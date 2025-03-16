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16 марта 8:30ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Детройт, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкину осталось 7 голов до рекорда Гретцки
Руслан Ипполитов

 

В ночь со вторника на среду, 19 марта, «Вашингтон» проведет выездную встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройтом». Лидер Восточной конференции сыграет с командой, отчаянно сражающейся за путевку в плей-офф Кубка Стэнли. Для капитана «Столичных» - Александра Овечкина - этот матч станет очередной возможностью сократить отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. Оцениваем шансы соперников, Ови и линии букмекеров.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

19.03.2025, Ср

02:00 МСК

«Детройт Ред Уингз»

П1 - 1.75

Х - 4.70

П2 - 3.75

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Лос-Анджелес, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»2713124-98
«Детройт»132798-124

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

1203.2025«Анахайм»

4:7

«Вашингтон»

09.03.2025«Вашингтон»

4:2

«Сиэтл»

08.03.2025«Вашингтон»

5:2

«Детройт»

06.03.2025«Рейнджерс»

2:3 ОТ

«Вашингтон»

04.03.2025«Вашингтон»

5:4 Б

«Оттава»

Последние пять матчей «Детройта» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

15.03.2025«Каролина»

4:2

«Детройт»

13.03.2025«Детройт»

7:3

«Баффало»

11.03.2025«Оттава»

2:1

«Детройт»

08.03.2025«Вашингтон»

5:2

«Детройт»

07.03.2025«Детройт»

2:4

«Юта»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Детройта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

08.03.2025«Вашингтон»

5:2

«Детройт»

30.12.2024«Детройт»

4:2

«Вашингтон»

10.04.2024«Детройт»

1:2

«Вашингтон»

27.03.2024«Вашингтон»

4:3 ОТ

«Детройт»

28.02.2024«Детройт»

8:3

«Вашингтон»

Лидеры

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«Детройт»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Раймонд68

Строум

65

Снайпер (голы)Дебринкэт31

Овечкин

34

Ассистент (передачи)Раймонд46

Строум

44

Вратарь (коэфф. надежности)Лайон2.77

Томпсон

2.31

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6737613515244-17596
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6735240323219-18085
4. Тампа-Бэй6633412323234-17981
5. Торонто6631711224210-19781
6. Нью-Джерси6832311526204-17778
7. Оттава6627812325195-18777
8. Рейнджерс6730210628203-20172
9. Монреаль6623722527197-21671
10. Коламбус6623441727217-22170
11. Детройт6623530629191-21168
12. Бостон6823701730184-21868
13. Айлендерс6523421728175-19466
14. Питтсбург6919815531202-25066
15. Филадельфия6817653532191-23264
16. Баффало6521231533206-23058

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Детройт»: Мазур, Копп, Питри (все - травма)

Прогноз на матч

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Мотивация соперников сильно разнится. «Вашингтона» уже давно гарантировал себе место в плей-офф, а «Детройт» отчаянно цепляется за возможность пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Казалось бы, надо ставить на «Ред Уингз», но более высокий игровой уровень «Кэпиталз» и фактор своей площадки заставляют сомневаться в успехе гостей.

Довольно часто нас в прогнозах выручает Александр Овечкин, за гол которого всегда обещан приятный коэффициент около 2.00. Но Ови забил в предыдущей встрече, а последний месяц опытный форвард не радует поклонников серийностью.

Остается полагаться на общую результативность. В четырех из пяти последних встреч «Вашингтона» и «Детройта» лишь однажды не был покорен рубеж в шесть голов на двоих. Будем надеяться, что и в этот раз соперники сыграют результативно и достигнут этого показателя.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время коэффициентом 1.75. Вероятность успеха гостей котируется за 3.70. На ничью можно заключить пари за 4.70.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер и первый снайпер «Столичных» обязательно выйдет на лед. В предыдущем матче регулярного первенства российский форвард отметился голом. 

Выйдут ли «Детройт» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Вашингтон» уже гарантировал себе путевку в следующую стадию, и ставки на выход команды в плей-офф не принимаются. «Красные крылья» ведут отчаянную борьбу за право попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Вероятность участия «Детройта» в плей-офф котируется за 7.50. Пролет мимо кубковой стадии сезона - 1.09. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 8.00 

«Виннипег» - 9.00

«Флорида» - 9.00

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 10.00. На «Детройт» - 65.00.

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