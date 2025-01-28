Калгари - Вашингтон, 29 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Поражение в Ванкувере прервало победную серию «Кэпиталз», длившуюся шесть матчей. Перед возвращением на родной лед «столичным» предстоит провести еще две встречи в Канаде, первая из которых в Калгари. «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции я на бумаге является фаворитом предстоящей игры.

«Флэймз» занимают место в середине турнирной таблице Запада, а букмекеры крайне скромно оценивают шансы «Калгари» на выход в плей-офф. В предыдущем матче регулярки канадцы уступили на выезде мощному «Виннипегу». Из команд первой восьмерки Запада больше «Флэймз» пропускает лишь лихой «Колорадо», так что именно действия в обороне являются слабым местом ближайшего соперника «Вашингтона».

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в предыдущем матче покинул лед без результативных баллов. Отставание россиянина от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 19 шайб. Не станем гадать на победителя, а сделаем выбор в пользу Ови, который должен отличиться в Калгари.