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16 января 9:14ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Оттава - Вашингтон, 17 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александр Овечкин догоняет Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь с четверга на пятницу, 17 января, «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Оттавой». Начало встречи в 03:00 по Москве. «Кэпиталз» продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, а Александр Овечкин все ближе к рекорду Уэйна Гретцки. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оттава Сенаторз»

17.01.2025, Пт

03:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.50

Х - 4.10

П2 - 2.45

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Канадиен Тайр-центр» (Оттава, Канада)

 

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Оттава»2028128-151
«Вашингтон»2820151-128

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.01.2025«Вашингтон»3:0«Анахайм»
12.01.2025«Нэшвилл»1:4«Вашингтон»
11.01.2025«Вашингтон»2:3 ОТ«Монреаль»
09.01.2025«Вашингтон»2:1 ОТ«Ванкувер»
07.01.2025«Баффало»4:3 Б«Вашингтон»

Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.01.2025«Айлендерс»

0:2

«Оттава»

13.01.2025«Оттава»

3:2

«Даллас»

12.01.2025«Питтсбург»

0:5

«Оттава»

10.01.2025«Оттава»

0:4

«Баффало»

08.01.2021«Детройт»

3:2 ОТ

«Оттава»

Последние пять матчей «Оттавы» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.04.2024«Вашингтон»2:3 ОТ«Оттава»
27.02.2024«Вашингтон»6:3«Оттава»
19.10.2023«Оттава»6:1«Вашингтон»
30.12.2022«Вашингтон»3:4 ОТ«Оттава»
23.12.2022«Оттава»2:3 ОТ«Вашингтон»

Лидеры

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 «Оттава»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель
Бомбардир (очки)

Штюцле

43Строум46
Снайпер (голы)

Ткачак

18Овечкин20
Ассистент (передачи)

Штюцле

29Строум34
Вратарь (коэфф. надежности)

Ульмарк

2.38Томпсон2.22

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4425402310159-11363
2. Дэвилз4624201415143-11657
3. Торонто4523400216136-12856
4. Каролина4523302116149-12755
5. Флорида4520240316148-13755
6. Тампа-Бэй4220301216153-11949
7. Бостон4615700519122-14449
8. Коламбус4416140617152-15348
9. Оттава4317501218124-12047
10. Монреаль4315422218131-14346
11. Детройт4316310419124-13944
12. Флайерз4511533320137-15744
13. Питтсбург4612514420137-17344
14. Рейнджерс4319100320124-13443
15. Айлендерс4313221619114-13141
16. Баффало4413221422136-14839

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано, Линдгрен (все - травма)

«Оттава»: Хэмоник, Рейнхардт, Бернард-Докер, Грегор, Амадио, Перрон, Шабо (все- травма)

Прогноз на матч

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Александр Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, пока еще возглавляющим список лучших снайперов НХЛ всех времен. Сейчас отставание россиянина, на счету которого 873 гола, от великого канадца (894) составляет 21 шайбу. В матче с «Нэшвиллом» Александр прервал безрезультативную серию из трех матчей, поразив на последней минуте пустые ворота. В игре с «Дакс» форвард результативных баллов не набрал. 

«Оттава» занимает в турнирной таблице девятое место и на данный момент находится за пределами зоны плей-офф. На рубеже годов у «сенаторов» была неудачная серия, в ходе которой в семи матчах была одержана лишь одна победа. Но в последних трех встречах канадцы неизменно побеждали. Командой Трэвиса Грина обыграны были не только «Айлендерс» и «Питтсбург», но и мощный «Даллас».

«Вашингтон» тоже подошел к предстоящей встрече с двумя победами в предыдущих играх. Довольно легко «Кэпиталз» расправились с «Анахаймом» и «Нэшвиллом». Фактор своего льда не стоит списывать со счетов, но настораживает то, что в трех из пяти последних матчах «столичных» с «сенаторами» для выявления победителя понадобилось дополнительное время.

Не будем гадать над исходом встречи, а сделаем ставку на Александра Овечкина. Вероятность того, что россиянин поразит ворота «Оттавы» оценена коэффициентом 1.93.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.50. На ничью в основное время можно поставить за 4.10, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.45.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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 Лидер «столичных» непременно сыграет в этом матче. В предыдущей игре с «Анахаймом» капитан «Вашингтона» не совершил результативных действий. Россиянин постарается в Оттаве приблизиться к рекорду великого канадца. 

Выйдут ли «Оттава» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Кэпиталз» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. Перспективы «Оттавы» котируются за 1.65.

Кто выиграет кубок Стэнли?

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Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.00

«Даллас Старз» - 12.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 20.00, на «Оттаву» - 40.00.

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