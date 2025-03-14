Севилья - Атлетик Бильбао, 16 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
16 марта на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 28-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» встретится с «Атлетиком». Хозяева, в случае успеха, могут вплотную приблизиться к еврокубковой зоне в турнирной таблице. Гости, ведущие борьбу за путевку в Лигу чемпионов, постараются увеличить отрыв от ближайшего преследователя. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Севилья» (Севилья)
16.03.2024, Вс
18:15 МСК
«Атлетик» (Бильбао)
|П1 - 3.00
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Турнир: Чемпионат Испании, 28-й тур
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)
Главный арбитр: Хуан Луис Пулидо Сантана
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Севилья»
|71
|36
|71
|255-283
|«Атлетик»
|71
|36
|71
|283-255
Последние пять матчей «Севильи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Севилья»
Примера
|01.03.2025
|«Райо Вальекано»
1:1
«Севилья»
Примера
|24.02.2025
|«Севилья»
1:1
«Макльорка»
Примера
|16.02.2025
|«Вальядолид»
0:4
«Севилья»
Примера
|09.02.2025
|«Севилья»
1:4
«Барселона»
Примера
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.03.2025
|«Атлетик»
3:1
«Рома»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Атлетик»
1:1
«Мальорка»
Примера
|06.03.2025
|«Рома»
2:1
«Атлетик»
Лига Европы
|01.03.2025
|«Атлетико»
1:0
«Атлетик»
Примера
|23.02.2025
|«Атлетик»
7:1
«Вальядолид»
Примера
Последние пять матчей «Севильи» и «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2024
|«Атлетик»
1:1
«Севилья»
Примера
|19.05.2024
|«Атлетик»
2:0
«Севилья»
Примера
|04.01.2024
|«Севилья»
0:2
«Атлетик»
Примера
|27.04.2023
|«Атлетик»
0:1
«Севилья»
Примера
|08.10.2022
|«Севилья»
1:1
«Атлетик»
Примера
Прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона»
После 27-ми туров клуб из Бильбао замыкает квартет лидеров Примеры и занимает место в лигочемпионской зоне. «Севилья» расположилась на десятой строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2. Реал Мадрид
|27
|17
|6
|4
|57-26
|57
|3. Атлетико
|27
|16
|8
|3
|44-18
|56
|4. Атлетик
|27
|13
|10
|4
|45-24
|49
|5. Вильярреал
|26
|12
|8
|6
|48-36
|44
|6. Бетис
|27
|11
|8
|8
|35-33
|41
|7. Мальорка
|27
|10
|7
|10
|26-33
|37
|8. Сельта
|27
|10
|6
|11
|40-41
|36
|9. Райо Вальекано
|27
|9
|9
|9
|29-29
|36
|10. Севилья
|27
|9
|9
|9
|32-36
|36
|11. Реал Сосьедад
|27
|10
|4
|13
|23-28
|34
|12. Хетафе
|27
|8
|9
|10
|23-22
|33
|13. Жирона
|27
|9
|6
|12
|35-40
|33
|14. Осасуна
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|15. Эспаньол
|26
|7
|7
|12
|25-37
|28
|16. Валенсия
|27
|6
|9
|12
|30-45
|27
|17. Леганес
|27
|6
|9
|12
|24-40
|27
|18. Алавес
|27
|6
|8
|13
|30-40
|26
|19. Лас-Пальмас
|27
|6
|6
|15
|30-45
|24
|20. Вальядолид
|27
|4
|4
|19
|18-62
|16
Учитывая вполне вероятную потерю очков в эти выходные «Вильярреалом», «Атлетик» имеет хорошую возможность увеличить отрыв от ближайшего преследователя. На данный момент «баски» занимают четвертую строчку, являющуюся проходной в Лигу чемпионов.
На неделе клуб из Бильбао совершил маленький футбольный подвиг, по заказу выиграв на своем поле у «Ромы» в ответной встрече первого раунда плей-офф Лиги Европы. Красивый проход в четвертьфинал второго по ранжиру клубного европейского турнира должен вселить уверенность и придать сил подопечным Эрнесто Вальверде.
Но и севильцы находятся на подъеме. Еще совсем недавно красно-белые прозябали в нижней части турнирной таблицы, а сейчас находятся в приятной близости от еврокубковой зоны. За последний месяц команда Гарсии Пимьенты успела разгромить «Вальядолид» и поделить очки с крепкими «Мальоркой» и «Райо Вальекано». В предыдущем же туре «Севилья» на выезде обыграла статусный «Реал Сосьедад», который по итогам встречи обошла в таблице.
У «Атлетика» чуть больше шансов на победу. С большой долей вероятности судьбу матча решит первый же забитый на «Рамон Санчес Писхуан» гол. Статистика утверждает, что встреча будет «низовой», а достижение показателя в два гола на двоих станет подарком для зрителей. Последний раз во встречах этих случалось больше двух голов больше четырех лет назад. В восьми последних встречах четырежды была зафиксирована победа одной из команд с минимальным счетом, дважды дело завершалось ничьей 1:1 и дважды «Атлетик» выигрывал со счетом 2:0. Без лишнего риска предположим, что и в это воскресенье соперники не смогут преодолеть планку в два мяча на двоих.
Прогноз на матч «Вильярреал» - «Реал»
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Севилье в прямом эфире. Отслеживать события в матче есть возможность и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. На различных спортивных порталах доступны текстовые трансляции.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 2»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка 299 рублей в месяц
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Севилья»: нет потерь
«Атлетик»: нет потерь
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Реал»:
|Позиция
|«Севилья»
«Атлетик»
Позиция
|Вратарь
|13. Нюланд
1. Симон
Вратарь
|Защитник
|4. Салас
3. Вивиан
Защитник
|Защитник
|22. Баде
4. Паредес
Защитник
|Защитник
|6. Гудель
2. Горосабель
Защитник
|Защитник
|3. Педроса
17. Берчиче
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Соу
23. Хаурехисар
Полузащитник
|Полузащитник
|12. Локонга
24. Прадос
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Ньигес
8. Сансет
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Лукебакио
9. Уильямс
Нападающий
|Полузащитник
|5. Варгас
7. Беренгер
Нападающий
|Нападающий
|7. Ромеро
21. Саннади
Нападающий
|Главный тренер
|Гарсия Пимьента
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эксперты Winline наиболее вероятным исходом встречи на «Рамон Санчес Писхуан» называют ничью 1:1. Если после финального свистка на табло будут гореть единицы, то ставка на этот счет будет рассчитана по коэффициенту 5.20. 0:1 в пользу «Атлетика» сулит кэф 6.20. Пари на победу «Севильи» с минимальным счетом обещает обернуться умножением номинала на 6.80.
Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Севилье в прямом эфире. Отслеживать события в матче есть возможность и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. На различных спортивных порталах доступны текстовые трансляции.
Букмекеры полагают, что в матче будет забито в лучшем случае два мяча. Поставить на ТБ 1.5 предлагается за 1.42, а на ТМ 2.5 - за 1.57. Заключить пари на то, что отличиться в атаке смогут оба соперника, можно с коэффициентом 2.00. Вероятность того, что как минимум одна команда покинет поля без забитых мячей, котируется за 1.80.
Партнерский проект