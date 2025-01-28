Калгари - Вашингтон, 29 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
29 января «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграет на выезде с «Калгари». Начало встречи в 05:00 по Москве. Команда Александра Овечкина продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Калгари Флэймз»
29.01.2025, Ср
05:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.95
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада)
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История последних личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Калгари»
|9
|15
|66-82
|«Вашингтон»
|15
|9
|82-66
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.01.2025
|«Ванкувер»
|2:1
|«Вашингтон»
|24.01.2025
|«Сиэтл»
|0:3
|«Вашингтон»
|22.01.2025
|«Эдмонтон»
|2:3
|«Вашингтон»
|19.01.2025
|«Вашингтон»
|4:1
|«Питтсбург»
|17.01.2025
|«Оттава»
|0:1 ОТ
|«Вашингтон»
Последние пять матчей «Калгари» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|27.01.2025
|«Виннипег»
5:2
«Калгари»
|26.01.2025
|«Миннесота»
4:5
«Калгари»
|24.01.2025
|«Калгари»
5:2
«Баффало»
|19.01.2025
|«Виннипег»
1:3
«Калгари»
|17.01.2025
|«Сент-Луис»
4:1
«Калгари»
Последние пять матчей «Калгари» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.03.2024
|«Калгари»
|2:5
|«Вашингтон»
|17.10.2023
|«Вашингтон»
|3:2 Б
|«Калгари»
|04.12.2022
|«Калгари»
|5:2
|«Вашингтон»
|25.11.2022
|«Вашингтон»
|3:0
|«Калгари»
|09.03.2022
|«Калгари»
|4:5
|«Вашингтон»
|«Калгари»
Показатель
«Вашингтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
Юбердо
|36
|Строум
|46
|Снайпер (голы)
Юбердо
|19
|Овечкин
|22
|Ассистент (передачи)
Уигар
|19
|Строум
|34
|Вратарь (коэфф. надежности)
Вольф
|2.54
|Томпсон
|2.08
Турнирная таблица Восточной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|49
|28
|5
|0
|2
|3
|11
|171-118
|71
|2. Каролина
|50
|26
|4
|0
|2
|2
|16
|167-140
|64
|3. Торонто
|50
|25
|5
|0
|0
|2
|18
|154-144
|62
|4. Нью-Джерси
|52
|25
|3
|0
|1
|5
|18
|159-133
|62
|5. Флорида
|51
|23
|2
|4
|0
|3
|19
|167-152
|61
|6. Оттава
|50
|20
|5
|1
|1
|3
|20
|137-136
|56
|7. Бостон
|51
|18
|7
|0
|1
|5
|20
|139-159
|56
|8. Тампа-Бэй
|48
|21
|4
|1
|1
|2
|19
|171-136
|55
|9. Коламбус
|50
|18
|2
|4
|1
|6
|19
|169-168
|55
|10. Монреаль
|49
|17
|5
|2
|2
|3
|20
|150-165
|53
|11. Детройт
|50
|20
|3
|1
|0
|5
|21
|143-156
|53
|12. Рейнджерс
|49
|22
|1
|1
|0
|4
|21
|149-148
|52
|13. Филадельфия
|51
|14
|6
|3
|3
|3
|22
|153-173
|52
|14. Айлендерс
|48
|16
|3
|2
|1
|6
|20
|130-141
|49
|15. Питтсбург
|52
|14
|5
|1
|4
|4
|24
|151-191
|48
|16. Баффало
|49
|14
|2
|2
|1
|4
|26
|149-169
|41
Турнирная таблица Западной конференции
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|51
|29
|5
|0
|0
|3
|14
|180-124
|71
|2. Эдмонтон
|50
|25
|7
|0
|0
|3
|15
|166-135
|67
|3. Вегас
|50
|28
|2
|1
|2
|2
|15
|171-139
|66
|4. Даллас
|49
|26
|3
|2
|0
|1
|17
|155-120
|63
|5. Миннесота
|50
|23
|4
|2
|2
|2
|17
|148-144
|62
|6. Колорадо
|51
|24
|4
|1
|1
|1
|20
|168-160
|60
|7. Лос-Анджелес
|47
|24
|2
|0
|1
|5
|15
|135-119
|58
|8. Калгари
|48
|18
|3
|3
|1
|6
|17
|132-143
|55
|9. Ванкувер
|49
|18
|3
|1
|1
|9
|17
|140-155
|54
|10. Сент-Луис
|51
|16
|5
|2
|0
|4
|24
|142-154
|50
|11. Юта
|49
|16
|5
|0
|2
|5
|21
|139-147
|49
|12. Сиэтл
|51
|18
|3
|1
|2
|1
|26
|149-162
|47
|13. Анахайм
|49
|14
|4
|2
|2
|4
|23
|123-153
|46
|14. Нэшвилл
|48
|15
|2
|1
|0
|7
|23
|130-154
|43
|15. Сан-Хосе
|53
|11
|4
|0
|4
|2
|32
|139-196
|36
|16. Чикаго
|49
|13
|1
|1
|1
|4
|29
|128-170
|35
«Калгари»: Манта, Кирклэнд, Зари, Баль (травма)
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши (оба - травма)
Поражение в Ванкувере прервало победную серию «Кэпиталз», длившуюся шесть матчей. Перед возвращением на родной лед «столичным» предстоит провести еще две встречи в Канаде, первая из которых в Калгари. «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции я на бумаге является фаворитом предстоящей игры.
«Флэймз» занимают место в середине турнирной таблице Запада, а букмекеры крайне скромно оценивают шансы «Калгари» на выход в плей-офф. В предыдущем матче регулярки канадцы уступили на выезде мощному «Виннипегу». Из команд первой восьмерки Запада больше «Флэймз» пропускает лишь лихой «Колорадо», так что именно действия в обороне являются слабым местом ближайшего соперника «Вашингтона».
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в предыдущем матче покинул лед без результативных баллов. Отставание россиянина от рекорда Уэйна Гретцки на данный момент составляет 19 шайб. Не станем гадать на победителя, а сделаем выбор в пользу Ови, который должен отличиться в Калгари.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вероятность победы хозяев площадки эксперты БК PARI оценили коэффициентом 2.95. На ничью в основное время можно поставить за 4.20, а на выигрыш «Вашингтона» - за 2.12.
Лидер «столичных» в предыдущем матче регулярного первенства не набрал результативных баллов, но непременно сыграет в этой встрече и постарается пополнить снайперский счет.
«Кэпиталз» возглавляет и турнирную таблицу Восточной конференции, и сводную по лиге. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. А вот перспективы «Калгари» на Западе вызывают сомнение. Ставки на выход в плей-офф принимаются с коэффициентом 2.70. На то, что «Флэймз» не попадут в число лучших восьми команд Конференции, можно заключить пари за 1.45.
Топ-3 фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Эдмонтон» - 7.00
«Каролина» - 7.00
«Флорида» - 10.50
На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 16.00. На «Калгари» - за 90.00.
Партнерский проект