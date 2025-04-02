Милан - Интер, 2 апреля: где смотреть полуфинал Кубка Италии, прогноз, составы

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2 апреля состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии по футболу между «Интером» и «Миланом». Победитель пары в финале разыграет почетный трофей с сильнейшим из дуэта «Эмполи» - «Болонья». На бумаге фаворитом в борьбе за путевку в решающий раунд выглядит «Интернационале», но команде Симоне Индзаги отчаянно не везло в последних играх с земляками. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
02.04.2024, Ср
22:00 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 3.30
Турнир: Кубок Италии по футболу, полуфинал, первый матч
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|85
|68
|73
|310-291
|«Милан»
|73
|68
|85
|291-310
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Интер»
2:1
«Удинезе»
Серия А
|16.03.2025
|«Аталанта»
0:2
«Интер»
Серия А
|11.03.2025
|«Интер»
2:1
«Фейеноорд»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Интер»
3:2
«Монца»
Серия А
|05.03.2025
|«Фейеноорд»
0:2
«Интер»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Наполи»
2:1
«Милан»
Серия А
|15.03.2025
|«Милан»
2:1
«Комо»
Серия А
|08.03.2025
|«Лечче»
2:3
«Милан»
Серия А
|02.03.2025
|«Милан»
1:2
«Лацио»
Серия А
|27.02.2025
|«Болонья»
2:1
«Милан»
Серия А
Последние пять матчей «Интера» и «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Милан»
1:1
«Интер»
Серия А
|06.01.2025
|«Интер»
2:3
«Милан»
Суперкубок Италии
|22.09.2024
|«Интер»
1:2
«Милан»
Серия А
|22.04.2024
|«Милан»
1:2
«Интер»
Серия А
|16.09.2023
|«Интер»
5:1
«Милан»
Серия А
С победы над «Интером» в финале Суперкубка Италии началась в начале января работа Сержиу Конейсау с «Миланом». Тот выигрыш в Саудовской Аравии стал подарком судьбы для «россонери», обыгравших «нерадзурри», не заслуживавших в тот день поражения. Блекло выглядел «Интер» и в февральском матче национального первенства на «Сан-Сиро». Команду Индзаги в той встрече, словно подменили, что обернулось потерей очков для лидера чемпионата (1:1).
Перед предстоящей встречей «Интер» вновь является записным фаворитом. «Нерадзурри» возглавляют чемпионскую гонку в Серии А и демонстрируют более качественный, чем «Милан», футбол. Но в миланском дерби, как показывает статистика, мастерство не всегда играет главную роль.
Но поставить против «Интера» рука не поднимается. Возможно, что матч получится не очень результативным, а победитель не будет выявлен в первой встрече вовсе, но, если выбирать из трех возможных исходов, то наиболее вероятным представляется выигрыш «Интернацонале». За победу номинальных гостей букмекер предлагает вкусный коэффициент.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» бесплатно покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
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|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
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Потери
«Интер»: Аслани (дисквалификация). Мартинес, Думфрис, Зелиньски, Карбони (все - травма)
«Милан»: Эмерсон, Лофтус-Чик (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Интер»:
|Позиция
|«Интер»
«Милан»
Позиция
|Вратарь
|13. Риера
16. Меньян
Вратарь
|Защитник
|15. Ачерби
46. Габбиа
Защитник
|Защитник
|28. Павар
28. Тшау
Защитник
|Защитник
|31. Биссекк
32. Уокер
Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
19. Эрнандес
Полузащитник
|Полузащитник
|30. Аугусто
29. Фофана
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Барелла
80. Муса
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Фраттези
14. Рейндерс
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Чалханоглу
11. Пулишич
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Корреа
20. Хименес
Нападающий
|Нападающий
|9. Тюрам
10. Леау
Нападающий
|Главный тренер
|Симоне Индзаги
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Армянский полузащитник имеет твердое место в основном составе «Интера». С большой долей вероятности опытный футболист появится на поле с первых минут.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить за 6.50. 0:0, 0:1 и 1:2 идут за 9.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» бесплатно покажет встречу в Милане в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
Судя по котировкам, забитых голов букмекеры ждут несколько. На тотал больше 2.5 установлен коэффициент 1.75, а на тотал меньше 2.5 - весомые 2.10.
Партнерский проект