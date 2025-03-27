Байер - Бохум, 28 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
28 марта «Байер» и «Бохум» откроют игровую программу 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Хозяева, если победят, получат шанс хотя бы на несколько часов приблизиться в турнирной таблице к «Баварии» на расстояние одной победы. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Байер» (Леверкузен)
28.03.2024, Пт
22:30 МСК
«Бохум» (Бохум)
|П1 - 1.25
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Турнир: Бундеслига, 26-й тур
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бохум»
|27
|17
|33
|116-128
|«Байер»
|33
|17
|27
|128-116
Последние пять матчей «Бохума»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Бохум»
1:3
«Айнтрахт»
Бундеслига
|08.03.2025
|«Бавария»
2:3
«Бохум»
Бундеслига
|01.03.2025
|«Бохум»
0:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|22.02.2025
|«Вольфсбург»
1:1
«Бохум»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Бохум»
2:0
«Боруссия Д»
Бундеслига
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Штутгарт»
3:4
«Байер»
Бундеслига
|11.03.2025
|«Байер»
0:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|08.03.2025
|«Байер»
0:2
«Вердер»
Бундеслига
|05.03.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Айнтрахт»
1:4
«Байер»
Бундеслига
Последние пять матчей «Бохума» и «Байера»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
09.11.2024
«Бохум»
1:1
«Байер»
Бундеслига
|12.05.2024
|«Бохум»
0:5
«Байер»
Бундеслига
20.12.2023
«Байер»
4:0
«Бохум»
Бундеслига
27.05.2023
«Бохум»
3:0
«Байер»
Бундеслига
25.01.2023
«Байер»
2:0
«Бохум»
Бундеслига
После 26-ти туров «Байер» занимает второе место, отставая от лидирующей в чемпионской гонке «Баварии» на шесть очков. «Бохум» расположился на предпоследней строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|26
|19
|5
|2
|75-24
|62
|2. Байер
|26
|16
|8
|2
|59-33
|56
|3. Майнц
|26
|13
|6
|7
|44-28
|45
|4. Айнтрахт
|26
|13
|6
|7
|54-40
|45
|5. Лейпциг
|26
|11
|9
|6
|41-33
|42
|6. Фрайбург
|26
|12
|6
|8
|36-38
|42
|7. Боруссия М
|26
|12
|4
|10
|43-40
|40
|8. Вольфсбург
|26
|10
|8
|8
|49-40
|38
|9. Аугсбург
|26
|10
|8
|8
|29-35
|38
|10. Штутгарт
|26
|10
|7
|9
|47-43
|37
|11. Боруссия Д
|26
|10
|5
|11
|45-41
|35
|12. Вердер
|26
|9
|6
|11
|40-53
|33
|13. Унион
|26
|7
|7
|12
|24-38
|28
|14. Хоффенхайм
|26
|6
|8
|12
|32-48
|26
|15. Санкт-Паули
|26
|7
|4
|15
|20-30
|25
|16. Хайденхайм
|26
|5
|4
|17
|31-52
|19
|17. Бохум
|26
|4
|6
|16
|26-53
|18
|18. Хольштайн
|26
|4
|5
|17
|38-64
|17
«Байер» на своем поле является бесспорным фаворитом предстоящей встречи. В матче единственно команды, способной обозначить борьбу за чемпионство с «Баварией», и прочно стоящим на вылет коллективом иначе быть не может. Коэффициент на победу хозяев не вдохновляет, так что обратимся к дополнительным показателям.
В четырех из пяти последних встреч этих соперников одна из команд уходила с поля без забитых голов, а трижды один из противников побеждал крупно. Рискнем предположить, что «Бохум» не только не сможет заработать очки в Леверкузене, но и не забьет на «БайАрене». При этом рассчитываем на крупную победу «Байера». Все условия представляются вполне выполнимыми.
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Общедоступный на территории РФ канал «МАТЧ!» покажет игру в Штутгарте в Леверкузене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Бохум»: Краус (травма)
«Байер»: Белосьян, Терье, Вирц, Тапсоба, Телла, Эрмосо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Байер»:
|Позиция
|«Бохум»
«Байер»
Позиция
|Вратарь
|1. Хорн
1. Градецки
Вратарь
|Защитник
|13. Медич
3. Инкапье
Защитник
|Защитник
|20. Ордец
4. Та
Защитник
|Защитник
|14. Эрман
23. Мукиэле
Защитник
|Защитник
|15. Пасслак
20. Гримальдо
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Беро
30. Фримпонг
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сиссоко
8. Андрих
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Краус
34. Джака
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Виттек
21. Адлди
Нападающий
|Нападающий
|11. Масурас
24. Гарсия
Нападающий
|Нападающий
|33. Хофман
14. Шик
Нападающий
|Главный тренер
|Дитер Хеккинг
Хаби Алонсо
Главный тренер
Самым вероятным исходом называется победа хозяев 2:0. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.00.
Общедоступный на территории РФ канал «МАТЧ!» покажет игру в Штутгарте в Леверкузене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики FONBET не сомневаются, что забитые мячи будут. На то, что соперники совместными усилиями забьют не меньше трех голов (ТБ 3.0), предлагается поставить за 1.72. ТМ 3.5 идет за 1.70.
Отрыв «Баварии» от ближайшего преследователя составляет всего шесть очков, но, судя по котировкам, вручить чемпионский кубок мюнхенцам букмекеры готовы хоть сегодня. Вероятность победы в первенстве «Баварии» оценена ничтожным коэффициентом 1.01. Поставить на то, что титул мюнхенцам не достанется можно за 18.00. У «Байера» все с точностью до наоборот. Чемпионство - 18.00, место ниже первого - 1.01.
Партнерский проект