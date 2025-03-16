Вашингтон — Детройт, 19 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Мотивация соперников сильно разнится. «Вашингтона» уже давно гарантировал себе место в плей-офф, а «Детройт» отчаянно цепляется за возможность пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Казалось бы, надо ставить на «Ред Уингз», но более высокий игровой уровень «Кэпиталз» и фактор своей площадки заставляют сомневаться в успехе гостей.

Довольно часто нас в прогнозах выручает Александр Овечкин, за гол которого всегда обещан приятный коэффициент около 2.00. Но Ови забил в предыдущей встрече, а последний месяц опытный форвард не радует поклонников серийностью.

Остается полагаться на общую результативность. В четырех из пяти последних встреч «Вашингтона» и «Детройта» лишь однажды не был покорен рубеж в шесть голов на двоих. Будем надеяться, что и в этот раз соперники сыграют результативно и достигнут этого показателя.