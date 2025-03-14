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14 марта 10:37ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Севилья - Атлетик Бильбао, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

У «басков» есть шанс укрепить позиции в квартете лидеров Примеры
Руслан Ипполитов

16 марта на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» встретится с «Атлетиком». Хозяева, в случае успеха, могут вплотную приблизиться к еврокубковой зоне в турнирной таблице. Гости, ведущие борьбу за путевку в Лигу чемпионов, постараются увеличить отрыв от ближайшего преследователя. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Севилья» (Севилья) 

16.03.2024, Вс

18:15 МСК

«Атлетик» (Бильбао) 

П1 - 3.00

Х - 3.15

П2 - 2.50

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Турнир:  Чемпионат Испании, 28-й тур

Стадион:  «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

Главный арбитр: Хуан Луис Пулидо Сантана

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Севилья» 713671255-283
«Атлетик»713671283-255

Последние пять матчей «Севильи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Севилья»

Примера

01.03.2025«Райо Вальекано»

1:1

«Севилья»

Примера

24.02.2025«Севилья»

1:1

«Макльорка»

Примера

16.02.2025«Вальядолид»

0:4

«Севилья»

Примера

09.02.2025«Севилья»

1:4

«Барселона»

Примера

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2025«Атлетик»

3:1

«Рома»

Лига Европы

09.03.2025«Атлетик»

1:1

«Мальорка»

Примера

06.03.2025«Рома»

2:1

«Атлетик»

Лига Европы

01.03.2025«Атлетико»

1:0

«Атлетик»

Примера

23.02.2025«Атлетик»

7:1

«Вальядолид»

Примера

Последние пять матчей «Севильи» и «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2024«Атлетик»

1:1

«Севилья»

Примера

19.05.2024«Атлетик»

2:0

«Севилья»

Примера

04.01.2024«Севилья»

0:2

«Атлетик»

Примера

27.04.2023«Атлетик»

0:1

«Севилья»

Примера

08.10.2022«Севилья»

1:1

«Атлетик»

Примера

Прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона»

Турнирное положение

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После 27-ми туров клуб из Бильбао замыкает квартет лидеров Примеры и занимает место в лигочемпионской зоне. «Севилья» расположилась на десятой строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона26183571-2557
2. Реал Мадрид27176457-2657
3. Атлетико27168344-1856
4. Атлетик271310445-2449
5. Вильярреал26128648-3644
6. Бетис27118835-3341
7. Мальорка271071026-3337
8. Сельта271061140-4136
9. Райо Вальекано2799929-2936
10. Севилья2799932-3636
11. Реал Сосьедад271041323-2834
12. Хетафе27891023-2233
13. Жирона27961235-4033
14. Осасуна26712732-3733
15. Эспаньол26771225-3728
16. Валенсия27691230-4527
17. Леганес27691224-4027
18. Алавес27681330-4026
19. Лас-Пальмас27661530-4524
20. Вальядолид27441918-6216

Прогноз на матч

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Учитывая вполне вероятную потерю очков в эти выходные «Вильярреалом», «Атлетик» имеет хорошую возможность увеличить отрыв от ближайшего преследователя. На данный момент «баски» занимают четвертую строчку, являющуюся проходной в Лигу чемпионов.

На неделе клуб из Бильбао совершил маленький футбольный подвиг, по заказу выиграв на своем поле у «Ромы» в ответной встрече первого раунда плей-офф Лиги Европы. Красивый проход в четвертьфинал второго по ранжиру клубного европейского турнира должен вселить уверенность и придать сил подопечным Эрнесто Вальверде.

Но и севильцы находятся на подъеме. Еще совсем недавно красно-белые прозябали в нижней части турнирной таблицы, а сейчас находятся в приятной близости от еврокубковой зоны. За последний месяц команда Гарсии Пимьенты успела разгромить «Вальядолид» и поделить очки с крепкими «Мальоркой» и «Райо Вальекано». В предыдущем же туре «Севилья» на выезде обыграла статусный «Реал Сосьедад», который по итогам встречи обошла в таблице.

У «Атлетика» чуть больше шансов на победу. С большой долей вероятности судьбу матча решит первый же забитый на «Рамон Санчес Писхуан» гол. Статистика утверждает, что встреча будет «низовой», а достижение показателя в два гола на двоих станет подарком для зрителей. Последний раз во встречах этих случалось больше двух голов больше четырех лет назад. В восьми последних встречах четырежды была зафиксирована победа одной из команд с минимальным счетом, дважды дело завершалось ничьей 1:1 и дважды «Атлетик» выигрывал со счетом 2:0. Без лишнего риска предположим, что и в это воскресенье соперники не смогут преодолеть планку в два мяча на двоих.  

Прогноз на матч «Вильярреал» - «Реал»

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Севилье в прямом эфире. Отслеживать события в матче есть возможность и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. На различных спортивных порталах доступны текстовые трансляции.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Севилья»: нет потерь

«Атлетик»: нет потерь

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Реал»:

Позиция«Севилья»

«Атлетик»

Позиция

Вратарь13. Нюланд

1. Симон

Вратарь

Защитник4. Салас

3. Вивиан

Защитник

Защитник22. Баде

4. Паредес

Защитник

Защитник6. Гудель

2. Горосабель

Защитник

Защитник3. Педроса

17. Берчиче

Полузащитник

Полузащитник20. Соу

23. Хаурехисар

Полузащитник

Полузащитник 12. Локонга

24. Прадос

Полузащитник 

Полузащитник17. Ньигес

8. Сансет

Полузащитник

Полузащитник11. Лукебакио

9. Уильямс

Нападающий

Полузащитник5. Варгас

7. Беренгер

Нападающий

Нападающий7. Ромеро

21. Саннади

Нападающий

Главный тренерГарсия Пимьента

Эрнесто Вальверде

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В этой паре нет очевидного фаворита. Winline гарантировано утроит номинал успешной ставки на победу «Севильи». На выигрыш «Атлетика» установлен коэффициент 2.50. Ничья идет за 3.15.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Севилья» - «Атлетик»?

Эксперты Winline наиболее вероятным исходом встречи на «Рамон Санчес Писхуан» называют ничью 1:1. Если после финального свистка на табло будут гореть единицы, то ставка на этот счет будет рассчитана по коэффициенту 5.20. 0:1 в пользу «Атлетика» сулит кэф 6.20. Пари на победу «Севильи» с минимальным счетом обещает обернуться умножением номинала на 6.80

Где смотреть бесплатно матч «Севилья» - «Атлетик»?

Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Севилье в прямом эфире. Отслеживать события в матче есть возможность и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. На различных спортивных порталах доступны текстовые трансляции.  

Будет ли много голов в матче «Севилья» - «Атлетик»?

Букмекеры полагают, что в матче будет забито в лучшем случае два мяча. Поставить на ТБ 1.5 предлагается за 1.42, а на ТМ 2.5 - за 1.57. Заключить пари на то, что отличиться в атаке смогут оба соперника, можно с коэффициентом 2.00. Вероятность того, что как минимум одна команда покинет поля без забитых мячей, котируется за 1.80.

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