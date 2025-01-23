Оттава - Вашингтон, 17 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющим список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 873 гола, от великого канадца (894) составляет 21 шайбу. В матче с «Нэшвиллом» Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей, поразив на последней минуте пустые ворота. В игре с «Дакс» форвард результативных баллов не набрал.

«Оттава» занимает в турнирной таблице девятое место и на данный момент находится за пределами зоны плей-офф. На рубеже годов у «сенаторов» была неудачная серия, в ходе которой в семи матчах была одержана лишь одна победа. Но в последних трех встречах канадцы неизменно побеждали. Командой Трэвиса Грина обыграны были не только «Айлендерс» и «Питтсбург», но и мощный «Даллас».

«Вашингтон» тоже подошел к предстоящей встрече с двумя победами в предыдущих играх. Довольно легко «Кэпиталз» расправились с «Анахаймом» и «Нэшвиллом». Фактор своего льда не стоит списывать со счетов, но настораживает то, что в трех из пяти последних матчах «столичных» с «сенаторами» для выявления победителя понадобилось дополнительное время.

Не будем гадать над исходом встречи, а сделаем ставку на Александра Овечкина. Вероятность того, что россиянин поразит ворота «Оттавы» оценена коэффициентом 1.93.