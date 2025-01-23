Оттава - Вашингтон, 17 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь с четверга на пятницу, 17 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Оттавой». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, а Александр Овечкин все ближе к рекорду Уэйна Гретцки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Оттава Сенаторз»
17.01.2025, Пт
03:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.50
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Канадиен Тайр-центр» (Оттава, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Оттава»
|20
|28
|128-151
|«Вашингтон»
|28
|20
|151-128
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.01.2025
|«Вашингтон»
|3:0
|«Анахайм»
|12.01.2025
|«Нэшвилл»
|1:4
|«Вашингтон»
|11.01.2025
|«Вашингтон»
|2:3 ОТ
|«Монреаль»
|09.01.2025
|«Вашингтон»
|2:1 ОТ
|«Ванкувер»
|07.01.2025
|«Баффало»
|4:3 Б
|«Вашингтон»
Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.01.2025
|«Айлендерс»
0:2
«Оттава»
|13.01.2025
|«Оттава»
3:2
«Даллас»
|12.01.2025
|«Питтсбург»
0:5
«Оттава»
|10.01.2025
|«Оттава»
0:4
«Баффало»
|08.01.2021
|«Детройт»
3:2 ОТ
«Оттава»
Последние пять матчей «Оттавы» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.04.2024
|«Вашингтон»
|2:3 ОТ
|«Оттава»
|27.02.2024
|«Вашингтон»
|6:3
|«Оттава»
|19.10.2023
|«Оттава»
|6:1
|«Вашингтон»
|30.12.2022
|«Вашингтон»
|3:4 ОТ
|«Оттава»
|23.12.2022
|«Оттава»
|2:3 ОТ
|«Вашингтон»
|«Оттава»
Показатель
«Вашингтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
Штюцле
|43
|Строум
|46
|Снайпер (голы)
Ткачак
|18
|Овечкин
|20
|Ассистент (передачи)
Штюцле
|29
|Строум
|34
|Вратарь (коэфф. надежности)
Ульмарк
|2.38
|Томпсон
|2.22
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|44
|25
|4
|0
|2
|3
|10
|159-113
|63
|2. Дэвилз
|46
|24
|2
|0
|1
|4
|15
|143-116
|57
|3. Торонто
|45
|23
|4
|0
|0
|2
|16
|136-128
|56
|4. Каролина
|45
|23
|3
|0
|2
|1
|16
|149-127
|55
|5. Флорида
|45
|20
|2
|4
|0
|3
|16
|148-137
|55
|6. Тампа-Бэй
|42
|20
|3
|0
|1
|2
|16
|153-119
|49
|7. Бостон
|46
|15
|7
|0
|0
|5
|19
|122-144
|49
|8. Коламбус
|44
|16
|1
|4
|0
|6
|17
|152-153
|48
|9. Оттава
|43
|17
|5
|0
|1
|2
|18
|124-120
|47
|10. Монреаль
|43
|15
|4
|2
|2
|2
|18
|131-143
|46
|11. Детройт
|43
|16
|3
|1
|0
|4
|19
|124-139
|44
|12. Флайерз
|45
|11
|5
|3
|3
|3
|20
|137-157
|44
|13. Питтсбург
|46
|12
|5
|1
|4
|4
|20
|137-173
|44
|14. Рейнджерс
|43
|19
|1
|0
|0
|3
|20
|124-134
|43
|15. Айлендерс
|43
|13
|2
|2
|1
|6
|19
|114-131
|41
|16. Баффало
|44
|13
|2
|2
|1
|4
|22
|136-148
|39
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Линдгрен (все - травма)
«Оттава»: Хэмоник, Рейнхардт, Бернард-Докер, Грегор, Амадио, Перрон, Шабо (все- травма)
Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющим список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 873 гола, от великого канадца (894) составляет 21 шайбу. В матче с «Нэшвиллом» Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей, поразив на последней минуте пустые ворота. В игре с «Дакс» форвард результативных баллов не набрал.
«Оттава» занимает в турнирной таблице девятое место и на данный момент находится за пределами зоны плей-офф. На рубеже годов у «сенаторов» была неудачная серия, в ходе которой в семи матчах была одержана лишь одна победа. Но в последних трех встречах канадцы неизменно побеждали. Командой Трэвиса Грина обыграны были не только «Айлендерс» и «Питтсбург», но и мощный «Даллас».
«Вашингтон» тоже подошел к предстоящей встрече с двумя победами в предыдущих играх. Довольно легко «Кэпиталз» расправились с «Анахаймом» и «Нэшвиллом». Фактор своего льда не стоит списывать со счетов, но настораживает то, что в трех из пяти последних матчах «столичных» с «сенаторами» для выявления победителя понадобилось дополнительное время.
Не будем гадать над исходом встречи, а сделаем ставку на Александра Овечкина. Вероятность того, что россиянин поразит ворота «Оттавы» оценена коэффициентом 1.93.
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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.50. На ничью в основное время можно поставить за 4.10, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.45.
Лидер «столичных» непременно сыграет в этом матче. В предыдущей игре с «Анахаймом» капитан «Вашингтона» не совершил результативных действий. Россиянин постарается в Оттаве приблизиться к рекорду великого канадца.
«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Оттавы» котируются за 1.65.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00
«Флорида Пантерз» - 10.00
«Даллас Старз» - 12.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Оттаву» - 40.00.
Партнерский проект