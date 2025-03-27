Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
27 марта 11:22ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Байер - Бохум, 28 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Леверкузенецы дарят надежду на интригу в борьбе за чемпионство
Руслан Ипполитов
Байер - Бохум.jpg
Байер - Бохум.jpg

28 марта «Байер» и «Бохум» откроют игровую программу 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Хозяева, если победят, получат шанс хотя бы на несколько часов приблизиться в турнирной таблице к «Баварии» на расстояние одной победы. Оцениваем шансы соперников и линии букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен)

28.03.2024, Пт

22:30 МСК

«Бохум» (Бохум) 

П1 - 1.25

Х - 6.30

П2 - 11.50

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Турнир:  Бундеслига, 26-й тур

Стадион:  «БайАрена» (Леверкузен, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Бохум» 271733116-128
«Байер»331727128-116

Последние пять матчей «Бохума»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025 «Бохум» 

1:3

«Айнтрахт»

Бундеслига

08.03.2025«Бавария»

2:3

«Бохум» 

Бундеслига

01.03.2025 «Бохум» 

0:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

22.02.2025«Вольфсбург»

1:1

 «Бохум» 

Бундеслига

15.02.2025 «Бохум» 

2:0

«Боруссия Д»

Бундеслига

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Штутгарт»

3:4

«Байер»

Бундеслига

11.03.2025«Байер»

0:2

«Бавария»

Лига чемпионов

08.03.2025«Байер»

0:2

«Вердер»

Бундеслига

05.03.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Лига чемпионов

01.03.2025«Айнтрахт»

1:4

«Байер»

Бундеслига

Последние пять матчей «Бохума» и «Байера»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024

 «Бохум» 

1:1

«Байер»

Бундеслига

12.05.2024 «Бохум» 

0:5

«Байер»

Бундеслига

20.12.2023

«Байер»

4:0

 «Бохум» 

Бундеслига

27.05.2023

 «Бохум» 

3:0

«Байер»

Бундеслига

25.01.2023

«Байер»

2:0

 «Бохум» 

Бундеслига

Турнирное положение

Свернуть

После 26-ти туров «Байер» занимает второе место, отставая от лидирующей в чемпионской гонке «Баварии» на шесть очков. «Бохум» расположился на предпоследней строчке. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария26195275-2462
2. Байер26168259-3356
3. Майнц26136744-2845
4. Айнтрахт26136754-4045
5. Лейпциг26119641-3342
6. Фрайбург26126836-3842
7. Боруссия М261241043-4040
8. Вольфсбург26108849-4038
9. Аугсбург26108829-3538
10. Штутгарт26107947-4337
11. Боруссия Д261051145-4135
12. Вердер26961140-5333
13. Унион26771224-3828
14. Хоффенхайм26681232-4826
15. Санкт-Паули26741520-3025
16. Хайденхайм26541731-5219
17. Бохум26461626-5318
18. Хольштайн26451738-6417

Прогноз на матч

Свернуть

«Байер» на своем поле является бесспорным фаворитом предстоящей встречи. В матче единственно команды, способной обозначить борьбу за чемпионство с «Баварией», и прочно стоящим на вылет коллективом иначе быть не может. Коэффициент на победу хозяев не вдохновляет, так что обратимся к дополнительным показателям.

В четырех из пяти последних встреч этих соперников одна из команд уходила с поля без забитых голов, а трижды один из противников побеждал крупно. Рискнем предположить, что «Бохум» не только не сможет заработать очки в Леверкузене, но и не забьет на «БайАрене». При этом рассчитываем на крупную победу «Байера». Все условия представляются вполне выполнимыми.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Общедоступный на территории РФ канал «МАТЧ!» покажет игру в Штутгарте в Леверкузене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Бохум»: Краус (травма)

«Байер»: Белосьян, Терье, Вирц, Тапсоба, Телла, Эрмосо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Штутгарт» - «Байер»:

Позиция«Бохум»

«Байер»

Позиция

Вратарь1. Хорн

1. Градецки

Вратарь

Защитник13. Медич

3. Инкапье

Защитник

Защитник20. Ордец

4. Та

Защитник

Защитник14. Эрман

23. Мукиэле

Защитник

Защитник15. Пасслак

20. Гримальдо

Полузащитник

Полузащитник19. Беро

30. Фримпонг

Полузащитник

Полузащитник 6. Сиссоко

8. Андрих

Полузащитник 

Полузащитник 17. Краус

34. Джака

Полузащитник

Полузащитник 32. Виттек

21. Адлди

Нападающий

Нападающий11. Масурас

24. Гарсия

Нападающий

Нападающий33. Хофман

14. Шик

Нападающий

Главный тренерДитер Хеккинг

Хаби Алонсо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

FONBET умножит на 11.50 номинал успешной ставки на победу «Бохума». Коэффициент на выигрыш хозяев - 1.25. Ничья котируется за 6.40.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Байер» - «Бохум»?

Самым вероятным исходом называется победа хозяев 2:0. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 7.00.

Где бесплатно смотреть матч «Байер» - «Бохум»?

Общедоступный на территории РФ канал «МАТЧ!» покажет игру в Штутгарте в Леверкузене в прямом эфире. Следить за ходом событий можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Байер» - «Бохум»?

Аналитики FONBET не сомневаются, что забитые мячи будут. На то, что соперники совместными усилиями забьют не меньше трех голов (ТБ 3.0), предлагается поставить за 1.72. ТМ 3.5 идет за 1.70.

Кто станет чемпионом Германии? 

Отрыв «Баварии» от ближайшего преследователя составляет всего шесть очков, но, судя по котировкам, вручить чемпионский кубок мюнхенцам букмекеры готовы хоть сегодня. Вероятность победы в первенстве «Баварии» оценена ничтожным коэффициентом 1.01. Поставить на то, что титул мюнхенцам не достанется можно за 18.00. У «Байера» все с точностью до наоборот. Чемпионство - 18.00, место ниже первого - 1.01.   

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров