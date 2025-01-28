Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
28 января 9:05ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Калгари - Вашингтон, 29 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину осталось забить 19 голов до рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов

 

29 января «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Калгари». Начало встречи в 05:00 по Москве. Команда Александра Овечкина продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Калгари Флэймз»

29.01.2025, Ср

05:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.95

Х - 4.20

П2 - 2.12

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада)

 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История последних личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Калгари»91566-82
«Вашингтон»15982-66

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.01.2025«Ванкувер»2:1«Вашингтон»
24.01.2025«Сиэтл»0:3«Вашингтон»
22.01.2025«Эдмонтон»2:3«Вашингтон»
19.01.2025«Вашингтон»4:1«Питтсбург»
17.01.2025«Оттава»0:1 ОТ«Вашингтон»

Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

27.01.2025«Виннипег»

5:2

«Калгари»

26.01.2025«Миннесота»

4:5

«Калгари»

24.01.2025«Калгари»

5:2

«Баффало»

19.01.2025«Виннипег»

1:3

«Калгари»

17.01.2025«Сент-Луис»

4:1

«Калгари»

Последние пять матчей «Калгари» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.03.2024«Калгари»2:5«Вашингтон»
17.10.2023«Вашингтон»3:2 Б«Калгари»
04.12.2022«Калгари»5:2«Вашингтон»
25.11.2022«Вашингтон»3:0«Калгари»
09.03.2022«Калгари»4:5«Вашингтон»

Лидеры

Свернуть
 «Калгари»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель
Бомбардир (очки)

Юбердо

36Строум46
Снайпер (голы)

Юбердо

19Овечкин22
Ассистент (передачи)

Уигар

19Строум34
Вратарь (коэфф. надежности)

Вольф

2.54Томпсон2.08

Турнирное положение

Свернуть

Турнирная таблица Восточной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон4928502311171-11871
2. Каролина5026402216167-14064
3. Торонто5025500218154-14462
4. Нью-Джерси5225301518159-13362
5. Флорида5123240319167-15261
6. Оттава5020511320137-13656
7. Бостон5118701520139-15956
8. Тампа-Бэй4821411219171-13655
9. Коламбус5018241619169-16855
10. Монреаль4917522320150-16553
11. Детройт5020310521143-15653
12. Рейнджерс4922110421149-14852
13. Филадельфия5114633322153-17352
14. Айлендерс4816321620130-14149
15. Питтсбург5214514424151-19148
16. Баффало4914221426149-16941

Турнирная таблица Западной конференции

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег5129500314180-12471
2. Эдмонтон5025700315166-13567
3. Вегас5028212215171-13966
4. Даллас4926320117155-12063
5. Миннесота5023422217148-14462
6. Колорадо5124411120168-16060
7. Лос-Анджелес4724201515135-11958
8. Калгари4818331617132-14355
9. Ванкувер4918311917140-15554
10. Сент-Луис5116520424142-15450
11. Юта4916502521139-14749
12. Сиэтл5118312126149-16247
13. Анахайм4914422423123-15346
14. Нэшвилл4815210723130-15443
15. Сан-Хосе5311404232139-19636
16. Чикаго4913111429128-17035

Потери

Свернуть

«Калгари»: Манта, Кирклэнд, Зари, Баль (травма)

«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (оба - травма)

Прогноз на матч

Свернуть

Поражение в Ванкувере прервало победную серию «Кэпиталз», длившуюся шесть матчей. Перед возвращением на родной лед «столичным» предстоит провести еще две встречи в Канаде, первая из которых в Калгари. «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции я на бумаге является фаворитом предстоящей игры.

«Флэймз» занимают место в середине турнирной таблице Запада, а букмекеры крайне скромно оценивают шансы «Калгари» на выход в плей-офф. В предыдущем матче регулярки канадцы уступили на выезде мощному «Виннипегу». Из команд первой восьмерки Запада больше «Флэймз» пропускает лишь лихой «Колорадо», так что именно действия в обороне являются слабым местом ближайшего соперника «Вашингтона».

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в предыдущем матче покинул лед без результативных баллов. Отставание россиянина от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет   19 шайб. Не станем гадать на победителя, а сделаем выбор в пользу Ови, который должен отличиться в Калгари.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.95. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.12.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Лидер «столичных» в предыдущем матче регулярного первенства не набрал результативных баллов, но непременно сыграет в этой встрече и постарается пополнить снайперский счет.

Выйдут ли «Калгари» и «Вашингтон» в плей-офф?

Свернуть

«Кэпиталз» возглавляет и турнирную таблицу Восточной конференции, и сводную по лиге. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. А вот перспективы «Калгари» на Западе вызывают сомнение. Ставки на выход в плей-офф принимаются с коэффициентом 2.70. На то, что «Флэймз» не попадут в число лучших восьми команд Конференции, можно заключить пари за 1.45.

Кто выиграет кубок Стэнли?

Свернуть

Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон» - 7.00

«Каролина» - 7.00

«Флорида» - 10.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 16.00. На «Калгари» - за 90.00.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров