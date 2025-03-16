Вашингтон — Детройт, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь со вторника на среду, 19 марта, «Вашингтон» проведет выездную встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройтом». Лидер Восточной конференции сыграет с командой, отчаянно сражающейся за путевку в плей-офф Кубка Стэнли. Для капитана «Столичных» - Александра Овечкина - этот матч станет очередной возможностью сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. Оцениваем шансы соперников, Ови и линии букмекеров.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
19.03.2025, Ср
02:00 МСК
«Детройт Ред Уингз»
|П1 - 1.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Лос-Анджелес, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|27
|13
|124-98
|«Детройт»
|13
|27
|98-124
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|1203.2025
|«Анахайм»
4:7
«Вашингтон»
|09.03.2025
|«Вашингтон»
4:2
«Сиэтл»
|08.03.2025
|«Вашингтон»
5:2
«Детройт»
|06.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3 ОТ
«Вашингтон»
|04.03.2025
|«Вашингтон»
5:4 Б
«Оттава»
Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|15.03.2025
|«Каролина»
4:2
«Детройт»
|13.03.2025
|«Детройт»
7:3
«Баффало»
|11.03.2025
|«Оттава»
2:1
«Детройт»
|08.03.2025
|«Вашингтон»
5:2
«Детройт»
|07.03.2025
|«Детройт»
2:4
«Юта»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Детройта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|08.03.2025
|«Вашингтон»
5:2
«Детройт»
|30.12.2024
|«Детройт»
4:2
«Вашингтон»
|10.04.2024
|«Детройт»
1:2
«Вашингтон»
|27.03.2024
|«Вашингтон»
4:3 ОТ
«Детройт»
|28.02.2024
|«Детройт»
8:3
«Вашингтон»
«Детройт»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Раймонд
|68
Строум
65
|Снайпер (голы)
|Дебринкэт
|31
Овечкин
34
|Ассистент (передачи)
|Раймонд
|46
Строум
44
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Лайон
|2.77
Томпсон
2.31
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|67
|37
|6
|1
|3
|5
|15
|244-175
|96
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|67
|35
|2
|4
|0
|3
|23
|219-180
|85
|4. Тампа-Бэй
|66
|33
|4
|1
|2
|3
|23
|234-179
|81
|5. Торонто
|66
|31
|7
|1
|1
|2
|24
|210-197
|81
|6. Нью-Джерси
|68
|32
|3
|1
|1
|5
|26
|204-177
|78
|7. Оттава
|66
|27
|8
|1
|2
|3
|25
|195-187
|77
|8. Рейнджерс
|67
|30
|2
|1
|0
|6
|28
|203-201
|72
|9. Монреаль
|66
|23
|7
|2
|2
|5
|27
|197-216
|71
|10. Коламбус
|66
|23
|4
|4
|1
|7
|27
|217-221
|70
|11. Детройт
|66
|23
|5
|3
|0
|6
|29
|191-211
|68
|12. Бостон
|68
|23
|7
|0
|1
|7
|30
|184-218
|68
|13. Айлендерс
|65
|23
|4
|2
|1
|7
|28
|175-194
|66
|14. Питтсбург
|69
|19
|8
|1
|5
|5
|31
|202-250
|66
|15. Филадельфия
|68
|17
|6
|5
|3
|5
|32
|191-232
|64
|16. Баффало
|65
|21
|2
|3
|1
|5
|33
|206-230
|58
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Детройт»: Мазур, Копп, Питри (все - травма)
Мотивация соперников сильно разнится. «Вашингтона» уже давно гарантировал себе место в плей-офф, а «Детройт» отчаянно цепляется за возможность пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Казалось бы, надо ставить на «Ред Уингз», но более высокий игровой уровень «Кэпиталз» и фактор своей площадки заставляют сомневаться в успехе гостей.
Довольно часто нас в прогнозах выручает Александр Овечкин, за гол которого всегда обещан приятный коэффициент около 2.00. Но Ови забил в предыдущей встрече, а последний месяц опытный форвард не радует поклонников серийностью.
Остается полагаться на общую результативность. В четырех из пяти последних встреч «Вашингтона» и «Детройта» лишь однажды не был покорен рубеж в шесть голов на двоих. Будем надеяться, что и в этот раз соперники сыграют результативно и достигнут этого показателя.
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|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
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|«Чемпионат»
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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время коэффициентом 1.75. Вероятность успеха гостей котируется за 3.70. На ничью можно заключить пари за 4.70.
Лидер и первый снайпер «Столичных» обязательно выйдет на лед. В предыдущем матче регулярного первенства российский форвард отметился голом.
«Вашингтон» уже гарантировал себе путевку в следующую стадию, и ставки на выход команды в плей-офф не принимаются. «Красные крылья» ведут отчаянную борьбу за право попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Вероятность участия «Детройта» в плей-офф котируется за 7.50. Пролет мимо кубковой стадии сезона - 1.09.
Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 8.00
«Виннипег» - 9.00
«Флорида» - 9.00
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00. На «Детройт» - 65.00.
Партнерский проект