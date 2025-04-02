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31 марта 11:15ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Италии по футболу

Милан - Интер, 2 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Италии, прогноз, составы

Два миланских клуба сразятся за путевку в финал
Руслан Ипполитов

2 апреля состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии по футболу между «Интером» и «Миланом». Победитель пары в финале разыграет почетный трофей с сильнейшим из дуэта «Эмполи» - «Болонья». На бумаге фаворитом в борьбе за путевку в решающий раунд выглядит «Интернационале», но команде Симоне Индзаги отчаянно не везло в последних играх с земляками. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

02.04.2024, Ср

22:00 МСК

«Интер» (Милан)

П1 - 3.30

Х - 3.40

П2 - 2.20

Турнир:  Кубок Италии по футболу, полуфинал, первый матч

Стадион:  «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Интер» 856873310-291
«Милан»736885291-310

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Интер»

2:1

«Удинезе»

Серия А

16.03.2025«Аталанта»

0:2

«Интер»

Серия А

11.03.2025«Интер»

2:1

«Фейеноорд»

Лига чемпионов

08.03.2025«Интер»

3:2

«Монца»

Серия А

05.03.2025«Фейеноорд»

0:2

«Интер»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Наполи»

2:1

«Милан»

Серия А

15.03.2025«Милан»

2:1

«Комо»

Серия А

08.03.2025«Лечче»

2:3

«Милан»

Серия А

02.03.2025«Милан»

1:2

«Лацио»

Серия А

27.02.2025«Болонья»

 2:1

«Милан»

Серия А

Последние пять матчей «Интера» и «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Милан»

1:1

«Интер»

Серия А

06.01.2025«Интер»

2:3

«Милан»

Суперкубок Италии

22.09.2024«Интер»

1:2

«Милан»

Серия А

22.04.2024«Милан»

1:2

«Интер»

Серия А

16.09.2023«Интер»

5:1

«Милан»

Серия А

Прогноз на матч

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С победы над «Интером» в финале Суперкубка Италии началась в начале января работа Сержиу Конейсау с «Миланом». Тот выигрыш в Саудовской Аравии стал подарком судьбы для «россонери», обыгравших «нерадзурри», не заслуживавших в тот день поражения. Блекло выглядел «Интер» и в февральском матче национального первенства на «Сан-Сиро». Команду Индзаги в той встрече, словно подменили, что обернулось потерей очков для лидера чемпионата (1:1).

Перед предстоящей встречей «Интер» вновь является записным фаворитом. «Нерадзурри» возглавляют чемпионскую гонку в Серии А и демонстрируют более качественный, чем «Милан», футбол. Но в миланском дерби, как показывает статистика, мастерство не всегда играет главную роль.

Но поставить против «Интера» рука не поднимается. Возможно, что матч получится не очень результативным, а победитель не будет выявлен в первой встрече вовсе, но, если выбирать из трех возможных исходов, то наиболее вероятным представляется выигрыш «Интернацонале». За победу номинальных гостей букмекер предлагает вкусный коэффициент.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» бесплатно покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Интер»:  Аслани (дисквалификация). Мартинес, Думфрис, Зелиньски, Карбони (все - травма)

«Милан»: Эмерсон, Лофтус-Чик (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Интер»:

Позиция«Интер»

«Милан»

Позиция

Вратарь13. Риера

16. Меньян

Вратарь

Защитник15. Ачерби

46. Габбиа

Защитник

Защитник28. Павар

28. Тшау

Защитник

Защитник31. Биссекк

32. Уокер

Защитник

Полузащитник 22. Мхитарян

19. Эрнандес

Полузащитник

Полузащитник30. Аугусто

29. Фофана

Полузащитник

Полузащитник 23. Барелла

80. Муса

Полузащитник 

Полузащитник 16. Фраттези

14. Рейндерс

Полузащитник

Полузащитник 20. Чалханоглу

11. Пулишич

Полузащитник

Полузащитник 11. Корреа

20. Хименес

Нападающий

Нападающий9. Тюрам

10. Леау

Нападающий

Главный тренерСимоне Индзаги

Сержиу Консейсау

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET более чем в четыре раза увеличит номинал успешной ставки на победу гостей. Коэффициент на победу неаполитанцев - 1.88. Ничья котируется за 3.65.

Вопросы и ответы

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Сыграет ли Генрих Мхитарян?

Армянский полузащитник имеет твердое место в основном составе «Интера». С большой долей вероятности опытный футболист появится на поле с первых минут. 

С каким счетом завершится матч «Милан» - «Интер»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить за 6.50. 0:0, 0:1 и 1:2 идут за 9.50.

Где смотреть бесплатно матч «Милан» - «Интер»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» бесплатно покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.

Будет ли много голов в матче «Милан» - «Интер»?

Судя по котировкам, забитых голов букмекеры ждут несколько. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 1.75, а на тотал меньше 2.5 - весомые 2.10.

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