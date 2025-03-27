Байер - Бохум, 28 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Байер» на своем поле является бесспорным фаворитом предстоящей встречи. В матче единственно команды, способной обозначить борьбу за чемпионство с «Баварией», и прочно стоящим на вылет коллективом иначе быть не может. Коэффициент на победу хозяев не вдохновляет, так что обратимся к дополнительным показателям.

В четырех из пяти последних встреч этих соперников одна из команд уходила с поля без забитых голов, а трижды один из противников побеждал крупно. Рискнем предположить, что «Бохум» не только не сможет заработать очки в Леверкузене, но и не забьет на «БайАрене». При этом рассчитываем на крупную победу «Байера». Все условия представляются вполне выполнимыми.