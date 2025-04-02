Милан - Интер, 2 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Италии, прогноз, составы

С победы над «Интером» в финале Суперкубка Италии началась в начале января работа Сержиу Конейсау с «Миланом». Тот выигрыш в Саудовской Аравии стал подарком судьбы для «россонери», обыгравших «нерадзурри», не заслуживавших в тот день поражения. Блекло выглядел «Интер» и в февральском матче национального первенства на «Сан-Сиро». Команду Индзаги в той встрече, словно подменили, что обернулось потерей очков для лидера чемпионата (1:1).

Перед предстоящей встречей «Интер» вновь является записным фаворитом. «Нерадзурри» возглавляют чемпионскую гонку в Серии А и демонстрируют более качественный, чем «Милан», футбол. Но в миланском дерби, как показывает статистика, мастерство не всегда играет главную роль.

Но поставить против «Интера» рука не поднимается. Возможно, что матч получится не очень результативным, а победитель не будет выявлен в первой встрече вовсе, но, если выбирать из трех возможных исходов, то наиболее вероятным представляется выигрыш «Интернацонале». За победу номинальных гостей букмекер предлагает вкусный коэффициент.