетом, дважды дело завершалось ничьей 1:1 и дважды «Атлетик» выигрывал со счетом 2:0. Без лишнего риска предположим, что и в это воскресенье соперники не смогут преодолеть планку в два мяча на двоих.